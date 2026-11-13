Da almeno due anni l’AI agentica ci viene raccontata come un collega instancabile: legge la posta, prepara le riunioni, smista le pratiche al posto nostro. Giovedì 12 novembre ha affrontato un collaudo su scala globale che nessuno aveva programmato. E non l’ha superato. Quando Exchange Online, il servizio che regge la posta di Microsoft 365, è andato in crisi, con Outlook si sono fermati Teams, SharePoint e Copilot. Oltre dodici ore di interruzione, 74 Paesi coinvolti, un picco di 138mila segnalazioni su Downdetector.
IL CASO
Blackout Microsoft, lo stress test che l’AI agentica non ha superato. La lezione? Va pianificata l’assenza
Il blackout Microsoft 365 ha fermato Outlook, Teams, SharePoint e Copilot per oltre dodici ore in 74 Paesi, mostrando quanto gli agenti AI dipendano dall’infrastruttura cloud. Per startup e grandi imprese, continuità operativa, costi del fermo e coperture assicurative entrano ora nel prodotto e nel business case
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