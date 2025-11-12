Chance4Twin Transition, la Call di Marzotto Venture Accelerator per unire transizione green e digitale

Arriva una Call per realtà innovative che uniscono la transizione green e il digitale. A lanciarla è Marzotto Venture Accelerator, acceleratore focalizzato sull’early stage che, con un modello di open innovation, seleziona e fa crescere startup in collaborazione con grandi aziende, atenei e investitori. La Call, “Chance4Twin Transition”, che scade il 30 novembre 2025, punta a individuare team o imprese che possano portare innovazione nell’energia, nelle piattaforme digitali, nella circular economy e nel deep tech dual use, le tecnologie di frontiera per uso civile e di sicurezza. In palio ci sono l’accelerazione ed opportunità difinanziamento. È possibile candidarsi online a questo link: Change4TwinTransition

Ma vediamo di capire meglio i dettagli della Call e le sue motivazioni, partendo dalla storia di questo veicolo che negli anni ha contribuito allo sviluppo di tante realtà innovative.

Come nasce Marzotto Venture Accelerator

Fondato circa dieci anni fa a Roma per volontà di Nicolò Marzotto e Roberto Guida, con l’obiettivo di dare continuità a una tradizione familiare di sostegno all’innovazione (dal Premio Marzotto alle iniziative per la crescita del sistema Paese), Marzotto Venture Accelerator adotta fin dall’inizio un modello di incubazione e accelerazione orientato all’ecosistema. MVA opera come aggregatore di stakeholder – grandi imprese, atenei e centri di ricerca – integrando pratiche di open innovation direttamente nei programmi di accelerazione. Le Call vengono costruite insieme ai partner industriali, definendo a monte le sfide prioritarie: tra quelli storici figurano Cisco, Ferrovie dello Stato ed esperienze con Acea, Enel e Terna. L’attività è focalizzata sull’early stage, la fase più critica delle realtà innovative per tasso di mortalità. Su oltre 3.800 progetti valutati, hanno ricevuto sostegno più di 230 startupper con supporto strutturato su go-to-market, execution di business e coaching dei team. L’obiettivo è ridurre il rischio d’impresa nelle prime fasi, fornendo validazione, accesso alle reti industriali e scalabilità dei progetti più promettenti.

Marzotto Venture Accelerator opera con un approccio generalista alle tecnologie abilitanti, mantenendo al contempo verticali definiti (per esempio cybersecurity e cloud con partner come Cisco e rete e infrastrutture green con le utilities). La selezione è legata a un criterio qualitativo: pochi progetti con forte potenziale. Gli investimenti non sono vincolati da un budget fisso: l’investimento è on-demand e può essere dimensionato in funzione delle opportunità.

Nell’attività decennale di Marzotto Venture Accelerator figurano operazioni e Call tematiche che ne delineano il perimetro d’azione. Tra le exit, la cessione della piattaforma di last-mile delivery iCarry a un gruppo di business angel con una plusvalenza del 30%. Nel portafoglio attuale spicca Phygispace, realtà della workspace experience con ricavi superiori agli 8 milioni di euro e percorso verso la quotazione.

Le Call lanciate in questi anni sono state Covid-19 Challenge, Circular4Recovery, Innovate4SmarterWork e adesso Chance4Twin Transition, a conferma di una strategia orientata a transizione green, digitale e deep tech.

(Nella foto un’immagine dei locali di MVA)

Cos’è “Chance4Twin Transition”

È una Call internazionale promossa da Marzotto Venture Accelerator per selezionare e far crescere progetti imprenditoriali capaci di integrare sostenibilità e digitale. L’iniziativa offre visibilità, networking, mentoring, validazioni tecnologiche e di mercato, formazione manageriale e accesso a capitali, in un programma di accelerazione fino a 24 settimane. Una giuria sceglierà fino a sette progetti vincitori tra quelli ammessi al Demo Day. Alcune delle realtà che passeranno alla fase di accelerazione saranno finanziate: a questo scopo sono state stanziate risorse per circa 10 milioni di euro.

Perché nasce la Call: la logica della “doppia transizione”

Il focus della Call è in linea con il nuovo quadro di policy: i fondi promossi da CDP (Cassa Depositi e Prestiti); le risorse del PNRR (programmi che finanziano transizione verde e digitale, innovazione e crescita di startup e PMI tramite fondi di fondi, co-investimenti e strumenti dedicati); e gli aggiornamenti al TUF – Testo Unico della Finanza, la norma che regola mercati, emittenti e intermediari, semplificando tra l’altro l’accesso delle PMI alla quotazione. Insieme, queste leve spingono verso percorsi integrati di crescita tra capitale, competenze industriali e accelerazione.

Il disegno e il coordinamento della Call sono affidati a Ernesto Ciorra, nominato Managing Partner di Marzotto Venture Accelerator, che ha contribuito a definire focus e criteri grazie all’esperienza maturata su scouting e sviluppo di progetti innovativi.

A chi è rivolta

Possono candidarsi innovatori individuali, team (anche non ancora costituiti in società), spin-off/ricerca, startup e PMI, oltre ad altre imprese che presentino progetti coerenti con le aree della Call. Non è obbligatorio essere già costituiti: la società potrà essere creata se selezionati per il programma. La partecipazione è gratuita.

Le aree di interesse

Green Energy: efficienza energetica, rinnovabili, riduzione emissioni.

Digital Platforms: piattaforme che abilitano collaborazione, compliance e nuovi modelli di business.

Circular Economy & Recycling: riuso, riciclo, tracciabilità delle risorse.

Dual-Use Advanced Materials & Robotics: materiali e robotica con applicazioni civili e per la protezione di infrastrutture critiche.

Dual-Use Deep Tech Aerospace & Security: tecnologie deep tech per aerospazio e sicurezza fisica/cyber.

A valle della procedura di valutazione dei progetti presentati, sarà selezionata una shortlist di venti progetti, che prenderanno parte a un Demo Day. Nel corso dell’evento una Giuria di esperti sceglierà fino a un massimo di sette vincitori. Tra i membri dell’Advisory Board che valuteranno i progetti ci saranno Riccardo Maria Monti, Andrea Rangone, Ernesto Ciorra, Andrea Battista, Fausto Bianchi.

Cosa si vince

I progetti selezionati accedono ad una gamma di servizi, tra i quali: validazione tecnologica e di mercato, sostegno al go-to-market, mentoring e coaching, supporto di networking con le Corporate Partner e opportunità di finanziamento dei progetti per scalare più rapidamente.

Scadenze e come candidarsi

Deadline: 30 novembre 2025.

Dove candidarsi: nel form online sul sito dell’iniziativa. È richiesto un pitch in PDF e, facoltativamente, business plan e altri allegati utili.

Iter di selezione: valutazione su coerenza con gli obiettivi, grado di innovazione, qualità del team e fattibilità tecnico-economica

La parola ai protagonisti

Nicolò Marzotto (nella foto sotto), presidente di MVA, ha dichiarato: “In un momento di forte esigenza di sostegno dell’economia nazionale, il contributo allo sviluppo dell’innovazione come strumento di creazione di nuova impresa ci vede in prima linea nel sostenere lo scouting di nuovi progetti imprenditoriali attraverso il lancio della Call Chance4Twin Transition”.

Roberto Guida (nella foto sotto), Chief Executive Officer di MVA ha aggiunto: “Questa nuova Call nasce dall’esigenza di cogliere le opportunità offerte dalla duplice trasformazione digitale e green, che vogliamo intercettare anche facendo leva sulla professionalità ed esperienza di Ernesto Ciorra, salito a bordo del nostro acceleratore come Managing Partner”.

Il prossimo passo sarà integrare capitali e canali di mercato per far nascere campioni capaci di scalare in Europa e nel mondo, facendo leva sulle infrastrutture della doppia transizione.