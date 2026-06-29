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Pagamento a rate con carta di debito: come funziona l’offerta BBVA

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BBVA amplia le funzionalità della sua carta di debito con Pay&Plan, il servizio che consente di rateizzare gli acquisti direttamente dall’app. L’iniziativa si affianca al conto corrente a canone zero con cashback e remunerazione del saldo, offrendo una soluzione flessibile per gestire le spese

Pubblicato il 29 giu 2026
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Patrizia Chimera

Redazione Affiliazione Nextwork360.it

pagamento a rate con carta di debito bbva
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Pagamento a rate con la carta di debito con BBVA in 3 punti chiave

  • Servizio Pay&Plan: pagamenti in 3,5 o 10 rate con Carta di Debito BBVA direttamente dall’app; acquisti 50–1.500€, ultimi 90 giorni e contrassegnati rateizzabile; soggetto a valutazione creditizia.
  • Costi: una commissione ripartita sulle rate; addebito il giorno 5; estinzione anticipata via app; fino a 5 piani contemporanei; esclusi operazioni bancarie, criptovalute, giochi, recupero crediti e prelievi.
  • Inserito nell’offerta BBVA che comprende conto remunerato, cashback e funzioni di sicurezza come CVV dinamico, Modalità discreta intelligente e il programma Passaparola; alternativa alla carta di credito per gestire il budget.
Riassunto generato con AI

Rateizzare un acquisto senza ricorrere a una carta di credito è una possibilità sempre più richiesta dai consumatori. BBVA risponde a questa esigenza con Pay&Plan, il servizio che permette il pagamento a rate con carta di debito direttamente dall’app.

L’offerta BBVA, disponibile per i clienti del conto corrente online, si affianca alle promozioni sul conto e sulla carta. BBVA offre, in questo modo, un insieme di servizi pensato per una gestione più flessibile delle spese quotidiane.

Richiedi la carta di debito BBVA per effettuare pagamenti a rate

Come funziona il pagamento a rate con carta di debito di BBVA

Il servizio Pay&Plan di BBVA permette di suddividere in 3, 5 oppure 10 rate mensili gli acquisti effettuati con la Carta di Debito. La richiesta avviene interamente tramite app, senza documentazione cartacea e senza dover utilizzare una carta di credito dedicata.

Possono essere rateizzate le operazioni:

  • di importo compreso tra 50 e 1.500 euro;
  • effettuate negli ultimi 90 giorni;
  • contrassegnate nell’app con l’etichetta “rateizzabile”.

L’accesso resta subordinato alla valutazione del merito creditizio effettuata dalla banca.

Costi e condizioni di Pay&Plan di BBVA

Il costo della rateizzazione è rappresentato da una commissione, distribuita sulle rate mensili. L’importo varia in funzione della cifra finanziata e del numero di rate scelto.

Nella simulazione proposta da BBVA per un acquisto di 1.000 euro suddiviso in tre rate, le condizioni sono le seguenti.

VoceValore
Importo rateizzato1.000 €
Numero rate3
Importo rata336,67 €
Commissione totale10 €
Importo complessivo da restituire1.010 €
TAN6%
TAEG12,06%

Le rate vengono addebitate il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente collegato. Il piano può essere estinto anticipatamente direttamente dall’app.

Quali spese possono essere suddivise in rate con Pay&Plan di BBVA

Pay&Plan è utilizzabile per numerose categorie di acquisti effettuati nei negozi fisici e online, comprese le spese per viaggi, ristorazione, beni di consumo e servizi.

Non possono invece essere rateizzati:

  • operazioni bancarie o finanziarie;
  • acquisti di criptovalute;
  • giochi e scommesse;
  • pagamenti verso società di recupero crediti;
  • prelievi di contante agli ATM.

È inoltre possibile gestire fino a cinque piani di rateizzazione contemporaneamente.

L’offerta BBVA comprende anche conto remunerato e cashback

Il servizio Pay&Plan si inserisce in un’offerta più ampia. Aprendo il Conto BBVA entro il termine della promozione sono previsti molti vantaggi, come la Promo Gran Cashback: chi apre un Conto BBVA entro il 30 giugno 2026 ottiene il 3% di cashback sui primi 500 euro di acquisti effettuati nel primo mese dal primo utilizzo della Carta di Debito BBVA. L’importo maturato viene accreditato direttamente sul conto, offrendo un ulteriore vantaggio economico oltre alla possibilità di rateizzare gli acquisti con Pay&Plan.

ServizioCaratteristiche
Conto correnteCanone zero per sempre
Remunerazione iniziale3% lordo per i primi 6 mesi
Remunerazione successivaVariabile e garantita fino al 31 dicembre 2027
Cashback3% sui primi 280 euro di acquisti mensili per i primi 6 mesi
Gran Cashback3% di cashback sui primi 500 € di acquisti effettuati nel primo mese dal primo utilizzo della carta di debito. Offerta valida aprendo il Conto BBVA entro il 30/06/2026
Bonifici SEPAOrdinari e istantanei gratuiti
Carta di debitoInclusa senza costi
Altri serviziSalvadanaio Digitale, F24, prelievi nella zona euro, Cambio Facile

Completano la proposta funzioni dedicate alla sicurezza, come il CVV dinamico e la Modalità discreta intelligente, oltre al programma “Passaparola”, che riconosce un bonus economico per ogni nuovo cliente invitato.

Perché Pay&Plan rappresenta un’alternativa alla carta di credito

La possibilità di effettuare il pagamento a rate con carta di debito amplia le opzioni disponibili per chi desidera distribuire una spesa nel tempo senza richiedere una carta di credito tradizionale.

L’attivazione direttamente dall’app, la gestione digitale delle rate e la trasparenza delle commissioni rendono Pay&Plan una soluzione rivolta a chi cerca maggiore controllo sul proprio budget, mantenendo la liquidità sul conto corrente.

Richiedi la carta di debito BBVA per effettuare pagamenti a rate
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Patrizia Chimera
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Giornalista pubblicista, lavora da 20 anni come redattrice di articoli online. Ha iniziato dopo la laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Torino. 

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