Business angel, in Italia investono quasi 1 miliardo ma con il venture capital

Continua a crescere nel 2025 il mercato dell’Angel Investing in Italia: sono circa 920 infatti i milioni di euro investiti in startup dai Business Angel italiani in autonomia e in syndication con i fondi di Venture Capital, cifra in crescita del 22,3% rispetto alle rilevazioni dell’anno precedente. La maturazione del mercato si osserva inoltre attraverso i dati che evidenziano come gli investimenti dei Business Angel italiani siano orientati sempre più verso deal di dimensione elevata: oltre la metà delle operazioni rilevate nel 2025 si concentra infatti in classi di investimento superiori ai 500 mila euro. Queste le principali conclusioni che emergono dall’analisi che IBAN, l’Associazione italiana dei Business Angel, ha svolto con la sua Survey 2026, annuale analisi del mercato italiano dell’informal Venture Capital o angel investing condotta con la supervisione scientifica del professor Vincenzo Capizzi dell’Università del Piemonte Orientale e della SDA Bocconi.