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Blackout Microsoft, lo stress test che l’AI agentica non ha superato. La lezione? Va pianificata l’assenza

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Il blackout Microsoft 365 ha fermato Outlook, Teams, SharePoint e Copilot per oltre dodici ore in 74 Paesi, mostrando quanto gli agenti AI dipendano dall’infrastruttura cloud. Per startup e grandi imprese, continuità operativa, costi del fermo e coperture assicurative entrano ora nel prodotto e nel business case

Pubblicato il 13 nov 2026
Errore Microsoft 365 nella rete globale
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Da almeno due anni l’AI agentica ci viene raccontata come un collega instancabile: legge la posta, prepara le riunioni, smista le pratiche al posto nostro. Giovedì 12 novembre ha affrontato un collaudo su scala globale che nessuno aveva programmato. E non l’ha superato. Quando Exchange Online, il servizio che regge la posta di Microsoft 365, è andato in crisi, con Outlook si sono fermati Teams, SharePoint e Copilot. Oltre dodici ore di interruzione, 74 Paesi coinvolti, un picco di 138mila segnalazioni su Downdetector.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Giovanni Iozzia

Ho studiato sociologia ma da sempre faccio il giornalista e seguo la tecnologia . Sono stato direttore di Capital, vicedirettore di Chi e condirettore di PanoramaEconomy.

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