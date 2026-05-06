Nuovo round per una startup delle assicurazioni in ascesa: Wopta Assicurazioni, insurtech phygital nata per proteggere famiglie, imprese e professionisti dai rischi di tutti i giorni, annuncia la chiusura di un nuovo round di finanziamento da 5 milioni di euro, che porta il totale raccolto dal 2022 a oltre 20 milioni di euro e la valutazione della società oltre i 100 milioni. L’operazione è stata realizzata con il supporto di Make Your Credit S.p.A., fintech italiana attiva nell’anticipo crediti e nella finanza strutturata.
IL ROUND
Wopta Assicurazioni: 5 milioni per la startup finanziata (anche) da Giorgio Gori e Cristina Parodi
Fondata nel 2022 a Milano, Wopta ha scelto un modello “phygital”, unendo piattaforme tecnologiche proprietarie e consulenti presenti sul territorio. Tra i finanziatori l’ex sindaco di Bergamo e la giornalista
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