Le polizze sanitarie stanno cambiando e, per questo, sono uno dei principali terreno di innovazione dell’industria assicurativa.
INSURTECH
Dalla polizza alla cura continua: la nuova frontiera dell’health insurance
Nel mercato italiano gli investimenti insurtech dedicati alla salute valgono circa un quinto del totale. La sfida per le compagnie è trasformarli in percorsi di cura coordinati, con AI governata, dati protetti e un ruolo complementare al Servizio sanitario nazionale
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