Wopta Assicurazioni: 5 milioni per la startup finanziata (anche) da Giorgio Gori e Cristina Parodi

Nuovo round per una startup delle assicurazioni in ascesa: Wopta Assicurazioni, insurtech phygital nata per proteggere famiglie, imprese e professionisti dai rischi di tutti i giorni, annuncia la chiusura di un nuovo round di finanziamento da 5 milioni di euro, che porta il totale raccolto dal 2022 a oltre 20 milioni di euro e la valutazione della società oltre i 100 milioni. L’operazione è stata realizzata con il supporto di Make Your Credit S.p.A., fintech italiana attiva nell’anticipo crediti e nella finanza strutturata.