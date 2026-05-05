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La rivoluzione di Revolut: dai conti solo online al negozio a Barcellona

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Da banca senza filiali alla scelta di aprire uno store fisico nel cuore di Barcellona. La strategia di Revolut segna una nuova fase per il fintech globale, dove digitale e fisico iniziano a convergere

Pubblicato il 5 mag 2026
Nikolay Storonsky e Vlad Yatsenko, founders di Revolut
Nikolay Storonsky e Vlad Yatsenko, founders di Revolut

Per anni è stata il simbolo della disintermediazione bancaria: niente sportelli, niente code, tutto gestito via smartphone. Eppure oggi Revolut sceglie di aprire un punto fisico a Barcellona, uno spazio pensato non come una filiale tradizionale ma come un luogo esperienziale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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