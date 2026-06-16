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18 giugno, milano

AI Demo Day 2026, seconda tappa: focus su produzione, supply chain, procurement

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L’AI sta entrando in modo sempre più concreto nei processi produttivi, nella gestione della supply chain e nelle attività di procurement. Se ne parla all’AI Demo Day di Nextwork360 il 18 giugno a Milano. Come registrarsi

Pubblicato il 16 giu 2026
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AI demo day il 18 giugno a MIlano
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  • Evento 18 giugno a Milano: AI Demo Day di Nextwork360 per mostrare production, supply chain e procurement con demo dal vivo e formato ibrido.
  • L’AI genera valore: demand forecasting +20–50% precisione (McKinsey), riduce le inventory 20–30% e i costi operativi fino al 15%; Deloitte segnala ampia adozione nel procurement.
  • Focus pratici: demo e casi su manutenzione predittiva, computer vision, ottimizzazione della supply chain, automazione intelligente, robotica collaborativa e digital twin.
Riassunto generato con AI

L’intelligenza artificiale sta entrando in modo sempre più concreto nei processi produttivi, nella gestione della supply chain e nelle attività di procurement. Per comprendere come queste tecnologie possano generare valore reale per le imprese, il 18 giugno a Milano si terrà la seconda tappa dell’AI Demo Day, un evento pensato per manager, professionisti e decision maker del mondo industriale. L’obiettivo è mostrare applicazioni pratiche dell’AI attraverso demo dal vivo, casi d’uso reali e momenti di confronto con esperti e aziende che stanno già utilizzando queste soluzioni per migliorare efficienza, qualità e competitività. Nel corso dell’evento saranno approfonditi temi come la manutenzione predittiva, il controllo qualità basato sulla computer vision, l’ottimizzazione della supply chain, l’automazione intelligente, la robotica collaborativa e i digital twin per la simulazione dei processi produttivi.

L’appuntamento, organizzato da Nextwork360, si svolgerà in modalità ibrida, in presenza al Milano Luiss Hub, in via Massimo D’Azeglio 3, e da remoto.

QUI IL LINK PER REGISTRARSI ALL’AI DEMO DAY

Dall’analisi predittiva al procurement: dove l’AI genera valore

Dalla previsione della domanda alla gestione dell’inventario, passando per la pianificazione della supply chain e l’automazione dei processi di procurement, un numero crescente di aziende sta facendo ricorso a algoritmi avanzati e modelli di intelligenza artificiale per risolvere sfide operative molto concrete. L’obiettivo è chiaro: contenere i costi, incrementare l’efficienza dei processi e reagire con maggiore rapidità alle evoluzioni del mercato.

I primi risultati sono già tangibili. Secondo le analisi di McKinsey, le imprese che impiegano l’intelligenza artificiale nelle attività di demand forecasting possono aumentare la precisione delle previsioni tra il 20% e il 50%. Allo stesso tempo, una gestione più evoluta delle scorte consente di ridurre i livelli di inventory in una misura compresa tra il 20% e il 30%.

Anche nell’ambito della supply chain stanno emergendo evidenze significative. Sempre più organizzazioni utilizzano algoritmi sofisticati per migliorare la gestione dei flussi logistici, la pianificazione operativa e le attività di approvvigionamento, ottenendo in alcuni casi una diminuzione dei costi operativi fino al 15%.

Nel procurement, la trasformazione è già una realtà. Secondo Deloitte, il 71% dei responsabili degli acquisti sta testando o adottando strumenti basati sull’intelligenza artificiale per automatizzare attività ripetitive, affinare la valutazione dei fornitori e supportare decisioni più rapide, basate sui dati.

La questione, dunque, non riguarda più l’eventuale ingresso dell’AI nei processi industriali: questo passaggio è già avvenuto.

La vera sfida consiste piuttosto nell’individuare quali applicazioni abbiano raggiunto un adeguato livello di maturità, quali benefici sia ragionevole aspettarsi e quali strategie di adozione stiano seguendo le aziende che stanno ottenendo i risultati più rilevanti.

Vedere l’AI in azione

Proprio per rispondere a queste domande nasce la nuova edizione dell’AI Demo Day, in programma il 18 giugno a Milano, dedicata ai temi di production, supply chain e procurement.

L’obiettivo dell’evento è portare l’intelligenza artificiale fuori dalle slide e mostrarla all’opera.

Durante la giornata sarà possibile assistere a demo live, approfondire casi d’uso reali e confrontarsi con aziende e professionisti che stanno già applicando queste tecnologie nei processi industriali.

Tra i temi al centro dell’evento:

  • Demand forecasting e pianificazione intelligente
  • Ottimizzazione della supply chain e della logistica
  • Procurement e gestione dei fornitori
  • Controllo qualità e automazione dei processi
  • Digital twin e simulazione dei processi produttivi

Un’occasione per capire come passare dall’interesse verso l’intelligenza artificiale alla sua applicazione concreta nei processi aziendali.

L’agenda

14:00 – 14:30
Registrazione partecipanti & Welcome coffee

14:30 – 14:40
Benvenuto e introduzione ai lavori
Raffaello Balocco, Professore Politecnico di Milano, Co-founder Digital360 e Nextwork360
Stefano Buzzotta, Content Strategist, Nextwork360

14:40 – 15:00
Intervento di scenario: inquadramento sulle opportunità dell’AI a supporto dell’Industrial
Nataliia Roskladka, Ricercatrice Senior dell’Osservatorio Supply Chain Planning e dell’Osservatorio AI

15:00 – 16:00
AI Demo for Production & Supply Chain & Procurement: toccare con mano l’innovazione
QUANTIAS – Sonia Martino, Business Line Manager, Quantias
VANTYX – Fabio Betti, Co-Founder & CEO, Vantyx

16:00 – 16:30
Coffee Break

16:30 – 16:50
Intervento di scenario – MADE Competence Center Industria 4.0
Filippo Boschi, Responsabile progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, MADE – Competence Center Industria 4.0

16:50 – 17:50
AI Demo for Production & Supply Chian & Procurement: toccare con mano l’innovazione
MIRAITEK – Andrea Bassi, Senior Data Scientist, Miraitek
OPPER-AI – Giovanni Pirovano, Founder, Opper

17:50 – 18:00
Saluti e Ringraziamenti
Raffaello Balocco, Professore Politecnico di Milano, Co-founder Digital360 e Nextwork360
Stefano Buzzotta, Content Strategist, Nextwork360

18:00 – 19:30
Cocktail conclusivo

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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