L’euro digitale non è ancora arrivato, ma in Italia è già cominciata la corsa per costruire le infrastrutture che dovranno renderlo utilizzabile. Nel giro di pochi giorni sono state annunciate due iniziative che coinvolgono alcuni dei principali protagonisti del sistema nazionale dei pagamenti: CBI, BANCOMAT e Nexi, che il 20 novembre hanno siglato un accordo per sviluppare una piattaforma comune, e Fabrick, che il 23 novembre ha presentato Digital Euro Rail One, una soluzione destinata a semplificare l’integrazione della futura moneta digitale nelle infrastrutture bancarie.

Due progetti distinti, con caratteristiche e modelli di governance differenti, ma una stessa impostazione: condividere le componenti tecnologiche necessarie all’adozione dell’euro digitale, riducendo costi, complessità e tempi di implementazione per banche e operatori finanziari.

Non sono iniziative isolate. Sette prestatori di servizi di pagamento italiani sono stati selezionati per la sperimentazione europea che partirà nel 2027, mentre Nexi ha ottenuto, insieme a Deutsche Telekom, un contratto della Banca centrale europea per la connettività della futura infrastruttura. E Fabrick partecipa, insieme ad Almaviva, a un accordo quadro per lo sviluppo dell’applicazione dell’euro digitale.

Sta prendendo forma, dunque, una filiera italiana dell’euro digitale, nella quale banche, circuiti di pagamento, società tecnologiche e fintech cercano di conquistare un ruolo prima ancora che la nuova moneta venga effettivamente emessa. Una partita industriale che riguarda non soltanto l’adeguamento tecnologico, ma anche la competitività delle banche, la sovranità europea dei pagamenti e la possibilità di sviluppare nuovi servizi finanziari.

Euro digitale, che cosa cambia e quando arriverà

L’euro digitale è il progetto della Banca centrale europea per introdurre una forma elettronica di moneta di banca centrale, accessibile a cittadini e imprese e utilizzabile nei pagamenti quotidiani. Non sostituirà il contante, ma lo affiancherà, offrendo un’alternativa pubblica agli strumenti elettronici attualmente disponibili.

La differenza rispetto ai pagamenti con carta o con le applicazioni bancarie è sostanziale: mentre questi ultimi utilizzano normalmente moneta bancaria commerciale, l’euro digitale rappresenterebbe una passività della banca centrale, come le banconote. Non sarebbe una criptovaluta né uno strumento di investimento.

Secondo il programma ufficiale della BCE, l’obiettivo è essere pronti per una possibile prima emissione nel 2029, a condizione che venga adottato il necessario regolamento europeo. La decisione definitiva spetterà comunque al Consiglio direttivo della BCE.

Nel frattempo, è già stata programmata una sperimentazione della durata di dodici mesi, con partenza nella seconda metà del 2027. Coinvolgerà banche, prestatori di servizi di pagamento, cittadini ed esercenti e servirà a verificare il funzionamento tecnico e operativo del sistema.

La prospettiva di questa trasformazione sta spingendo gli operatori a muoversi in anticipo. Per le banche, infatti, integrare l’euro digitale significherà adeguare sistemi informatici, procedure operative e servizi rivolti ai clienti. Un investimento potenzialmente significativo, soprattutto per gli istituti di minori dimensioni.

CBI, BANCOMAT e Nexi: una piattaforma nazionale per l’euro digitale

Il primo annuncio è arrivato il 20 novembre. CBI, BANCOMAT e Nexi hanno comunicato la firma di un Memorandum of Understanding per avviare la realizzazione di un’infrastruttura italiana a supporto dell’euro digitale.

Il progetto prevede una piattaforma condivisa attraverso la quale banche e prestatori di servizi di pagamento potranno collegarsi ai futuri servizi dell’Eurosistema e gestire le funzioni necessarie all’utilizzo della nuova moneta.

La governance sarà affidata a una partnership paritetica tra CBI e BANCOMAT, mentre Nexi agirà come partner tecnologico, con il supporto di TAS, società specializzata in soluzioni software per i pagamenti.

L’idea è evitare che ogni istituto debba sviluppare autonomamente tutte le componenti necessarie per collegarsi al sistema centrale. L’infrastruttura sarà modulare, scalabile, interoperabile e aperta anche agli operatori europei.

Il progetto punta così a ottenere economie di scala, contenere i costi di implementazione e facilitare l’accesso anche alle banche più piccole.

Intesa Sanpaolo, Poste Italiane e MPS tra i soggetti coinvolti

L’iniziativa parte già con il coinvolgimento di alcuni dei principali operatori finanziari italiani.

Intesa Sanpaolo e isybank, la banca digitale del gruppo, figurano tra i primi partecipanti al progetto e si avvalgono della collaborazione di BANCOMAT per gli aspetti tecnologici. Nexi utilizzerà la piattaforma per i propri merchant diretti, mentre Poste Italiane, oltre a partecipare all’iniziativa, metterà a disposizione i servizi cloud del gruppo.

Anche Monte dei Paschi di Siena ha manifestato l’intenzione di aderire. Si tratta, dunque, di un progetto che coinvolge già realtà con una presenza significativa nei servizi bancari, nei pagamenti e nei rapporti con gli esercenti, pur restando aperto all’intero comparto finanziario.

«L’Italia può svolgere un ruolo da protagonista. Vogliamo mettere in comune competenze, investimenti e capacità operative per dotare il Paese di una piattaforma nazionale aperta, capace di sostenere il mercato italiano e contribuire allo sviluppo dell’euro digitale in Europa», ha dichiarato Liliana Fratini Passi, Direttore Generale di CBI.

Per Fabrizio Burlando, Amministratore Delegato di BANCOMAT, sarà fondamentale integrare la nuova moneta nei servizi e nelle abitudini di pagamento già consolidate, coinvolgendo gli operatori che lavorano quotidianamente con cittadini ed esercenti.

Bernardo Mingrone, CEO di Nexi Group, ha invece sottolineato come l’iniziativa si inserisca nel percorso già avviato dal gruppo, dalle sperimentazioni promosse dalla BCE ai servizi di connettività di rete.

Fabrick lancia Digital Euro Rail One: l’euro digitale come servizio

A distanza di tre giorni è arrivato l’annuncio di Fabrick, società attiva nell‘open finance e partecipata dal gruppo Sella, Mastercard e Gruppo Reale Mutua.

Il 23 novembre Fabrick ha presentato Digital Euro Rail One, una piattaforma pensata per supportare banche, intermediari finanziari e fintech nella preparazione all’eventuale introduzione dell’euro digitale.

Anche in questo caso, il principio è condividere le componenti tecnologiche comuni. Ma la soluzione si caratterizza per un modello commerciale Software as a Service (SaaS), che consentirebbe agli istituti di accedere alle funzionalità necessarie senza dover sviluppare e mantenere internamente tutta l’infrastruttura.

La piattaforma è progettata con un’architettura modulare e interfacce standardizzate, così da facilitare il collegamento dei sistemi bancari esistenti con la futura infrastruttura dell’euro digitale.

Ogni operatore potrà adottare progressivamente le funzionalità disponibili, decidendo quali componenti mantenere sotto il proprio controllo. È prevista anche la possibilità di installare la soluzione presso centri servizi bancari e aggregatori che operano per più istituti.

L’obiettivo non è soltanto ridurre i costi dell’adeguamento, ma soprattutto evitare che gli investimenti necessari per integrare la nuova moneta assorbano risorse destinate all’innovazione.

«Le evoluzioni allo studio nel sistema europeo dei pagamenti richiedono alle banche di prepararsi a un importante adeguamento tecnologico. Ma la vera sfida non è soltanto affrontare questo cambiamento: è fare in modo che gli investimenti necessari non sottraggano risorse alla capacità di innovare e competere», ha dichiarato Giulio Rattone, Chief Operating Officer di Fabrick.

Digital Euro Rail One sarà presentata il 25 novembre al Salone dei Pagamenti, durante il workshop dedicato al futuro dell’euro digitale.

Va precisato che si tratta di una soluzione commerciale sviluppata autonomamente da Fabrick, non di un prodotto ufficiale della BCE o dell’Eurosistema. Le sue caratteristiche definitive dovranno inoltre essere allineate alle specifiche tecniche e al quadro normativo ancora in evoluzione.

Due modelli per lo stesso mercato: infrastruttura condivisa e servizi SaaS

Le iniziative di CBI-BANCOMAT-Nexi e Fabrick mostrano come il mercato stia cercando risposte industriali a un problema comune: l’adeguamento tecnologico richiesto dall’euro digitale.

CBI, BANCOMAT e Nexi Fabrick Progetto Infrastruttura italiana condivisa Digital Euro Rail One Modello Partnership con governance paritetica CBI-BANCOMAT Piattaforma commerciale SaaS Tecnologia Nexi, con TAS Fabrick Destinatari Banche e PSP, anche europei Banche, intermediari e fintech Obiettivo Collegamento e servizi comuni Integrazione modulare e riduzione degli interventi sui sistemi Stato Memorandum of Understanding Soluzione sviluppata e annunciata

Non è ancora possibile stabilire se i due progetti diventeranno concorrenti diretti o se potranno trovare forme di complementarità. Molto dipenderà dall’evoluzione delle specifiche tecniche, dalle scelte delle banche e dall’effettiva articolazione dei servizi.

È però già visibile una tendenza: la preparazione all’euro digitale sta diventando un mercato di servizi infrastrutturali, nel quale la capacità di offrire soluzioni condivise potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo.

Sette operatori italiani nel progetto pilota europeo del 2027

I due annunci si inseriscono in un percorso che ha già visto una significativa partecipazione italiana alle iniziative della BCE.

Il 14 luglio 2026 la Banca d’Italia ha annunciato che sette prestatori di servizi di pagamento italiani sono stati selezionati per il progetto pilota dell’Eurosistema, su un totale di 36 operatori dell’area euro.

Si tratta di Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, isybank, Nexi Payments, Numia, Poste Italiane e UniCredit.

La sperimentazione, prevista dalla seconda metà del 2027, coinvolgerà un numero limitato di utenti ed esercenti e permetterà di testare pagamenti online e offline, processi operativi, integrazione con i sistemi esistenti ed esperienza d’uso.

Il dato è significativo anche per la composizione del gruppo italiano: accanto alle banche tradizionali figurano una banca digitale, operatori specializzati nei pagamenti e Poste Italiane.

La partecipazione al pilota non equivale a un’autorizzazione all’emissione della moneta né implica necessariamente l’adesione alle nuove piattaforme nazionali. Dimostra però che diversi operatori italiani sono già impegnati nello sviluppo delle competenze tecniche e operative necessarie.

Nexi e Deutsche Telekom scelte dalla BCE per la connettività dell’euro digitale

Un altro passaggio importante è arrivato il 30 ottobre 2026, quando la BCE ha annunciato la selezione dei fornitori dei servizi di connettività di rete per l’euro digitale.

Tra gli aggiudicatari figura il raggruppamento costituito da Nexi Payments e Deutsche Telekom Business Solutions, insieme a un secondo raggruppamento composto da Telefónica e società del gruppo Indra.

I fornitori dovranno garantire i collegamenti tra i prestatori di servizi di pagamento, le banche centrali nazionali e la piattaforma centrale dell’euro digitale.

Il contratto con il primo raggruppamento è entrato in vigore il 28 settembre 2026 e coprirà inizialmente le esigenze del progetto pilota. Il secondo contratto partirà nel maggio 2027. Entrambi i fornitori dovranno essere pronti dal 2029 per l’eventuale emissione della moneta digitale. European Central Bank+1

Per Nexi, quindi, il progetto con CBI e BANCOMAT si aggiunge a un ruolo già acquisito nell’infrastruttura europea. È importante, tuttavia, distinguere i due livelli: il contratto BCE riguarda la connettività di rete, mentre la piattaforma italiana annunciata il 20 novembre è un’iniziativa di mercato destinata a supportare gli intermediari.

Fabrick e Almaviva coinvolte nello sviluppo dell’app europea

Anche Fabrick ha un collegamento con le attività infrastrutturali promosse dalla BCE.

La società, insieme ad Almaviva, fa parte dell’accordo quadro aggiudicato al contraente primo classificato nella procedura di gara per la Digital Euro App e il relativo Software Development Kit (SDK).

L’applicazione rappresenta uno degli elementi attraverso cui gli utenti potranno interagire con la futura moneta digitale, mentre l’SDK consentirà l’integrazione delle funzionalità nelle applicazioni degli operatori finanziari.

Anche qui è necessario distinguere il ruolo nell’accordo quadro europeo dal progetto commerciale Digital Euro Rail One, che Fabrick ha sviluppato autonomamente.

La presenza della società in entrambe le iniziative evidenzia comunque come le competenze maturate nell’open finance, nelle API e nell’orchestrazione dei pagamenti possano essere valorizzate anche nella costruzione della nuova infrastruttura monetaria.

Banca d’Italia apre la sperimentazione anche a fintech, imprese ed esercenti

La preparazione del mercato non riguarda soltanto le grandi banche e le società tecnologiche.

Il 28 settembre 2026, la Banca d’Italia ha rilanciato un invito dell’Eurosistema a partecipare a una nuova fase della piattaforma di innovazione dedicata all’euro digitale.

L’iniziativa è stata aperta a prestatori di servizi di pagamento, fintech, fornitori tecnologici, esercenti, istituzioni pubbliche, associazioni dei consumatori e centri di ricerca.

Due gli ambiti previsti: la sperimentazione di nuove funzionalità e servizi aggiuntivi, e l’esplorazione di sviluppi tecnologici che potrebbero essere integrati nelle future versioni della moneta digitale.

Separatamente, il 23 settembre è stato pubblicato un invito agli operatori dell’e-commerce e del mobile commerce per partecipare alla sperimentazione del 2027.

Le scadenze per manifestare interesse erano fissate rispettivamente al 9 novembre e al 27 ottobre 2026. Non risultano, nelle fonti consultate, elenchi definitivi dei nuovi soggetti selezionati.

L’apertura al mercato è un segnale rilevante: l’Eurosistema non intende limitarsi a verificare il funzionamento della moneta, ma vuole anche esplorare le possibilità di innovazione che la sua infrastruttura potrebbe offrire.

Perché l’euro digitale è una questione di competitività e sovranità dei pagamenti

L’euro digitale viene spesso raccontato come un nuovo strumento per pagare nei negozi o trasferire denaro attraverso lo smartphone. Ma la sua portata potenziale è più ampia.

In un’economia nella quale i pagamenti digitali sono diventati centrali, l‘Europa vuole preservare la disponibilità di moneta pubblica e rafforzare la propria autonomia infrastrutturale.

Il tema è particolarmente rilevante per un mercato che utilizza ampiamente circuiti internazionali, piattaforme tecnologiche e operatori privati per i pagamenti elettronici.

Il 25 settembre 2026, durante la Rome Future Week, Chiara Scotti, Vice Direttrice generale della Banca d’Italia, ha ricordato che la quota dei pagamenti in contanti effettuati nei punti vendita italiani è passata da quasi il 60% di pochi anni fa al 49%.

Un cambiamento che rende ancora più importante la questione dell’accessibilità della moneta pubblica nell’economia digitale. bancaditalia.it

In un intervento del 12 novembre 2026, Scotti ha inoltre richiamato il rapporto tra innovazione tecnologica, concorrenza e condizioni di funzionamento del mercato dei pagamenti. bancaditalia.it

È in questo quadro che vanno lette le iniziative italiane: non soltanto come progetti informatici, ma come tentativi di costruire capacità industriali e tecnologiche in un mercato destinato a trasformarsi.

Quali opportunità si aprono per fintech e banche

Per le fintech e per gli operatori specializzati, l’euro digitale potrebbe aprire opportunità su più livelli.

Il primo è quello infrastrutturale: connettività, integrazione dei sistemi, sicurezza, gestione dei pagamenti e servizi software. È il terreno sul quale si collocano già le iniziative annunciate da CBI-BANCOMAT-Nexi e Fabrick.

Il secondo riguarda i servizi a valore aggiunto. Una volta disponibili regole e infrastrutture comuni, banche e fintech potrebbero sviluppare nuove esperienze di pagamento, soluzioni per gli esercenti, servizi integrati nell’e-commerce e funzionalità per imprese e pubbliche amministrazioni.

Il terzo riguarda l’accesso al mercato. Se le componenti tecniche comuni potranno essere acquistate come servizi, anche operatori di dimensioni ridotte avranno potenzialmente la possibilità di offrire funzionalità legate all’euro digitale senza sostenere tutti i costi di sviluppo.

Naturalmente, le opportunità dipenderanno dalle caratteristiche definitive del sistema, dal modello di remunerazione degli intermediari e dalle regole di accesso.

Resta inoltre aperta una questione strategica: quanto spazio avranno le banche e le fintech per differenziare la propria offerta se una parte crescente dell’infrastruttura sarà standardizzata?

È proprio qui che potrebbe spostarsi la competizione. Non tanto sulla capacità di effettuare una transazione in euro digitali, che dovrà essere interoperabile, quanto sui servizi, sull’esperienza del cliente e sulle applicazioni costruite intorno al pagamento.

L’euro digitale non c’è ancora, ma il mercato si sta già organizzando

L’euro digitale resta subordinato al completamento del quadro legislativo europeo e alla successiva decisione della BCE. La sua emissione non è quindi ancora certa, e diversi aspetti tecnici e commerciali devono essere definiti.

Ma le iniziative annunciate a novembre mostrano che una parte del sistema finanziario italiano ha già superato la fase dell’attesa.

CBI, BANCOMAT e Nexi puntano a un’infrastruttura condivisa con una prospettiva nazionale ed europea. Fabrick propone un modello SaaS che mira a semplificare l’integrazione per banche e fintech. Intanto, sette operatori italiani si preparano al progetto pilota europeo e alcune società tecnologiche nazionali sono già coinvolte nei contratti infrastrutturali della BCE.

La questione, per le banche, non è più soltanto capire se e quando arriverà l’euro digitale. È decidere come prepararsi, quali investimenti condividere, quali competenze sviluppare internamente e quali nuovi servizi costruire.

La nuova moneta europea non è ancora in circolazione. Ma la competizione per gestire l’infrastruttura attraverso cui potrebbe circolare è già cominciata.