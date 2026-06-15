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Perché American Express vuole TheFork? I ristoranti nuova frontiera del fintech

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American Express ha raggiunto un accordo di opzione per rilevare TheFork da Tripadvisor per 700 milioni di dollari. La partita riguarda ristoranti, pagamenti, dati e loyalty: un tassello europeo nella strategia costruita con Resy e Tock

Pubblicato il 15 giu 2026
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American Express TheFork
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Che cosa c’entra American Express con TheFork? Perché una delle carte di pagamento più riconoscibili al mondo è disposta a mettere sul tavolo 700 milioni di dollari per rilevare una piattaforma europea di prenotazione e gestione dei ristoranti? La risposta sta nel modo in cui la ristorazione sta diventando una nuova frontiera del fintech: pagamenti, accesso, dati, loyalty e relazione diretta con esercenti e clienti.

American Express ha raggiunto un accordo di opzione con Tripadvisor per rilevare TheFork per 700 milioni di dollari in contanti. L’operazione, annunciata il 15 giugno 2026, non è ancora chiusa: il completamento è previsto entro la fine del 2026 ed è soggetto alle consultazioni con le rappresentanze dei lavoratori e alle autorizzazioni regolatorie.

American Express TheFork, i numeri dell’accordo

TheFork porta in dote una rete dichiarata di oltre 50mila ristoranti in 11 Paesi europei. Integrata con Resy e Tock, le due piattaforme già entrate nel perimetro American Express, amplierebbe la rete del gruppo fino a una stima di 75mila locali prenotabili. È una stima aziendale, costruita su metodologie non necessariamente omogenee tra piattaforme, ma dà la misura dell’ambizione: presidiare il momento in cui il cliente sceglie, prenota, consuma e paga.

DatoValore
Valore dell’operazione700 milioni di dollari
Ricavi TheFork, ultimi 12 mesi al Q1 2026232 milioni di dollari
Ebitda adjusted TheFork, ultimi 12 mesi al Q1 202628 milioni di dollari
Ristoranti partner TheForkOltre 50mila
Paesi europei coperti11
Rete stimata American Express con TheFork, Resy e TockCirca 75mila locali prenotabili

Per Tripadvisor la cessione rientra in una razionalizzazione del portafoglio. A febbraio 2026 il gruppo aveva indicato l’intenzione di valutare alternative strategiche per TheFork, mentre concentrava sempre più risorse sulla divisione Experiences. Nel 2025 TheFork aveva generato 221 milioni di dollari di ricavi, in crescita del 22%, con prenotazioni totali aumentate di circa l’8% e un Ebitda adjusted di segmento pari a 21 milioni.

Perché le prenotazioni diventano una leva fintech

La mossa di American Express non nasce dal nulla. Il gruppo ha acquisito Resy nel 2019 e ha completato nell’ottobre 2024 l’acquisizione di Tock, piattaforma per prenotazioni, gestione tavoli ed eventi usata allora da circa 7mila ristoranti, cantine, hotel e altri luoghi prenotabili. Con TheFork, American Express aggiungerebbe un importante presidio europeo.

Per una società di pagamenti, la ristorazione è un canale di relazione ad alta frequenza. Ogni prenotazione può diventare occasione di utilizzo della carta, accesso riservato, offerta personalizzata, programma fedeltà o servizio aggiuntivo al ristorante. Il valore non si esaurisce nel conto pagato a fine cena: comincia prima, nella scelta del locale, e continua dopo, nella gestione del rapporto con il cliente.

Il valore dei dati nella ristorazione digitale

TheFork non è soltanto un’app per trovare un tavolo. Il suo modello comprende strumenti di prenotazione, gestione della sala, relazione con il cliente e visibilità commerciale per i ristoratori. È qui che l’operazione diventa più interessante: la piattaforma genera dati su domanda, orari, cancellazioni, preferenze, promozioni e comportamento dei clienti.

Questi segnali possono rafforzare la capacità di American Express di costruire offerte più mirate e servizi più integrati per esercenti e titolari di carta. Per i ristoranti, il vantaggio potenziale è una maggiore domanda qualificata. Il punto da osservare sarà il bilanciamento tra visibilità, commissioni, accesso ai dati e autonomia commerciale.

Cosa cambia per Tripadvisor e per i ristoranti europei

Tripadvisor incasserebbe una valutazione significativa per un asset entrato nel gruppo nel 2014. Le risorse liberate potrebbero sostenere la focalizzazione sulle esperienze, segmento che nel 2025 ha generato 924 milioni di dollari di ricavi. La cessione di TheFork riduce la dispersione tra verticali diversi e rafforza la lettura di Tripadvisor come gruppo sempre più orientato a tour, attività e attrazioni.

Per i ristoranti europei l’effetto dipenderà dall’integrazione successiva alla chiusura. American Express ha indicato che TheFork continuerebbe a operare con l’attuale leadership, ma restano aperti i temi operativi: condizioni commerciali, commissioni, integrazione con i pagamenti, uso dei dati e possibili vantaggi riservati ai titolari di carta.

L’accordo American Express-TheFork segnala un cambio di scala nella ristorazione digitale. Il ristorante resta un luogo fisico, ma la competizione per portare il cliente a sedersi al tavolo si gioca sempre più su piattaforme, carte, dati e programmi di membership.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Giovanni Iozzia
Ho studiato sociologia ma da sempre faccio il giornalista e seguo la tecnologia . Sono stato direttore di Capital, vicedirettore di Chi e condirettore di PanoramaEconomy.
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