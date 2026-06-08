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L’esclusiva: iPhone 17 a rate con TAN e TAEG 0 con SelfyConto, ecco requisiti, costi e vantaggi

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SelfyConto di Banca Mediolanum consente di acquistare un iPhone 17 a rate con TAN 0 e TAEG 0. L’offerta si affianca a una promozione che include fino a 150 euro in Buoni Regalo Amazon e la possibilità di ricevere un iPhone 17e 256 GB al raggiungimento di specifici requisiti

Pubblicato il 8 giu 2026
Patrizia Chimera

Redazione Affiliazione Nextwork360.it

Ancora pochi giorni per acquistare un iphone 17 a rate
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iPhone 17 a rate con SelfyConto in 3 punti chiave

  • Acquista un iPhone 17 a rate senza interessi tramite SelfyConto: finanziamento con TAN 0 e TAEG 0, senza piano telefonico.
  • Requisiti: essere titolari di SelfyConto da almeno 30 giorni e superare la valutazione creditizia; durata 6–48 mesi, nessun costo di istruttoria, imposta sostitutiva o spedizione.
  • Promozioni SelfyConto: i nuovi clienti ricevono un Buono Regalo Amazon da €150 (apertura conto entro 12/06/2026 e attivazione Mediolanum Debit Card); possibile premio iPhone 17e 256 GB con vincoli di risparmio.
Riassunto generato con AI

Acquistare un iPhone 17 a rate senza interessi e senza dover sottoscrivere offerte telefoniche è oggi possibile grazie a SelfyConto di Banca Mediolanum.

L’iniziativa collegata all’apertura del conto SelfyConto è rivolta ai clienti che utilizzano il conto digitale della banca e consente acquistare lo smartphone della Apple con finanziamento a TAN 0 e TAEG 0.

L’offerta è attiva insieme a una promozione di SelfyConto che premia i nuovi clienti con Buoni Regalo Amazon e ulteriori vantaggi dedicati al risparmio gestito.

Ottieni un iPhone 17 a rate aprendo un conto SelfyConto

Come acquistare un iPhone 17e con SelfyConto

Il cuore della proposta è SelfyShop, la piattaforma e-commerce accessibile dai clienti SelfyConto tramite app o area riservata. Attraverso questo servizio è possibile acquistare diversi prodotti tecnologici, compresi gli smartphone Apple della gamma iPhone 17, scegliendo un piano di rimborso personalizzato.

Le condizioni economiche rappresentano uno degli elementi più interessanti dell’iniziativa. Il finanziamento prevede infatti TAN 0,00% e TAEG 0,00%, senza costi di istruttoria, senza imposta sostitutiva e senza spese di spedizione. La durata del piano può variare da 6 a 48 mesi, offrendo una notevole flessibilità nella gestione della spesa.

Come accedere al finanziamento per avere iPhone 17 a rate

Per richiedere il finanziamento per avere un iPhone 17 con SelfyConto è necessario:

  • essere titolari di SelfyConto da almeno 30 giorni;
  • superare la valutazione del merito creditizio effettuata dalla banca;
  • selezionare il prodotto desiderato all’interno di SelfyShop.

Una volta inoltrata la richiesta, l’esito viene fornito in tempi rapidi.

Quali sono i costi e le tariffe del conto SelfyConto

L’apertura del conto SelfyConto può essere completata online tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica. Le condizioni economiche variano in base all’età del cliente.

ServizioUnder 30Over 30
Canone contoGratuito fino a 30 anniGratis il primo anno
Canone successivoSempre gratuito fino ai 30 anni3,75 euro al mese
Azzeramento canoneNon necessarioCon accredito stipendio o almeno 500 euro di spese mensili
Bonifici SEPA ordinariGratuitiGratuiti
Bonifici SEPA istantaneiGratuitiGratuiti
Carta di debito digitaleGratuitaGratuita
Prelievi ATM area euroGratuiti e illimitatiGratuiti e illimitati
Assistenza via chatInclusaInclusa

Il conto può inoltre essere aperto in modalità cointestata, con accessi separati per ciascun intestatario e piena visibilità sui movimenti.

Come ottenere il Buono Amazon da 150 euro con l’apertura del conto SelfyConto

Fino al 12 giugno 2026 è prevista anche un’altra interessante promozione dedicata ai nuovi clienti SelfyConto. Si può, infatti, ottenere un Buono Regalo Amazon.it da 150 euro.

  1. aprire SelfyConto entro il 12 giugno 2026;
  2. richiedere e attivare la Mediolanum Debit Card;
  3. effettuare almeno un pagamento con la carta;
  4. accreditare lo stipendio oppure spendere almeno 500 euro al mese entro il 30 ottobre 2026.

L’iniziativa è riservata ai nuovi clienti che non possiedono prodotti bancari Mediolanum e non ne hanno detenuti nei sei mesi precedenti.

Come ottenere un iPhone 17e da 256 GB con SelfyConto

Mediolanum ha previsto un incentivo legato al conto SelfyConto. I clienti che soddisfano i requisiti della promozione e sottoscrivono un prodotto di risparmio gestito con versamenti programmati annui di almeno 1.800 euro, oppure un Piano Individuale Pensionistico Tax Benefit New con versamento del primo contributo entro i termini previsti, possono ottenere un iPhone 17e da 256 GB.

La verifica dei requisiti sarà effettuata entro il 20 novembre 2026 secondo quanto previsto dal regolamento dell’operazione a premi.

Ottieni un iPhone 17 a rate aprendo un conto SelfyConto
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Patrizia Chimera
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Giornalista pubblicista, lavora da 20 anni come redattrice di articoli online. Ha iniziato dopo la laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Torino. 

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