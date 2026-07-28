Ricordate la foto di Papa Francesco con un piumino bianco da trapper? È un deepfake generato dall’intelligenza artificiale, che ha fatto milioni di click e scatenato polemiche per il Pontefice che girava con un piumino di lusso.
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Dal 2 agosto scattano gli obblighi anti-deepfake: cosa devono fare le aziende per garantire trasparenza
L’incapacità di distinguere il vero dal verosimile espone le democrazie e i mercati a campagne di disinformazione su larga scala, frodi finanziarie, furti di identità e truffe. L’entrata in vigore dell’Articolo 50 dell’AI Act, il 2 agosto, risponde a questa esigenza di fiducia. Ecco cosa impone la legge e le sanzioni per gli inadempienti
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