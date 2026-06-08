Acquistare un iPhone 17 a rate senza interessi e senza dover sottoscrivere offerte telefoniche è oggi possibile grazie a SelfyConto di Banca Mediolanum.

L’iniziativa collegata all’apertura del conto SelfyConto è rivolta ai clienti che utilizzano il conto digitale della banca e consente acquistare lo smartphone della Apple con finanziamento a TAN 0 e TAEG 0.

L’offerta è attiva insieme a una promozione di SelfyConto che premia i nuovi clienti con Buoni Regalo Amazon e ulteriori vantaggi dedicati al risparmio gestito.

Come acquistare un iPhone 17e con SelfyConto

Il cuore della proposta è SelfyShop, la piattaforma e-commerce accessibile dai clienti SelfyConto tramite app o area riservata. Attraverso questo servizio è possibile acquistare diversi prodotti tecnologici, compresi gli smartphone Apple della gamma iPhone 17, scegliendo un piano di rimborso personalizzato.

Le condizioni economiche rappresentano uno degli elementi più interessanti dell’iniziativa. Il finanziamento prevede infatti TAN 0,00% e TAEG 0,00%, senza costi di istruttoria, senza imposta sostitutiva e senza spese di spedizione. La durata del piano può variare da 6 a 48 mesi, offrendo una notevole flessibilità nella gestione della spesa.

Come accedere al finanziamento per avere iPhone 17 a rate

Per richiedere il finanziamento per avere un iPhone 17 con SelfyConto è necessario:

essere titolari di SelfyConto da almeno 30 giorni;

superare la valutazione del merito creditizio effettuata dalla banca;

selezionare il prodotto desiderato all’interno di SelfyShop.

Una volta inoltrata la richiesta, l’esito viene fornito in tempi rapidi.

Quali sono i costi e le tariffe del conto SelfyConto

L’apertura del conto SelfyConto può essere completata online tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica. Le condizioni economiche variano in base all’età del cliente.

Servizio Under 30 Over 30 Canone conto Gratuito fino a 30 anni Gratis il primo anno Canone successivo Sempre gratuito fino ai 30 anni 3,75 euro al mese Azzeramento canone Non necessario Con accredito stipendio o almeno 500 euro di spese mensili Bonifici SEPA ordinari Gratuiti Gratuiti Bonifici SEPA istantanei Gratuiti Gratuiti Carta di debito digitale Gratuita Gratuita Prelievi ATM area euro Gratuiti e illimitati Gratuiti e illimitati Assistenza via chat Inclusa Inclusa

Il conto può inoltre essere aperto in modalità cointestata, con accessi separati per ciascun intestatario e piena visibilità sui movimenti.

Come ottenere il Buono Amazon da 150 euro con l’apertura del conto SelfyConto

Fino al 12 giugno 2026 è prevista anche un’altra interessante promozione dedicata ai nuovi clienti SelfyConto. Si può, infatti, ottenere un Buono Regalo Amazon.it da 150 euro.

aprire SelfyConto entro il 12 giugno 2026; richiedere e attivare la Mediolanum Debit Card; effettuare almeno un pagamento con la carta; accreditare lo stipendio oppure spendere almeno 500 euro al mese entro il 30 ottobre 2026.

L’iniziativa è riservata ai nuovi clienti che non possiedono prodotti bancari Mediolanum e non ne hanno detenuti nei sei mesi precedenti.

Come ottenere un iPhone 17e da 256 GB con SelfyConto

Mediolanum ha previsto un incentivo legato al conto SelfyConto. I clienti che soddisfano i requisiti della promozione e sottoscrivono un prodotto di risparmio gestito con versamenti programmati annui di almeno 1.800 euro, oppure un Piano Individuale Pensionistico Tax Benefit New con versamento del primo contributo entro i termini previsti, possono ottenere un iPhone 17e da 256 GB.

La verifica dei requisiti sarà effettuata entro il 20 novembre 2026 secondo quanto previsto dal regolamento dell’operazione a premi.