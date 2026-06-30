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Numia (monetica) acquisisce la fintech Qromo: avanti tutta sul cloud per l’Horeca

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Numia ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Qromo, software house ﬁntech specializzata in soluzioni cloud per la gestione dei pagamenti e dell’operatività commerciale nel segmento HORECA. Le ragioni dell’operazione secondo l’AD Fabio Pugini

Pubblicato il 30 giu 2026
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fabio pugini
Fabio Pugini, AD e Direttore Generale di Numia

Uno degli operatori della monetica in Italia, Numia, ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Qromo, software house ﬁntech specializzata in soluzioni cloud per la gestione dei pagamenti e dell’operatività commerciale nel segmento HORECA. L’operazione avviene in partnership con i soci fondatori di Qromo, che manterranno una quota del capitale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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