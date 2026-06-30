Uno degli operatori della monetica in Italia, Numia, ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Qromo, software house ﬁntech specializzata in soluzioni cloud per la gestione dei pagamenti e dell’operatività commerciale nel segmento HORECA. L’operazione avviene in partnership con i soci fondatori di Qromo, che manterranno una quota del capitale.
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Numia (monetica) acquisisce la fintech Qromo: avanti tutta sul cloud per l’Horeca
Numia ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Qromo, software house ﬁntech specializzata in soluzioni cloud per la gestione dei pagamenti e dell’operatività commerciale nel segmento HORECA. Le ragioni dell’operazione secondo l’AD Fabio Pugini
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