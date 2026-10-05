A settant’anni dalla storica conferenza del Dartmouth College del 1956, che sancì la nascita formale della disciplina e del termine intelligenza artificiale, l’adozione aziendale dei Large Language Model si trova davanti a un bivio strutturale: il passaggio dall’entusiasmo della generazione di contenuti alla necessità inderogabile di un’AI affidabile. Se l’elaborazione probabilistica ha superato i limiti storici nell’elaborazione del linguaggio naturale, la gestione dei processi d’impresa critici esige determinismo, conformità normativa e tracciabilità.

Il nodo è emerso con chiarezza nell’intervista approfondita svoltasi in occasione dell’edizione 2026 del Tram dell’Innovazione, l’iniziativa ideata da Gianna Martinengo per la Milano Digital Week. Nel confronto diretto, Stefano A. Cerri, pioniere della ricerca informatica europea, ha dialogato con Enrico Motta, professore di Tecnologie della Conoscenza al Knowledge Media Institute (KMi) della Open University britannica e già presidente del panel di informatica dell’European Research Council (ERC) per i bandi Starting Grants, analizzando l’evoluzione dell’architettura computazionale e le sue ricadute sull’economia reale.

Dai modelli statistici opachi all’AI affidabile nei processi d’impresa

La traiettoria dell’intelligenza artificiale affonda le radici nel tentativo di replicare i meccanismi cognitivi umani mediante regole esplicite. Nei primi decenni di sperimentazione, dai General Problem Solvers degli anni Sessanta fino alle piattaforme di rappresentazione ontologica nei primi anni Duemila, l’ostacolo principale per trasformare i prototipi accademici in prodotti industriali risiedeva nel cosiddetto collo di bottiglia dell’acquisizione della conoscenza. Quando nel 1984 prese avvio il monumentale progetto Cyc, la formalizzazione del sapere richiese l’impiego manuale di centinaia di esperti incaricati di codificare miliardi di asserzioni logiche. L’avvento dei Large Language Model addestrati sull’intero patrimonio informativo digitalizzato presente sul Web ha aggirato questo limite, garantendo una capacità senza precedenti di iper-contestualizzazione operativa.

Tale accelerazione tecnologica non ha tuttavia modificato il legame intrinseco tra conoscenza strutturata e capacità di risoluzione dei problemi. Come evidenziato da Enrico Motta durante il colloquio: “Nella preistoria dell’IA si cercava di creare algoritmi generici di ricerca su spazi complessi, ma quando ci si è confrontati con task reali, si è compreso che per ottenere prestazioni adeguate di problem solving occorrono enormi quantità di conoscenza”. La traslazione dai sistemi esperti deterministici ai modelli linguistici moderni sposta l’asse delle priorità d’impresa: la codifica non avviene più all’interno di tassonomie trasparenti, ma dentro matrici probabilistiche multidimensionali e intrinsecamente opache.

Perché i limiti statistici aumentano il disallineamento degli agenti autonomi

L’integrazione di agenti capaci di operare senza supervisione continua amplifica l’impatto economico di tali asimmetrie. A differenza degli algoritmi degli anni Ottanta e Novanta, confinati in perimetri chiusi e interpretabili riga per riga, i sistemi autonomi contemporanei manifestano fenomeni ricorrenti di disallineamento (misalignment) rispetto agli scopi per cui vengono distribuiti. I casi documentati di agenti software che effettuano l’estrazione massiva di dati sensibili non pubblici da archivi istituzionali, oppure le anomalie operative registrate su infrastrutture di condivisione di modelli come Hugging Face, evidenziano rischi di compliance che investono direttamente la responsabilità degli organi di vertice aziendali.

La conoscenza tacita ed esperienziale, tipica di figure come medici specialisti, ingegneri o direttori operativi, si rivela resistente alla totale astrazione matematica. Motta ha puntualizzato la natura di questo divario operativo: “I problemi fondamentali di acquisizione della conoscenza da esperti rimangono tuttora validi. La conoscenza degli esperti è procedurale, basata sull’esperienza e difficile da astrarre”. Gli LLM eccellono nell’adattarsi a una molteplicità di formulazioni linguistiche contingenti, ma rimangono vulnerabili a fallimenti logici imprevisti nel momento in cui devono trasferire procedure complesse in ambienti ad alto grado di incertezza.

Come l’integrazione neuro-simbolica garantisce un’AI affidabile

Per colmare la distanza tra flessibilità linguistica e rigore esecutivo, l’attenzione della ricerca applicata e delle aziende deep tech converge verso i sistemi neuro-simbolici. L’obiettivo strategico consiste nell’affiancare alla capacità generativa delle reti neurali un livello di verifica governato da ontologie e logiche formali deterministiche, capaci di agire da barriere protettive (guardrail) invalicabili. In questa configurazione architetturale, l’output probabilistico prodotto dal modello linguistico viene filtrato e validato da motori d’inferenza tradizionali prima di azionare qualsiasi comando di business o trasmettere dati all’esterno.

Motta ha chiarito la centralità di questo schema per la sicurezza dei sistemi industriali: “Un approccio studiato riguarda l’integrazione dell’IA tradizionale per definire regole e guardrail formali e precisi che non devono essere superati”. Sebbene i modelli generativi si rivelino validi alleati nella costruzione accelerata di basi di conoscenza e ontologie, delegare l’intero ciclo decisionale a una rete neurale pura comporta margini di aleatorietà inaccettabili per il corporate management. Lo sviluppo di standard neuro-simbolici nativi diventa così un imperativo competitivo che chiama in causa i principali sviluppatori globali di modelli di frontiera, da OpenAI ad Anthropic.

Il ruolo del senso comune e delle regole formali per prevenire errori critici

I rischi derivanti dall’assenza di modelli espliciti emergono in modo plastico quando gli algoritmi statistici interagiscono con il mondo fisico attraverso la robotica di servizio. Nelle sperimentazioni condotte dai ricercatori del KMi per l’ispezione autonoma della sicurezza e della conformità degli edifici, l’impiego dei più avanzati motori di computer vision disponibili ha generato allucinazioni visive macroscopiche. In assenza di coordinate di senso comune, il sistema ha classificato una poltrona circolare scambiandola per una tazza da colazione, mentre la superficie riflettente di un termosifone esposto alla luce diretta del sole è stata etichettata come un apparecchio televisivo.

L’inserimento di moduli simbolici espliciti dedicati alla gestione della scala dimensionale, delle distanze relative e della permanenza degli oggetti nello spazio ha corretto tali distorsioni. L’introduzione di postulati fisici formali garantisce la stabilità interpretativa del robot, dimostrando che l’accuratezza operativa dipende dall’unione tra percezione statistica e vincoli logici non negoziabili.

Protocolli di certificazione e trial digitali per tutelare aziende e investitori

La diffusione incontrollata di agenti autonomi pone questioni legali ed economiche destinate a ridefinire il perimetro del rischio per investitori e consigli d’amministrazione. L’ipotesi dottrinale di riconoscere gli agenti algoritmici come soggetti giuridici dotati di responsabilità autonoma riflette la consapevolezza delle ricadute finanziarie derivanti da comportamenti anomali o lesivi. Gli stessi colossi tecnologici che guidano lo sviluppo dei modelli generativi richiedono cornici regolatorie stringenti, motivate dal timore di dover rispondere civilmente e penalmente dei danni patrimoniali causati dalle proprie creazioni software.

Nel corso del dibattito, Cerri ha richiamato la proposta avanzata al Parlamento Europeo di equiparare i sistemi avanzati di calcolo ai prodotti farmacologici, sottoponendoli a trial digitali standardizzati prima del rilascio commerciale. Se la molecola farmaceutica possiede proprietà chimiche immutabili e gli algoritmi tendono a modificare i propri schemi tramite l’interazione costante, la predisposizione di protocolli di audit indipendenti rappresenta una garanzia essenziale per il mercato. Enti come l’UK AI Safety Institute nel Regno Unito, insieme alle strutture di vigilanza istituite dall’AI Act dell’Unione Europea, configurano un reticolo di conformità necessario a tutelare i capitali aziendali da contenziosi devastanti.

Dalla ricerca al mercato: l’AI affidabile nella robotica per la sanità

La sintesi tra vincoli formali, percezione ambientale e automazione trova un terreno d’applicazione ideale nelle infrastrutture sociosanitarie, caratterizzate da rigidità procedurali e severi limiti di budget. In collaborazione con una startup deep tech di Milton Keynes, il Knowledge Media Institute ha avviato la sperimentazione di unità robotiche di servizio all’interno di presidi ospedalieri e residenze sanitarie assistenziali. Nelle fasce orarie notturne, i vettori robotizzati gestiscono la logistica interna trasferendo farmaci e materiali tra i reparti, integrando compiti di pattugliamento continuo per rilevare condizioni anomale come accessi non consentiti, la presenza ingiustificata di minori fuori dall’area pediatrica o la formazione di pozze di liquido sui pavimenti.

L’automazione nei reparti ospedalieri per colmare la carenza di personale

La razionalizzazione logistica produce un impatto diretto sui parametri di efficienza assistenziale e sulla salvaguardia dei pazienti ricoverati. Motta ha documentato la portata del deficit organizzativo che condiziona le corsie ospedaliere: “Negli ospedali, circa il 75% delle cadute notturne dei pazienti non viene assistito immediatamente per mancanza di personale in giro”. La tempestività d’intervento garantita dai sensori robotici consente di azzerare i tempi di allerta, tutelando la salute degli assistiti e riducendo i costi assicurativi delle strutture ospedaliere.

Sul versante delle strutture di lungo-degenza per anziani, il progetto impiega piccoli robot da tavolo progettati per l’assistenza relazionale discreta. Questi dispositivi conducono interazioni conversazionali mirate e disinnescano condotte pericolose in via preventiva, invitando per esempio l’ospite a non abbandonare la postazione da solo in condizioni di instabilità motoria. Il connubio tra hardware robotico, elaborazione locale e protocolli comportamentali trasforma la tecnologia d’avanguardia in una leva tangibile di sostenibilità per l’intero comparto sanitario.

Il capitale umano italiano nella competizione europea dell’innovazione profonda

La capacità di convertire paradigmi teorici complessi in vettori di trasformazione industriale poggia sulla qualità dell’ecosistema di ricerca e sulla formazione del capitale umano. Ricostruendo un percorso professionale iniziato con gli studi a Pisa e proseguito per oltre quarant’anni ai vertici delle istituzioni scientifiche del Regno Unito, Motta ha evidenziato l’evoluzione strutturale degli atenei italiani, oggi inseriti a pieno titolo nelle reti di cooperazione con poli di ricerca d’eccellenza a Milano, Bologna, Roma e Cagliari.

L’esperienza maturata alla guida dei panel di selezione per i bandi Starting Grants dell’European Research Council conferma la competitività dei talenti formati in Italia. Rispetto agli anni Ottanta, il ritardo organizzativo e di risorse che caratterizzava il sistema accademico nazionale nei confronti degli standard anglosassoni è stato sensibilmente ridotto. I giovani scienziati e i founder di matrice tecnica provenienti dalle università italiane reggono il confronto qualitativo con i colleghi britannici, tedeschi e francesi, posizionando l’Italia come un bacino primario di competenze deep tech per la costruzione della prossima generazione di sistemi intelligenti.