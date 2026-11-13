Da almeno due anni l’AI agentica ci viene raccontata come un collega instancabile: legge la posta, prepara le riunioni, smista le pratiche al posto nostro. Giovedì 12 novembre ha affrontato un collaudo su scala globale che nessuno aveva programmato. E non l’ha superato. Quando Exchange Online, il servizio che regge la posta di Microsoft 365, è andato in crisi, con Outlook si sono fermati Teams, SharePoint e Copilot. Oltre dodici ore di interruzione, 74 Paesi coinvolti, un picco di 138mila segnalazioni su Downdetector.