Rateizzare un acquisto senza ricorrere a una carta di credito è una possibilità sempre più richiesta dai consumatori. BBVA risponde a questa esigenza con Pay&Plan, il servizio che permette il pagamento a rate con carta di debito direttamente dall’app.
L’offerta BBVA, disponibile per i clienti del conto corrente online, si affianca alle promozioni sul conto e sulla carta. BBVA offre, in questo modo, un insieme di servizi pensato per una gestione più flessibile delle spese quotidiane.
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Come funziona il pagamento a rate con carta di debito di BBVA
Il servizio Pay&Plan di BBVA permette di suddividere in 3, 5 oppure 10 rate mensili gli acquisti effettuati con la Carta di Debito. La richiesta avviene interamente tramite app, senza documentazione cartacea e senza dover utilizzare una carta di credito dedicata.
Possono essere rateizzate le operazioni:
- di importo compreso tra 50 e 1.500 euro;
- effettuate negli ultimi 90 giorni;
- contrassegnate nell’app con l’etichetta “rateizzabile”.
L’accesso resta subordinato alla valutazione del merito creditizio effettuata dalla banca.
Costi e condizioni di Pay&Plan di BBVA
Il costo della rateizzazione è rappresentato da una commissione, distribuita sulle rate mensili. L’importo varia in funzione della cifra finanziata e del numero di rate scelto.
Nella simulazione proposta da BBVA per un acquisto di 1.000 euro suddiviso in tre rate, le condizioni sono le seguenti.
|Voce
|Valore
|Importo rateizzato
|1.000 €
|Numero rate
|3
|Importo rata
|336,67 €
|Commissione totale
|10 €
|Importo complessivo da restituire
|1.010 €
|TAN
|6%
|TAEG
|12,06%
Le rate vengono addebitate il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente collegato. Il piano può essere estinto anticipatamente direttamente dall’app.
Quali spese possono essere suddivise in rate con Pay&Plan di BBVA
Pay&Plan è utilizzabile per numerose categorie di acquisti effettuati nei negozi fisici e online, comprese le spese per viaggi, ristorazione, beni di consumo e servizi.
Non possono invece essere rateizzati:
- operazioni bancarie o finanziarie;
- acquisti di criptovalute;
- giochi e scommesse;
- pagamenti verso società di recupero crediti;
- prelievi di contante agli ATM.
È inoltre possibile gestire fino a cinque piani di rateizzazione contemporaneamente.
L’offerta BBVA comprende anche conto remunerato e cashback
Il servizio Pay&Plan si inserisce in un’offerta più ampia. Aprendo il Conto BBVA entro il termine della promozione sono previsti molti vantaggi, come la Promo Gran Cashback: chi apre un Conto BBVA entro il 30 giugno 2026 ottiene il 3% di cashback sui primi 500 euro di acquisti effettuati nel primo mese dal primo utilizzo della Carta di Debito BBVA. L’importo maturato viene accreditato direttamente sul conto, offrendo un ulteriore vantaggio economico oltre alla possibilità di rateizzare gli acquisti con Pay&Plan.
|Servizio
|Caratteristiche
|Conto corrente
|Canone zero per sempre
|Remunerazione iniziale
|3% lordo per i primi 6 mesi
|Remunerazione successiva
|Variabile e garantita fino al 31 dicembre 2027
|Cashback
|3% sui primi 280 euro di acquisti mensili per i primi 6 mesi
|Gran Cashback
|3% di cashback sui primi 500 € di acquisti effettuati nel primo mese dal primo utilizzo della carta di debito. Offerta valida aprendo il Conto BBVA entro il 30/06/2026
|Bonifici SEPA
|Ordinari e istantanei gratuiti
|Carta di debito
|Inclusa senza costi
|Altri servizi
|Salvadanaio Digitale, F24, prelievi nella zona euro, Cambio Facile
Completano la proposta funzioni dedicate alla sicurezza, come il CVV dinamico e la Modalità discreta intelligente, oltre al programma “Passaparola”, che riconosce un bonus economico per ogni nuovo cliente invitato.
Perché Pay&Plan rappresenta un’alternativa alla carta di credito
La possibilità di effettuare il pagamento a rate con carta di debito amplia le opzioni disponibili per chi desidera distribuire una spesa nel tempo senza richiedere una carta di credito tradizionale.
L’attivazione direttamente dall’app, la gestione digitale delle rate e la trasparenza delle commissioni rendono Pay&Plan una soluzione rivolta a chi cerca maggiore controllo sul proprio budget, mantenendo la liquidità sul conto corrente.
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