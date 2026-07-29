Il settore bancario si trova ad affrontare una profonda trasformazione nei modelli operativi e di governance, accelerata da requisiti regolamentari sempre più stringenti che impongono una visione integrata del patrimonio informativo. Quando un istituto di credito effettua il salto dimensionale e organizzativo verso la vigilanza diretta da parte delle autorità comunitarie, la necessità di superare la frammentazione dei sistemi e di garantire l’assoluta trasparenza dei flussi non rappresenta più soltanto un obbligo di conformità, ma diventa una leva per ridisegnare l’intera strategia di business. Il caso di Banca Mediolanum, emerso durante la Use Case Session 2026 degli Osservatori Digital Innovation, illustra come la necessità di rispondere alle richieste del regolatore possa trasformarsi nell’opportunità di edificare un ecosistema basato sulla conoscenza condivisa e predisposto all’integrazione delle tecnologie analitiche più avanzate.

Come si trasforma la data governance in banking sotto la spinta della vigilanza europea

L’evoluzione dei modelli di data governance in banking risponde in modo diretto all’incremento della complessità normativa che caratterizza i mercati finanziari contemporanei. Per un conglomerato finanziario che opera sia nell’ambito bancario sia in quello assicurativo, la sovrapposizione delle regole locali richiede uno sforzo di armonizzazione costante dei presidi e dei controlli. La gestione di architetture informative eterogenee diventa un fattore critico nel momento in cui cambiano i parametri di supervisione istituzionale.

La transizione verso lo status di istituto significant e il superamento dei silos

Banca Mediolanum ha vissuto un passaggio cruciale nel corso del 2022, anno in cui è diventata formalmente una banca “significant” per la vigilanza europea. Questo mutamento di status ha comportato l’aggiunta delle disposizioni e dei severi standard della Banca Centrale Europea alla normativa locale di riferimento che l’istituto era già tenuto a rispettare. Di fronte a questo scenario, i vertici operativi della banca hanno colto l’occasione per avviare un programma organico di adeguamento che puntasse a risolvere in radice i problemi strutturali legati alla frammentazione dei dati.

Le informazioni e le verifiche di qualità risultavano infatti distribuite e stratificate tra molteplici sistemi informatici interni e infrastrutture gestite in outsourcing da fornitori esterni. Tale dispersione generava una scarsa chiarezza nella definizione delle responsabilità, storicamente ripartite tra le strutture di business, i dipartimenti IT e i partner tecnologici. Il programma ha così assunto una duplice valenza: soddisfare gli impegni assunti nei confronti del regolatore europeo attraverso l’invio di output precisi sull’avanzamento dei lavori e, simultaneamente, implementare una Data Strategy capace di unificare la gestione del patrimonio informativo aziendale.

Le linee guida per strutturare un modello efficace di data governance in banking

Per dare organicità all’intero percorso di trasformazione e rispondere in modo sistemico alle autorità di vigilanza, l’istituto ha impostato una strategia fondata su quattro pilastri interconnessi. Il primo elemento è rappresentato dalla conformità normativa, che costituisce il motore iniziale dell’investimento e definisce il perimetro dei requisiti stringenti da rispettare. Il secondo pilastro si focalizza sulla creazione di una vera e propria Data Community aziendale, un passaggio necessario per diffondere competenze, sistemi e strumenti operativi a tutti i livelli dell’organizzazione.

Dalla creazione della community interna alla scelta di una nuova piattaforma

La diffusione del know-how all’interno della struttura organizzativa è orientata a supportare e rendere concreti i ruoli previsti dal framework aziendale, con particolare riferimento alle figure specialistiche dei Data Owner e dei Data Steward. Il terzo pilastro coincide con il Data Ecosystem, ovvero l’infrastruttura tecnologica abilitata dall’introduzione di una nuova Data Platform mirata alla creazione di un patrimonio informativo coeso, coerente e interamente certificato. Il quarto pilastro è costituito dal framework di data governance vero e proprio, definito come lo strumento deputato a stabilire le regole del gioco, i ruoli e le modalità di applicazione dei presidi di controllo, documentazione e tracciatura.

L’applicazione pratica di questa architettura concettuale è stata declinata attraverso quattro passaggi operativi consecutivi, caratterizzati da continui cicli di feedback. Il primo passo ha riguardato la definizione accurata dello scope di intervento, individuato nell’analisi dei report e degli indicatori aziendali. Questa scelta risponde sia a una richiesta esplicita della normativa europea, sia alla consapevolezza che la reportistica rappresenta il modo migliore per rendere esplicito e controllabile tutto il volume di informazioni trattate dall’istituto. Una volta stabilito lo scope, il team di progetto ha proceduto alla comprensione e alla progressiva reingegnerizzazione dei processi di produzione dei report, intervenendo specialmente laddove l’apporto delle attività manuali risultava rilevante e rischioso per la compliance.

Il valore del data lineage per ottimizzare i report e i controlli finanziari

La mappatura dei flussi informativi e l’automazione dei presidi rappresentano il nucleo centrale per una corretta implementazione della data governance in banking. Attraverso la ricostruzione analitica del percorso compiuto dal dato, dall’origine fino all’approdo nei sistemi di sintesi, l’istituto ha potuto raccogliere tutti i controlli esistenti sul territorio aziendale e definirne di nuovi laddove emergevano criticità o lacune operative. Questo approccio orizzontale ha permesso di iniziare a esporre misure di sintesi per calcolare in modo oggettivo l’esaustività, la pervasività e la robustezza dei presidi messi in atto.

L’uso di soluzioni tecnologiche per tracciare le interconnessioni tra i sistemi

In questa fase del programma è diventato centrale l’utilizzo della tecnologia fornita da partner specializzati come la software house americana Ab Initio, partner strategico dell’istituto da circa tre anni. Lo strumento tecnologico viene impiegato per manifestare concretamente i presidi di controllo e per tracciare il data lineage sia a livello logico sia a livello fisico. La visualizzazione dei flussi consente non solo di soddisfare le richieste ispettive, ma di generare un valore aggiunto per l’efficienza interna dell’azienda. Luca Cattolico, Data Governance Specialist di Banca Mediolanum, ha evidenziato come l’evidenza dei flussi abbia modificato la percezione dei processi interni: “Non è solo per noi un tema normativo, ma è anche un tema di creare conoscenza, e questo è molto utile perché le sovrapposizioni tra questi processi sono molte, e molte più di quante gli utenti riescano a esplicitare secondo la loro conoscenza contingente dell’attività”.

I progetti logici disegnati sulla piattaforma permettono di contestualizzare i controlli e di esportare massivamente le informazioni per produrre una reportistica accurata, sia di livello executive per i comitati di direzione, sia di natura gestionale per scopi di monitoraggio interno. La gestione del cambiamento ha richiesto uno sforzo notevole sul piano delle relazioni aziendali.

In merito agli insegnamenti tratti durante il progetto, Cattolico ha spiegato: “Abbiamo imparato sicuramente che non tutto quello che c’è già è da scartare; spesso negli strumenti con cui ci interfacciamo e che vengono utilizzati dai nostri colleghi che producono questi report, i controlli magari già ci sono, la documentazione già esiste. Il problema vero per noi è stato quello di creare una visione comune, una visione coesa, e di rappresentare in maniera coerente tutti questi presidi”. L’esperienza sul campo ha dimostrato che le prime grandi difficoltà da superare in programmi di questa portata sono di natura squisitamente organizzativa, legate alla necessità di ottenere il pieno coinvolgimento di tutti gli stakeholder aziendali.

L’evoluzione della data governance in banking grazie all intelligenza artificiale

La stabilizzazione del modello di gestione dei dati apre la strada all’introduzione di strumenti di automazione avanzata, rispondendo alle sfide di scalabilità indotte dall’enorme mole di informazioni trattate quotidianamente dal settore finanziario. La manutenibilità dei sistemi di lineage nel lungo periodo richiede un cambio di paradigma che vede nell’intelligenza artificiale un alleato strategico, muovendosi lungo linee di sviluppo parallele e complementari.

Dalla certificazione delle basi dati alla deduzione automatica dei flussi tecnici

Il primo filone di sviluppo riguarda il ruolo della data governance come fattore abilitante per l’innovazione tecnologica diffusa. La messa a disposizione dell’azienda di basi dati omogenee, strutturate e rigorosamente certificate rappresenta l’infrastruttura abilitante indispensabile per implementare con successo use case avanzati basati su agenti e modelli di intelligenza artificiale generativa, garantendo l’affidabilità degli output aziendali. Il secondo filone esplora invece l’utilizzo dell’intelligenza artificiale a supporto diretto dei processi interni della governance stessa, per automatizzare i compiti più complessi e gravosi.

La ricerca interna si sta focalizzando sulla possibilità di impiegare modelli intelligenti per dedurre in modo automatico il lineage di business a partire da quello tecnico, analizzando le relazioni profonde tra le basi dati. Inoltre, l’AI viene studiata per proporre in autonomia nuovi punti di controllo analizzando i risultati della profilazione del dato, o per interpretare le specifiche di business all’avvio di nuove progettualità, suggerendo i requisiti di data governance da implementare fin dalle prime fasi di progettazione.

In merito a queste prospettive future, Cattolico ha confermato la direzione intrapresa dall’istituto: “Stiamo ragionando anche noi, come tutti chiaramente, su come l’AI ci può supportare in questo e stiamo ragionando su due filoni. Uno è ragionare su come noi possiamo abilitare use case ma chiaramente mettere a disposizione basi dati omogenee e certificate abilita use case e quindi dà la possibilità di utilizzare agenti e modelli, ma in parallelo ci stiamo anche preoccupando di capire come l’AI può essere utile a noi”.