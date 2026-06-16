AI Demo Day 2026, seconda tappa: focus su produzione, supply chain, procurement

L’intelligenza artificiale sta entrando in modo sempre più concreto nei processi produttivi, nella gestione della supply chain e nelle attività di procurement. Per comprendere come queste tecnologie possano generare valore reale per le imprese, il 18 giugno a Milano si terrà la seconda tappa dell’AI Demo Day, un evento pensato per manager, professionisti e decision maker del mondo industriale. L’obiettivo è mostrare applicazioni pratiche dell’AI attraverso demo dal vivo, casi d’uso reali e momenti di confronto con esperti e aziende che stanno già utilizzando queste soluzioni per migliorare efficienza, qualità e competitività. Nel corso dell’evento saranno approfonditi temi come la manutenzione predittiva, il controllo qualità basato sulla computer vision, l’ottimizzazione della supply chain, l’automazione intelligente, la robotica collaborativa e i digital twin per la simulazione dei processi produttivi.
L’appuntamento, organizzato da Nextwork360, si svolgerà in modalità ibrida, in presenza al Milano Luiss Hub, in via Massimo D’Azeglio 3, e da remoto.
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Indice degli argomenti
Dall’analisi predittiva al procurement: dove l’AI genera valore
Dalla previsione della domanda alla gestione dell’inventario, passando per la pianificazione della supply chain e l’automazione dei processi di procurement, un numero crescente di aziende sta facendo ricorso a algoritmi avanzati e modelli di intelligenza artificiale per risolvere sfide operative molto concrete. L’obiettivo è chiaro: contenere i costi, incrementare l’efficienza dei processi e reagire con maggiore rapidità alle evoluzioni del mercato.
I primi risultati sono già tangibili. Secondo le analisi di McKinsey, le imprese che impiegano l’intelligenza artificiale nelle attività di demand forecasting possono aumentare la precisione delle previsioni tra il 20% e il 50%. Allo stesso tempo, una gestione più evoluta delle scorte consente di ridurre i livelli di inventory in una misura compresa tra il 20% e il 30%.
Anche nell’ambito della supply chain stanno emergendo evidenze significative. Sempre più organizzazioni utilizzano algoritmi sofisticati per migliorare la gestione dei flussi logistici, la pianificazione operativa e le attività di approvvigionamento, ottenendo in alcuni casi una diminuzione dei costi operativi fino al 15%.
Nel procurement, la trasformazione è già una realtà. Secondo Deloitte, il 71% dei responsabili degli acquisti sta testando o adottando strumenti basati sull’intelligenza artificiale per automatizzare attività ripetitive, affinare la valutazione dei fornitori e supportare decisioni più rapide, basate sui dati.
La questione, dunque, non riguarda più l’eventuale ingresso dell’AI nei processi industriali: questo passaggio è già avvenuto.
La vera sfida consiste piuttosto nell’individuare quali applicazioni abbiano raggiunto un adeguato livello di maturità, quali benefici sia ragionevole aspettarsi e quali strategie di adozione stiano seguendo le aziende che stanno ottenendo i risultati più rilevanti.
Vedere l’AI in azione
Proprio per rispondere a queste domande nasce la nuova edizione dell’AI Demo Day, in programma il 18 giugno a Milano, dedicata ai temi di production, supply chain e procurement.
L’obiettivo dell’evento è portare l’intelligenza artificiale fuori dalle slide e mostrarla all’opera.
Durante la giornata sarà possibile assistere a demo live, approfondire casi d’uso reali e confrontarsi con aziende e professionisti che stanno già applicando queste tecnologie nei processi industriali.
Tra i temi al centro dell’evento:
- Demand forecasting e pianificazione intelligente
- Ottimizzazione della supply chain e della logistica
- Procurement e gestione dei fornitori
- Controllo qualità e automazione dei processi
- Digital twin e simulazione dei processi produttivi
Un’occasione per capire come passare dall’interesse verso l’intelligenza artificiale alla sua applicazione concreta nei processi aziendali.
L’agenda
14:00 – 14:30
Registrazione partecipanti & Welcome coffee
14:30 – 14:40
Benvenuto e introduzione ai lavori
Raffaello Balocco, Professore Politecnico di Milano, Co-founder Digital360 e Nextwork360
Stefano Buzzotta, Content Strategist, Nextwork360
14:40 – 15:00
Intervento di scenario: inquadramento sulle opportunità dell’AI a supporto dell’Industrial
Nataliia Roskladka, Ricercatrice Senior dell’Osservatorio Supply Chain Planning e dell’Osservatorio AI
15:00 – 16:00
AI Demo for Production & Supply Chain & Procurement: toccare con mano l’innovazione
QUANTIAS – Sonia Martino, Business Line Manager, Quantias
VANTYX – Fabio Betti, Co-Founder & CEO, Vantyx
16:00 – 16:30
Coffee Break
16:30 – 16:50
Intervento di scenario – MADE Competence Center Industria 4.0
Filippo Boschi, Responsabile progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, MADE – Competence Center Industria 4.0
16:50 – 17:50
AI Demo for Production & Supply Chian & Procurement: toccare con mano l’innovazione
MIRAITEK – Andrea Bassi, Senior Data Scientist, Miraitek
OPPER-AI – Giovanni Pirovano, Founder, Opper
17:50 – 18:00
Saluti e Ringraziamenti
Raffaello Balocco, Professore Politecnico di Milano, Co-founder Digital360 e Nextwork360
Stefano Buzzotta, Content Strategist, Nextwork360
18:00 – 19:30
Cocktail conclusivo
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