Il sistema bancario italiano offre diverse soluzioni per la gestione del risparmio privato, ma nessuna è così regolamentata come il conto di base.

Introdotto per recepire le direttive europee sulla trasparenza e l’inclusione, 2014/92/UE (Direttiva PAD), il diritto al Conto di Base è garantito a tutti i consumatori legalmente soggiornanti nell’Unione Europea, includendo categorie specifiche che spesso incontrano barriere all’accesso bancario.

Questo strumento nasce con l’obiettivo primario di fornire un pacchetto minimo di servizi a un canone annuo onnicomprensivo e ragionevole.

A differenza dei conti correnti tradizionali o delle evoluzioni digitali, il conto di base non è pensato per la massimizzazione del rendimento, bensì per garantire l’accesso ai servizi essenziali, come l’accredito dello stipendio, della pensione e i pagamenti tramite carta di debito, a chiunque ne faccia richiesta.

La scelta tra un conto di base e un’alternativa di mercato non deve essere dettata solo dal costo del canone. È necessario valutare attentamente il profilo transazionale del consumatore: la rigidità del perimetro operativo del conto di base può infatti trasformarsi in un limite invalicabile per chi necessita di una gestione finanziaria dinamica. In un contesto macroeconomico caratterizzato da una digitalizzazione spinta, comprendere la distinzione tra “servizio essenziale” e “libertà operativa” è il primo passo per una pianificazione finanziaria efficiente e priva di costi occulti.

Cosa fare in caso di rifiuto del conto base

Se una banca rifiuta l’apertura senza una giustificazione legata a concreti rischi di reati (come il riciclaggio o il finanziamento al terrorismo), il richiedente può:

Richiedere una comunicazione scritta dei motivi del rifiuto (obbligatoria per legge). Presentare reclamo all’ufficio reclami della banca. Ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o segnalare l’accaduto a organizzazioni come l’ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) che monitorano le discriminazioni nell’accesso al credito.

Confronto tra conto di base e conto online a zero spese

La distinzione tra un conto di base e un conto online nativo risiede principalmente nella filosofia di servizio e nella struttura dei costi sottostante. Mentre il conto base è un prodotto blindato per legge, volto a tutelare l’utente da spese impreviste attraverso un perimetro di azioni predefinite, il secondo, il conto corrente con tenuta conto a zero Euro, si basa sulla flessibilità tecnologica e sull’assenza di barriere all’entrata per l’utente digitale.

Scegliere tra queste due opzioni richiede una valutazione che va oltre il semplice canone mensile, toccando corde legate all’autonomia operativa e alla complessità delle proprie esigenze finanziarie quotidiane.

Le limitazioni operative del conto di base previste dalla Legge

Il conto di base è disciplinato da una convenzione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Banca d’Italia e l’ABI, che ne definisce rigorosamente il numero di operazioni incluse nel canone annuo. Questa rigidità strutturale rappresenta il principale spartiacque rispetto alle altre offerte commerciali.

Il D.lgs. n. 37/2017 nel Testo Unico Bancario, artt. 126-noviesdecies ss., cioè il recepimento italiano e cosiddetta Legge sul conto di base, prevede un numero prefissato di bonifici, prelievi e versamenti; superata tale soglia, la banca non è obbligata a processare ulteriori operazioni o, qualora lo faccia, può applicare commissioni extra che erodono rapidamente il risparmio sul canone.

Inoltre, il conto di base preclude per natura l’accesso a servizi accessori fondamentali per molti risparmiatori: non è possibile

ottenere una carta di credito,

richiedere un libretto degli assegni,

accedere a linee di fido,

collegare un deposito titoli per investimenti finanziari.

Si tratta, in sostanza, di un perimetro blindato volto esclusivamente alla gestione della liquidità corrente e dei pagamenti primari.

Perché i conti digitali offrono maggiore libertà di movimento

I conti online a zero spese, pur non essendo soggetti alle medesime restrizioni legislative, operano su una logica di efficienza tecnologica che permette una flessibilità di gran lunga superiore. Le banche digitali e le fintech tendono a non porre limiti numerici alle operazioni dispositive ordinarie effettuate via web, incentivando l’autonomia del cliente.

La libertà di movimento si traduce nella possibilità di integrare servizi evoluti come il trading online, l’acquisto di cripto-attività, la gestione di sub-account per il risparmio o l’accesso immediato a prodotti di credito al consumo e mutui.

Mentre il conto di base è un prodotto statico, il conto digitale è un ecosistema modulare che evolve con le esigenze del titolare, permettendo una gestione della tesoreria domestica molto più sofisticata e priva dei vincoli quantitativi imposti dalle soglie di legge.

Vantaggi economici dei conti online a tenuta conto a zero Euro rispetto ai profili standard

Sotto il profilo strettamente economico, il confronto tra conti online e conti di base rivela una divergenza netta nelle strategie di monetizzazione delle banche. Se il conto di base punta alla trasparenza di un costo fisso (quando presente), i conti online eliminano spesso le spese di tenuta per competere su servizi a valore aggiunto o sulla raccolta di liquidità.

Questo si traduce in una serie di benefici accessori che possono rendere il conto online non solo meno costoso nel lungo periodo, ma potenzialmente profittevole per il correntista attivo.

Remunerazione della liquidità e cashback assenti nei conti di base

Sotto il profilo del rendimento e dell’incentivazione, il divario tra le due tipologie di rapporto è netto. Il conto di base è concepito come un servizio di pubblica utilità “a fondo perduto” per la banca, il che esclude categoricamente qualsiasi forma di remunerazione della liquidità giacente. In un periodo di tassi d’interesse positivi, mantenere capitali significativi su un conto di base significa accettare una perdita certa del potere d’acquisto dovuta all’inflazione. Al contrario, i conti online utilizzano spesso la remunerazione delle somme (attraverso tassi creditori sulle giacenze o conti deposito collegati) e sistemi di cashback sugli acquisti come leve di marketing per attrarre nuovi depositi.

Queste funzionalità permettono al consumatore attento di trasformare il conto corrente da mero centro di costo a piccolo strumento di generazione di valore, opzione totalmente preclusa dalla natura spartana del conto di base.

Analisi delle commissioni extra: prelievi e bonifici istantanei

Un’analisi accurata dei costi deve tenere conto non solo del canone, ma delle cosiddette “commissioni d’uso“. Il conto di base include solitamente un numero limitato di prelievi presso ATM di altre banche e spesso non contempla nelle operazioni incluse i bonifici istantanei, che stanno diventando lo standard del mercato. In questi casi, il costo per singola operazione “fuori soglia” può risultare superiore a quello applicato dalle banche online. Molte realtà digitali offrono prelievi illimitati in tutta l’area Euro e bonifici istantanei gratuiti o a costi marginali, grazie a infrastrutture tecnologiche snelle.

Pertanto, un consumatore che effettua frequenti operazioni dispositive o che viaggia spesso potrebbe paradossalmente trovare più oneroso un conto di base rispetto a un conto online che, pur non avendo le tutele del canone calmierato, offre una gratuità operativa basata sul volume delle transazioni digitali.

SelfyConto Mediolanum: servizi completi che superano lo standard di base

Mediolanum SelfyConto 4.6 Regolamentazione: Consob Istituto Bancario: Banca Mediolanum Piattaforma web: Sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: GRATIS Deposito minimo: nessuno Prodotti disponibili: azioni, obbligazioni ETF e certificati Leva finanziaria: non disponibile Spread: Alti APRI IL TUO CONTO

L’offerta Mediolanum del conto base si articola su tre pilastri fondamentali, definiti in base al profilo reddituale e sociale del richiedente:

clienti standard

fasce socialmente svantaggiate

pensionati

Conto base Mediolanum per consumatori standard

Target: chiunque necessiti di un conto per operazioni essenziali e non possieda altri conti correnti con i medesimi servizi.

chiunque necessiti di un conto per operazioni essenziali e non possieda altri conti correnti con i medesimi servizi. Struttura costi: prevede un canone annuo onnicomprensivo (definito dall’istituto e soggetto a variazioni di mercato) che include un pacchetto fisso di operazioni.

Conto di base Mediolanum con ISEE inferiore a 11.600 €

Agevolazione totale: il canone annuo è azzerato e vige l’ esenzione assoluta dall’imposta di bollo .

il canone annuo è e vige l’ . Operatività: include le operazioni stabilite, come prelievi ATM Mediolanum illimitati, 36 bonifici SEPA in entrata.

Conto di base pensionati con ISEE inferiore 18.000 € annui)

Agevolazione gestione: canone annuo gratuito per le operazioni previste.

canone annuo gratuito per le operazioni previste. Nota tecnica: a differenza della fascia ISEE, la gratuità riguarda la gestione e l’apertura, ma non prevede l’esenzione automatica dal bollo (salvo diverse disposizioni di legge pro-tempore).

3. Sintesi Comparativa (Operazioni Incluse/Anno)

Servizio Standard / ISEE Pensionati Canone 94,20 € (Standard) / 0 € (ISEE) 0 € Bollo Dovuto (Standard) / No (ISEE) Dovuto Bonifici Entrata 36 Illimitati Bonifici Uscita 6 6 (ordini permanenti: 12) Prelievi ATM altre Banche 12 6 Prelievi allo Sportello 6 12 Versamenti contanti/assegni 12 6

Il Conto di Base Standard di Mediolanum risulta, paradossalmente, meno competitivo rispetto ai conti digitali “commerciali” della stessa banca (come SelfyConto), che nel 2026 offrono spesso canone zero per i primi anni e bonifici illimitati.

Tuttavia, la sua esistenza è fondamentale per:

Accessibilità: è l’unico prodotto che la banca deve erogare anche a soggetti che potrebbero essere scartati dalle politiche commerciali standard, purché consumatori.

è l’unico prodotto che la banca erogare anche a soggetti che potrebbero essere scartati dalle politiche commerciali standard, purché consumatori. Trasparenza: offre un costo certo “tutto incluso” per chi ha operatività bassissima.

SelfyConto, canone zero per under 30 e tanti vantaggi per over 30

L’offerta SelfyConto di Banca Mediolanum si propone come una soluzione che ricalca i vantaggi economici del conto di base (come l’assenza di canone per determinate fasce di popolazione) ma ne supera drasticamente i limiti operativi.

Laddove il legislatore impone un numero di operazioni fisse, l’approccio digitale risponde con l’illimitatezza dei servizi dispositivi e l’integrazione di strumenti di pagamento e investimento che il conto di base non può, per sua natura, offrire.

Il SelfyConto di Banca Mediolanum si configura come un rapporto bancario ad alta componente tecnologica, progettato per un pubblico che ricerca l’efficienza dei costi senza rinunciare alla profondità dei servizi. Se il conto di base è un prodotto di inclusione per chi ha esigenze minime, SelfyConto si propone come uno strumento di gestione finanziaria completa che, pur potendo essere a costo zero come il profilo di base, abilita il consumatore a operazioni di trading, gestione di carte di credito e pagamenti smart. L’accesso a questa offerta è subordinato a una procedura di apertura digitale, semplificata ulteriormente dall’integrazione con il sistema SPID, che riflette la natura “self-service” del prodotto.

Analisi dei costi e meccanismi di azzeramento del canone di SelfyConto Mediolanum

Uno dei pilastri dell’offerta è la struttura del canone. SelfyConto adotta una strategia di prezzo dinamica: per i giovani under 30, il canone di tenuta conto è gratuito in modo strutturale fino al compimento del trentesimo anno di età.

Per gli utenti over 30, la banca propone la gratuità per il primo anno di apertura, fissando successivamente un canone mensile di 3,75 euro.

Tuttavia, a differenza dei conti correnti rigidi, Mediolanum prevede clausole di azzerabilità: il canone può essere riportato a zero anche dopo il primo anno se il cliente accredita lo stipendio (o la pensione) oppure se effettua spese mensili per almeno 500 euro tramite carta.

Voce di costo Under 30 Over 30 Note Canone di tenuta conto 0€ 0€ 1° anno (poi 3,75€/mese) Azzerabile con accredito stipendio o spesa >500€ Bonifici SEPA ordinari Gratuiti Gratuiti Senza limiti numerici Bonifici SEPA istantanei Gratuiti Gratuiti Vantaggio rispetto al conto di base Prelievi ATM area Euro Gratuiti Gratuiti Illimitati Imposta di bollo 34,20€ 34,20€ Dovuta se giacenza media > 5.000€

Questa flessibilità economica permette di ottenere i benefici di un conto di base gratuito ma con la libertà di un conto ordinario, rendendolo competitivo anche per chi non rientra nelle fasce ISEE agevolate.

Strumenti di pagamento e operatività digitale avanzata con l’offerta SelfyConto Mediolanum

A differenza del conto di base, che limita l’utente alla sola carta di debito e vieta l’accesso al credito, SelfyConto mette a disposizione un ecosistema completo di carte.

La Mediolanum Card (carta di debito) è gratuita in versione digitale e consente prelievi illimitati in area Euro. Inoltre, l’istituto permette l’emissione della Mediolanum Credit Card (previa valutazione del merito creditizio) con canone gratuito per il primo anno. Un elemento di forte distinzione è la funzione “Easy Shopping”, che consente di rateizzare i pagamenti effettuati con carta di credito, una funzionalità di gestione del flusso di cassa totalmente assente nei profili bancari essenziali.

L’operatività è ulteriormente estesa dalla compatibilità con i principali portafogli digitali (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay) e dall’integrazione di servizi come Bancomat Pay e Plicks. Mentre il conto di base obbliga spesso l’utente a recarsi allo sportello per operazioni complesse o a subire limiti di bonifico, SelfyConto incentiva l’autonomia tramite un’app che integra lo “Spending Control“, permettendo di inibire specifiche aree geografiche o categorie merceologiche agli acquisti.

Il valore aggiunto di SelfyConto: trading online e promozioni per i nuovi clienti

Il vero scarto qualitativo rispetto a un conto di base si osserva nelle opzioni di investimento e nei programmi fedeltà. SelfyConto include la possibilità di attivare un Deposito Titoli per operare sui mercati finanziari. Per i nuovi correntisti, la banca propone spesso condizioni agevolate per il trading (come commissioni fisse a 7 euro per operazione sui mercati italiani ed esteri fino a giugno 2026), trasformando il conto corrente in una piattaforma di investimento.

Inoltre, la strategia di acquisizione clienti di Mediolanum prevede spesso incentivi diretti, come il rilascio di Buoni Regalo Amazon.it (attualmente di valore pari a 100 euro) a fronte dell’apertura del conto entro scadenze prefissate e del rispetto di una soglia minima di spesa con carta di debito (100 euro entro il 30/06/2026). Questi benefici rappresentano un “ritorno sull’investimento” per il consumatore che non trova riscontro nella normativa sul conto di base, rendendo l’offerta particolarmente appetibile per chi possiede una cultura finanziaria più orientata al valore aggiunto che al semplice risparmio sui costi fissi.

Cointestazione e gestione condivisa del risparmio di SelfyConto

Mentre il conto di base è spesso concepito come un rapporto individuale e limitante, SelfyConto prevede la possibilità di cointestazione. Questo permette a due soggetti di gestire le spese domestiche in modo trasparente, con accessi indipendenti e carte di debito personali per ogni cointestatario. La divisione automatica delle spese e la visibilità condivisa dei movimenti rendono questo strumento ideale per le coppie o i conviventi che necessitano di un’organizzazione finanziaria ordinata, mantenendo però la struttura a costi contenuti di un conto digitale.

BBVA: l’esempio di come azzerare i costi e ottenere rendimenti attivi

Conto BBVA 4.2 Istituto Bancario: BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: GRATIS Costo Prelievo ATM: 0€ se superiore a 100€; 2€ se inferiore Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

Nonostante BBVA sia una banca nativa digitale e paperless per i prodotti commerciali, il processo per richiedere il Conto di Base è marcatamente analogico e documentale.

BBVA e la barriera procedurale di richiesta conto di base

La differenza più eclatante risiede nelle modalità di interazione. Mentre per i conti standard BBVA punta tutto sul self-onboarding via app in pochi minuti, per il Conto di Base la procedura segue un iter burocratico rigoroso:

Invio via posta ordinaria: BBVA richiede la spedizione fisica dei documenti alla sede di Milano. Questo funge da filtro operativo che rallenta l’attivazione rispetto ai conti commerciali.

BBVA richiede la spedizione fisica dei documenti alla sede di Milano. Questo funge da filtro operativo che rallenta l’attivazione rispetto ai conti commerciali. Doppio passaggio: non basta l’invio iniziale; una volta validati i documenti, il cliente deve stampare, firmare e rispedire i contratti originali per posta.

BBVA e la procedura sull’identificazione e residenza

BBVA applica un’interpretazione molto estensiva del concetto di “soggiornante legale” previsto dalla direttiva PAD:

Flessibilità per i senza fissa dimora: BBVA specifica che anche chi non ha una residenza stabile può aprire il conto, purché dimostri di soggiornare legalmente in UE.

BBVA specifica che anche chi non ha una residenza stabile può aprire il conto, purché dimostri di soggiornare legalmente in UE. Documentazione estera: viene accettata la copia conforme di documenti UE autenticati da notai esteri, facilitando l’accesso ai cittadini comunitari non ancora pienamente integrati in Italia.

Richiesta del conto di base: requisiti tecnologici obbligatori

BBVA pone un vincolo tecnologico netto:

Esclusività online: è obbligatorio possedere un’e-mail e un numero di cellulare. Senza questi, l’accesso al Conto di Base BBVA è precluso, poiché la banca non dispone di sportelli per l’operatività manuale.

è obbligatorio possedere un’e-mail e un numero di cellulare. Senza questi, l’accesso al Conto di Base BBVA è precluso, poiché la banca non dispone di sportelli per l’operatività manuale. Prova di reperibilità: viene richiesta una bolletta telefonica o documento analogo per confermare i recapiti digitali, un requisito di sicurezza aggiuntivo rispetto allo standard.

Caratteristica Banca Mediolanum BBVA Canale di apertura Family Banker / Succursale / Online Posta ordinaria (Sede Milano) Firma Contrattuale Elettronica o Autografa Autografa su carta (invio postale) Accesso “Senza fissa dimora” Complesso (richiede residenza) Aperto (con prova di soggiorno legale) Interfaccia Operativa Omnichannel (App/Web/Telefono) Esclusivamente Digitale (App/Web) Requisiti Fiscali Autocertificazione / ISEE Autocertificazione + Documenti FATCA

Conto corrente BBVA a zero spese

BBVA ha scardinato i paradigmi del mercato retail italiano. Se il conto di base nasce con una finalità quasi assistenziale, volta a minimizzare le spese per le operazioni essenziali, BBVA ribalta questa logica proponendo un rapporto in cui il costo è azzerato non per imposizione normativa, ma per scelta strategica.

Questo approccio trasforma il conto corrente da passività necessaria a strumento di rendimento attivo, integrando benefici che la legge non prevede per i profili standard.

L’istituto spagnolo offre un canone gratuito per sempre, superando la staticità dei tassi d’interesse nulli tipici del conto di base. La proposta si configura come un ecosistema finanziario “all-in-one” che aggrega i servizi di pagamento, una carta di debito evoluta e, soprattutto, una remunerazione della liquidità che rende superfluo il passaggio a un conto deposito separato. Per il consumatore, ciò significa ottenere la stessa protezione economica del conto di base ma con un potenziale di guadagno attivo sulle giacenze.

La caratteristica distintiva dell’offerta è la remunerazione della liquidità senza vincoli: i risparmi depositati sul conto corrente fruttano un interesse lordo del 3% per i primi sei mesi, con una successiva remunerazione garantita fino al 31 dicembre 2027. Questo meccanismo di auto-remunerazione è radicalmente opposto alla natura del conto di base, dove la liquidità giace infruttifera, soggetta solo all’erosione inflattiva.

Rendimenti e liquidazione mensile: il superamento del conto deposito con BBVA

Uno dei punti di forza che distanzia BBVA dal profilo del conto di base è la gestione degli interessi. La banca adotta una politica di liquidazione mensile: la remunerazione matura giornalmente sul saldo liquido e viene accreditata all’inizio del mese successivo. Tale sistema permette al cliente di beneficiare dell’interesse composto in modo più rapido rispetto alle classiche scadenze trimestrali o annuali. A partire dal secondo semestre, il tasso viene indicizzato alle politiche della BCE (pari al 25% del “Deposit facility”), garantendo un rendimento che, nel periodo aprile-giugno 2026, si attesta al 2% annuo lordo.

Caratteristica Conto BBVA Conto di base (Standard) Canone annuo 0€ (Per sempre) Variabile (gratis solo per ISEE basso) Remunerazione saldo 3% (primi 6 mesi) / 2% (successivo) Assente (0%) Cashback 3% per 6 mesi Assente Liquidazione interessi Mensile N/A Soglia massima remunerata Fino a 1.000.000€ N/A

Questo schema elimina la necessità di spostare fondi verso un conto deposito esterno, poiché il capitale rimane sempre disponibile (senza vincoli di permanenza) pur continuando a generare rendite superiori alla media di mercato.

Libertà operativa e servizi accessori gratuiti dell’offerta BBVA

Sul fronte dei costi operativi, BBVA ricalca la filosofia del “zero spese” ma estende i servizi ben oltre la soglia minima prevista dal conto di base. L’utente ha accesso gratuito e illimitato ai bonifici SEPA, inclusi i bonifici istantanei, che nel conto di base sono spesso soggetti a commissioni aggiuntive o non previsti nel pacchetto standard. La carta di debito collegata è priva di canone e offre prelievi gratuiti in tutta l’area Euro per importi pari o superiori a 100 euro.

Inoltre, BBVA introduce funzionalità tecnologiche che migliorano la flessibilità finanziaria del privato:

Stipendio in anticipo : la possibilità di ricevere l’accredito degli emolumenti fino a 5 giorni prima della data valuta ordinaria.

: la possibilità di ricevere l’accredito degli emolumenti fino a 5 giorni prima della data valuta ordinaria. Pay&Plan : un sistema di rateizzazione che permette di dividere gli acquisti già effettuati in 3, 5 o 10 rate, offrendo una forma di credito flessibile preclusa ai titolari di un semplice conto di base.

: un sistema di rateizzazione che permette di dividere gli acquisti già effettuati in 3, 5 o 10 rate, offrendo una forma di credito flessibile preclusa ai titolari di un semplice conto di base. Salvadanaio Digitale: uno spazio di accantonamento gratuito che continua a godere della stessa remunerazione del conto principale, facilitando il risparmio per obiettivi specifici.

Cashback e sicurezza: la carta come centro di ricavo

Un elemento di convenienza immediata, assente nei conti di base ministeriali, è il programma di Cashback del 3% attivo per i primi sei mesi dall’apertura. Questo incentivo permette di recuperare parte delle spese effettuate per acquisti quotidiani (fino a un tetto di spesa di 280 euro al mese), trasformando la carta di debito in uno strumento che “paga” l’utente. A questo si aggiunge il bonus “Passaparola”, che premia l’invito di nuovi clienti con bonus fino a 200 euro, una dinamica tipica delle fintech che sposta il valore dalla banca verso il consumatore.

Sotto il profilo della sicurezza, BBVA implementa soluzioni d’avanguardia come la “Modalità discreta intelligente”, che nasconde i saldi se rileva sguardi indiscreti sullo schermo dello smartphone, e una gestione digitale totale della carta (blocco immediato e spending control). Mentre il conto di base mira alla sopravvivenza finanziaria con costi minimi, BBVA punta alla prosperità del correntista, offrendo una piattaforma gratuita che integra risparmio, pagamenti evoluti e rendimenti attivi.

Hype: la gestione delle spese quotidiane oltre il semplice IBAN

HYPE 4.3 Istituto bancario: HYPE App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: GRATIS Costo Prelievo ATM: gratis fino a 250€/mese, poi 2€ Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: Nessuno APRI IL TUO CONTO

Mentre il conto di base si focalizza sulla staticità di un servizio di deposito e pagamento elementare, Hype sposta il baricentro verso un’operatività dinamica e totalmente digitale, pensata per chi vede nello smartphone il terminale unico della propria vita finanziaria.

Il conto di base di Hype è pensato per chi desidera un canone zero (nel profilo base) senza però rinunciare alla modernità di un’app che organizza le finanze in tempo reale.

Hype non si presenta come un semplice conto corrente, ma come una piattaforma di servizi finanziari integrati. Disponibile in tre diverse configurazioni: Hype, Next e Premium, la sua versione d’ingresso ricalca i benefici economici del conto di base, essendo a canone zero, ma abilita funzioni che la normativa standard non contempla, come il “Salvadanaio digitale” e lo scambio di denaro istantaneo tra privati.

La procedura di apertura è integralmente digitale e può essere completata in pochi minuti utilizzando un documento d’identità e lo smartphone, eliminando le lungaggini burocratiche degli sportelli fisici.

Analisi dei profili e della struttura dei costi dell’offerta Hypw

L’offerta di Hype è modulare, permettendo al consumatore di scalare il servizio in base alle proprie necessità operative. Il profilo Hype (base) è quello che più si avvicina alla filosofia del conto di base, azzerando il canone mensile ma mantenendo una libertà d’azione superiore sui bonifici.

A differenza dei conti di base che spesso pongono limiti numerici alle operazioni incluse, Hype offre bonifici ordinari e istantanei gratuiti per tutti i profili, un vantaggio competitivo netto per chi effettua movimentazioni frequenti.

Caratteristica HYPE (Base) HYPE Next HYPE Premium Canone mensile 0€ 2,90€ 9,90€ Carta fisica 9,90€ (una tantum) Inclusa World Elite Mastercard inclusa Bonifici istantanei Gratuiti Gratuiti Gratuiti Prelievi ATM Gratis fino a 250€/mese Gratuiti ovunque Gratuiti ovunque Limiti ricarica Illimitati Illimitati Illimitati

Il passaggio ai piani Next e Premium introduce coperture assicurative (viaggi, acquisti, furto ATM) e l’accesso a servizi esclusivi come le lounge aeroportuali, trasformando il rapporto bancario in un pacchetto di lifestyle che il conto di base ministeriale non potrebbe mai offrire.

Funzionalità avanzate del conto corrente Hype: Risparmio, Radar e SplitHype

Il cuore dell’offerta Hype è rappresentato dalle funzionalità di gestione proattiva del denaro. Attraverso la funzione Radar, l’app analizza e categorizza automaticamente le spese, fornendo al consumatore una visione chiara dei propri flussi finanziari, uno strumento di educazione finanziaria assente nei conti standard. A questo si aggiungono i Box di risparmio: mentre nel conto di base i risparmi restano indistinti sul saldo, su Hype è possibile creare fino a 20 obiettivi (nel piano Next/Premium) verso cui l’app accantona automaticamente piccole somme giornaliere o settimanali.

Un’altra innovazione rispetto al conto di base è lo SplitHype, una funzione dedicata alla gestione delle spese comuni. È possibile creare gruppi (per coinquilini, viaggi o regali) e dividere le spese in tempo reale, inviando o richiedendo denaro ai propri contatti con la stessa facilità di un messaggio istantaneo. Questa operatività “social” risponde alle esigenze dei consumatori moderni che necessitano di rapidità e trasparenza nella divisione dei costi quotidiani.

Pagamenti smart e cashback online con il conto Hype

Se il conto di base si limita a fornire una carta di debito per i pagamenti standard, Hype integra la carta virtuale immediatamente disponibile in app e compatibile con Apple Pay, Google Pay e Mastercard Click to Pay. Questo garantisce una sicurezza superiore nei pagamenti online e la comodità di pagare in negozio senza dover estrarre il portafoglio.

Inoltre, Hype introduce un incentivo economico diretto: il cashback online. Effettuando acquisti tramite la sezione dedicata dell’app, l’utente può ricevere un rimborso fino al 10% della spesa effettuata presso i partner convenzionati. Questo meccanismo di ricompensa trasforma il conto in uno strumento di risparmio indiretto, rendendolo sensibilmente più vantaggioso di un conto di base per chi effettua regolarmente acquisti sul web. Infine, la possibilità di gestire un portafoglio Bitcoin e accedere a servizi di credito tramite partner (prestiti o credit boost) sottolinea come Hype sia un ecosistema completo, in grado di accompagnare il privato ben oltre la semplice detenzione di un IBAN.

Crédit Agricole: la convenienza della promozione online per i nuovi clienti

Crédit Agricole Smart 4.5 Istituto Bancario: Crédit Agricole App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: 7€ (riducibile a 3€), gratuito per under 30 Costo Prelievo ATM: GRATIS, 30 gratis su ATM extra gruppo (poi 2,10 €) Costo Bonifici: 0,75€ Limite di Deposito: NESSUNO Servizi allo Sportello: GRATIS APRI IL TUO CONTO

Il Conto Online Crédit Agricole e il Conto di Base dello stesso istituto evidenziano una netta differenza di filosofia: il primo è un prodotto commerciale volto all’acquisizione di clientela attiva e digitale, mentre il secondo è uno strumento di tutela sociale con operatività calmierata.

l Conto Online punta sulla dinamicità, mentre il Conto di Base sulla gratuità per categorie specifiche.

Voce di Costo Conto Online (Commerciale) Conto di Base (Standard/ISEE) Canone Mensile 0 € per 9 mesi; poi 2 € (azzerabili) 3,90 € (Standard) / 0 € (ISEE-Pensionati) Criteri Azzeramento Under 35, Accredito stipendio, o Patrimonio > 5k € Non azzerabile se “Standard” Imposta di Bollo Dovuta (34,20 € oltre i 5.000 €) Esente solo per fascia ISEE Bonifici Online Gratuiti Inclusi nel canone (numero limitato)

Le tre varianti del Conto di Base di Crédit Agricole nel 2026 sono strutturate per rispondere a obblighi normativi di inclusione finanziaria, differenziandosi per costi, limiti operativi e requisiti di accesso.

Créiot Agricole: conto di Base ISEE per fasce svantaggiate

È la soluzione con il più alto livello di tutela economica, mirata a chi ha una capacità reddituale limitata.

Requisito: ISEE annuo in corso di validità inferiore a 11.600 € .

ISEE annuo in corso di validità inferiore a . Canone mensile: 0 € (Gratuito) .

. Fiscalità: esente in modo assoluto dall’imposta di bollo.

in modo assoluto dall’imposta di bollo. Operatività: include un pacchetto di 20 operazioni a trimestre . Oltre questa soglia, ogni operazione ha un costo di 1 € .

include un pacchetto di . Oltre questa soglia, ogni operazione ha un costo di . Servizi inclusi: App e Home Banking, carta di debito, prelievi illimitati su ATM Crédit Agricole e 12 prelievi annui su altre banche.

Conto di Base Crédit Agricole per pensionati

Questa versione è ottimizzata per chi percepisce trattamenti pensionistici e preferisce un’operatività senza pensieri sul conteggio dei movimenti.

Requisito: Pensione lorda annua inferiore a 18.000 € . In caso di cointestazione, entrambi i titolari devono rispettare il limite.

Pensione lorda annua inferiore a . In caso di cointestazione, entrambi i titolari devono rispettare il limite. Canone mensile: 0 € (gratuito) .

. Fiscalità: L’imposta di bollo è dovuta (34,20 € se la giacenza media supera i 5.000 €).

L’imposta di bollo è (34,20 € se la giacenza media supera i 5.000 €). Operatività: illimitata . a differenza delle altre versioni, non c’è un tetto alle operazioni trimestrali.

. a differenza delle altre versioni, non c’è un tetto alle operazioni trimestrali. Servizi inclusi: App e Home Banking, carta di debito, prelievi illimitati su ATM del Gruppo e 6 prelievi annui su ATM di altre banche.

Crédit Agriaole: Conto di Base Generico

È la versione destinata a chi non rientra nelle categorie precedenti ma desidera un conto con servizi predefiniti e costi fissi, seppur limitati.

Requisito: aperto a tutti i consumatori legalmente residenti nell’UE.

aperto a tutti i consumatori legalmente residenti nell’UE. Canone Mensile: 3,90 € (46,80 € all’anno).

(46,80 € all’anno). Fiscalità: l’imposta di bollo è dovuta .

l’imposta di bollo è . Operatività: pacchetto di 20 operazioni a trimestre . Superata la soglia, scatta la commissione di 1 € per operazione.

pacchetto di . Superata la soglia, scatta la commissione di per operazione. Servizi inclusi: App e Home Banking, carta di debito, prelievi illimitati su ATM propri e 12 prelievi annui su altre banche.

L’offerta online di Crédit Agricole dimostra come un grande gruppo bancario tradizionale possa competere con le fintech sul terreno del conto di base, offrendo un rapporto a canone zero che non rinuncia però al valore della presenza fisica. La forza di questa proposta risiede nella combinazione tra un’app di alto livello e una rete di oltre 1.000 filiali sul territorio.

Per il consumatore che teme la totale smaterializzazione della banca, questa soluzione offre la stessa convenienza di un conto online “puro” ma con la sicurezza di poter consultare un gestore in carne ed ossa.

La differenza più marcata risiede nella libertà di utilizzo. Il Conto di Base di Crédit Agricole è strutturato per scoraggiare l’uso intensivo.

Conto Online di Crédit Agricole: offre operatività illimitata da App e Home Banking. Si possono effettuare bonifici, pagamenti e ricariche senza preoccuparti del numero di operazioni mensili.

offre operatività da App e Home Banking. Si possono effettuare bonifici, pagamenti e ricariche senza preoccuparti del numero di operazioni mensili. Conto di Base di Crédit Agricole: è soggetto a una soglia di 20 operazioni a trimestre (circa 6 al mese). Superata questa soglia, ogni singola operazione (anche un semplice bonifico online) costa 1,00 € . Eccezione: la versione Pensionati del Conto di Base prevede invece operazioni illimitate , rendendolo molto competitivo per questa categoria.

è soggetto a una soglia di (circa 6 al mese). Superata questa soglia, ogni singola operazione (anche un semplice bonifico online) costa .

lI Conto Online di Crédit Agricole è l’unico che permette l’accesso a promozioni e strumenti finanziari avanzati

Incentivi all’apertura: il Conto Online di Crédit Agricole offre fino a 600 € in Buoni Amazon e bonus di benvenuto (50 € con codice “VISA”). Il Conto di Base non prevede alcuna forma di premialità o bonus.

il Conto Online di Crédit Agricole offre fino a e bonus di benvenuto (50 € con codice “VISA”). Il Conto di Base non prevede alcuna forma di premialità o bonus. Carte di debito: il Conto Online di Crédit Agricole offre la Carta Visa con gestione avanzata da App (mettere in pausa, limiti personalizzati, wallet digitali). Il Conto di Base include la carta standard ma con minori opzioni di personalizzazione digitale.

il Conto Online di Crédit Agricole offre la con gestione avanzata da App (mettere in pausa, limiti personalizzati, wallet digitali). Il Conto di Base include la carta standard ma con minori opzioni di personalizzazione digitale. Investimenti: il Conto Online di Crédit Agricole permette di collegare un dossier titoli per azzerare il canone. Il Conto di Base vieta esplicitamente il possesso di altri rapporti bancari o finanziari presso la banca.

Funzionalità Conto Online Conto di Base (Generico) Target Clienti digitali / Under 35 Consumatori con bassa operatività Bonifici SEPA Web Gratuiti e illimitati Limitati (20/trimestre totali) Prelievi ATM Altri Secondo profilo 12 all’anno Supporto Filiale Sì (Digitale + Fisico) Sì (Fisico) Tempo di apertura 5 minuti (Video-Selfie) Più lungo (richiede verifiche requisiti)

Programma Welcome Bonus di Crédit Agricole e portabilità del conto

Crédit Agricole punta con decisione sull’acquisizione di nuovi clienti attraverso un sistema di incentivi basato su Buoni Regalo Amazon.it fino a 600 €. Il piano prevede un premio di 50 € al primo utilizzo della carta di debito Visa, altri 50 € per l’accredito dello stipendio e un cashback fino a 100€ in base alle spese effettuate con carta. Inoltre, il programma “Porta un Amico” consente di accumulare ulteriori bonus, rendendo l’apertura del conto un’operazione finanziariamente vantaggiosa.

Per facilitare il passaggio da un vecchio conto di base o da un altro istituto, la banca offre il servizio gratuito di trasferimento automatico. Tramite l’app, il cliente può richiedere il trasloco del saldo e di tutte le domiciliazioni (bollette, rate, stipendio), con l’istituto che si occupa di tutta la burocrazia con la banca precedente. Questo servizio, unito alla possibilità di integrare la carta nei principali wallet digitali (Apple, Google, Samsung Pay), rende il conto online Crédit Agricole una delle soluzioni più complete per chi cerca solidità istituzionale e risparmio operativo.

Trade Republic: trasformare il conto in uno strumento di risparmio dinamico

Trade Republic 4.2 Banca: Banca Federale di Germania e Scalable Capital Tipologia: svincolato Durata vincolo: N/A Tasso interesse lordo: fino al 3,25% Importo minimo: 10 € Importo massimo : 50.000€ Liquidazione interessi: mensile Imposta di bollo: 0,20% sulla somma depositata Spese apertura e gestione conto: 1€ per transazione APRI IL TUO CONTO

Trade Republic non rientra automaticamente in questa categoria normativa italiana ma ha un pregio: trasforma ogni euro giacente in un asset produttivo, offrendo una remunerazione attiva che, nel panorama attuale, rappresenta uno dei principali vantaggi competitivi rispetto ai profili bancari standard.

Il passaggio dal concetto di “spesa” a quello di “investimento durante la spesa” è il cuore di questa offerta, che mira a democratizzare l’accesso ai mercati finanziari partendo dalla gestione della liquidità quotidiana.

Remunerazione della liquidità e protezione dei depositi con Trade Republic

Il tratto distintivo che allontana Trade Republic dal perimetro del conto di base è la remunerazione del saldo liquido. Mentre il conto di base per legge non prevede interessi creditori, Trade Republic riconosce ai propri clienti un interesse annuo del 2% sulla liquidità non investita. Tale interesse viene accumulato giornalmente e versato mensilmente, permettendo al risparmiatore di contrastare attivamente l’inflazione senza dover vincolare le somme in un conto deposito separato.

Caratteristica Trade Republic Conto di base (Standard) Interessi sul saldo 2% annuo Generalmente 0% Frequenza accredito Mensile N/A Protezione fondi Fino a 100.000€ (Sistemi Garanzia UE) Fino a 100.000€ (FITD) Canone mensile 0€ Variabile (Gratis solo per ISEE basso)

La sicurezza è garantita dal fatto che i fondi sono depositati in conti fiduciari omnibus presso banche partner di rilievo sistemico come Deutsche Bank, J.P. Morgan e HSBC. Questo schema assicura che il denaro del cliente sia sempre protetto e separato dagli asset della società, offrendo un livello di affidabilità paragonabile, se non superiore, a quello delle banche tradizionali.

La carta Visa e l’innovativo sistema Saveback di Trade Republic

Un’altra differenza fondamentale rispetto al conto di base risiede nell’ecosistema della carta di pagamento. Trade Republic offre una carta di debito Visa che non prevede alcun canone di abbonamento mensile, ma che introduce il concetto di Saveback. Per ogni acquisto effettuato, il cliente riceve l’1% dell’importo speso, che viene automaticamente investito in un piano di accumulo (PAC) a scelta dell’utente. A questo si aggiunge la funzione Round up, che arrotonda i pagamenti all’euro superiore investendo lo spicciolo avanzato in azioni o ETF.

Sotto il profilo dei costi operativi, la carta offre una libertà che il conto di base raramente garantisce:

Prelievi ATM : illimitati e gratuiti in tutto il mondo per importi superiori a 100€.

: illimitati e gratuiti in tutto il mondo per importi superiori a 100€. Costi di emissione : la versione virtuale è gratuita, mentre per le versioni fisiche (Classic o Mirror) è previsto solo un contributo una tantum (rispettivamente 5€ o 50€).

: la versione virtuale è gratuita, mentre per le versioni fisiche (Classic o Mirror) è previsto solo un contributo una tantum (rispettivamente 5€ o 50€). Operazioni in valuta: non vengono applicate commissioni aggiuntive sui tassi di cambio bancari, rendendola una scelta ottimale per chi viaggia o effettua acquisti online su mercati esteri.

Integrazione tra risparmio e mercati finanziari

Mentre il conto di base impedisce per definizione l’operatività in titoli, Trade Republic nasce per abbattere questa barriera. Dall’app è possibile investire in oltre 10.000 azioni ed ETF, oltre a obbligazioni societarie e governative, con una commissione flat di solo 1€ per operazione (o gratuitamente impostando piani di risparmio ricorrenti). Questa integrazione permette al consumatore di gestire con un unico strumento sia le spese correnti che la pianificazione finanziaria a lungo termine.

L’assistenza clienti, disponibile 24/7 tramite chat e telefono con operatori reali (non chatbot), aggiunge un livello di supporto che spesso manca nelle banche digitali più spartane o nei servizi di base. Per il consumatore privato, scegliere Trade Republic significa quindi optare per un modello di “banca d’investimento tascabile” che azzera i costi fissi tipici del conto tradizionale e trasforma la giacenza passiva in un motore di crescita patrimoniale.

Ing Conto Corrente Arancio: la flessibilità dei moduli opzionali a costo zero

ING Conto Arancio 4.6 Istituto Bancario: ING Bank N.V. App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: 0€ Light; 5€/mese Arancio Più (azzerabile con accredito stipendio) Costo Prelievo ATM: 0,95€ con piano Light; GRATIS con Arancio Più Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

L’approccio di ING alla gestione della liquidità si distingue per una modularità che permette di superare i vincoli tipici del conto di base. Se quest’ultimo è un prodotto statico, progettato per offrire un set predefinito di operazioni a un costo fisso (o nullo per fasce protette), il Conto Corrente Arancio si struttura su due livelli: la versione “Light”, pensata per l’operatività essenziale a canone zero, e la versione “Più”, che ricalca i benefici dei conti premium ma con ampie possibilità di azzeramento dei costi. Questa flessibilità permette al correntista di modellare il rapporto bancario in base alle proprie effettive entrate, mantenendo un controllo totale tramite l’ecosistema digitale della banca.

Un elemento cardine che inserisce ING nel cuore del discorso sulla scelta del rapporto essenziale è la distinzione netta tra operatività e risparmio. Mentre molti conti di base costringono il cliente a una gestione promiscua dei fondi, ING integra il “Conto Arancio” (conto deposito) come modulo aggiuntivo opzionale. Questo permette di separare il denaro destinato alle spese quotidiane da quello destinato alla crescita nel tempo, trasformando il rapporto bancario in un sistema bilanciato tra flussi transazionali e accumulo.

Confronto tra i moduli: Conto Corrente Arancio Light vs Più

La scelta tra i due moduli dipende essenzialmente dal modo in cui il cliente riceve i propri fondi. Il modulo Light è la risposta di ING al “conto a costo zero” universale: non richiede l’accredito dello stipendio per eliminare il canone e include i bonifici istantanei gratuiti, superando di gran lunga le commissioni spesso applicate ai conti di base. Il modulo Più, invece, è un pacchetto “all-inclusive” che, a fronte di un canone azzerabile, elimina ogni commissione sui prelievi e sui pagamenti di bollettini e tasse.

Servizio Modulo Light Modulo Più Canone mensile 0€ sempre 5€ (0€ con stipendio o entrate >1.000€) Bonifici SEPA (anche istantanei) Gratuiti Gratuiti Prelievi carta di debito A pagamento (secondo foglio info) Gratuiti in Italia e Europa Carta di credito Gold Non inclusa nel canone Canone 0€ (se attivo il modulo) Bollettini, CBILL, pagoPA A pagamento Gratuiti

Per i giovani under 30, il modulo Più è gratuito di default, rendendolo una delle opzioni più competitive per chi entra nel mondo del lavoro e cerca un servizio completo senza oneri bancari.

Carte di pagamento e servizi per l’estero con l’offerta Ing

A differenza del conto di base, che solitamente fornisce una sola carta di debito con funzionalità limitate, ING mette a disposizione un trittico di carte Mastercard (Debito, Prepagata e Credito Gold) tutte gestibili in tempo reale dall’app. La sicurezza è garantita dalla possibilità di sospendere temporaneamente le carte con un clic e dalla personalizzazione dei limiti di spesa e del PIN.

Particolarmente rilevante per chi viaggia è il pacchetto opzionale Travel Pack, che si divide in tre livelli (Standard, Plus, Premium). Questo servizio permette di ricevere il rimborso delle commissioni sui pagamenti e sui prelievi effettuati in valuta diversa dall’euro, una funzionalità che trasforma il conto corrente in uno strumento internazionale, abbattendo i costi occulti del cambio valuta tipici dei conti correnti tradizionali e di base.

Solidità istituzionale e garanzia dei depositi

Un aspetto tecnico fondamentale per la scelta del rapporto bancario riguarda la tutela del capitale. ING Italia opera come succursale di ING BANK N.V., un gruppo internazionale con rating AAA e oltre 40 milioni di clienti. I risparmi depositati su Conto Corrente Arancio sono protetti fino a 100.000 euro dal sistema olandese di garanzia dei depositi (Dutch Deposit Guarantee Scheme).

Questa protezione è equivalente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) italiano, poiché entrambi rispondono alle normative dell’Unione Europea, ma offre una diversificazione del rischio sistemico poggiando sulla solidità del sistema bancario dei Paesi Bassi. Per chi cerca la sicurezza del conto di base ma desidera l’efficienza di una banca globale, ING rappresenta un punto di equilibrio tra protezione istituzionale e innovazione digitale.

Operatività 100% Digitale e “Cambio Facile”

L’apertura del conto avviene interamente online tramite firma digitale, richiedendo solo un documento d’identità, la tessera sanitaria e uno smartphone per il selfie di riconoscimento. Per eliminare l’attrito del passaggio da un’altra bancaes, ING mette a disposizione il servizio di portabilità automatizzata: il cliente sceglie quali pagamenti periodici, bonifici ricorrenti o addebiti diretti (bollette) trasferire, e la banca gestisce l’intera burocrazia senza necessità di documenti cartacei.

Inoltre, il conto offre strumenti di flessibilità creditizia come Pagoflex, che consente di rateizzare gli acquisti effettuati con carta di credito in 3, 6, 9 o 12 mesi, e la possibilità di richiedere un fido di 1.000 euro per coprire eventuali spese impreviste. Queste opzioni rendono il Conto Corrente Arancio un prodotto dinamico, capace di adattarsi alle oscillazioni finanziarie del correntista meglio di quanto possa fare un rigido conto di base ministeriale.

Quando conviene davvero scegliere un conto di base

Individuare il momento in cui il conto di base diventa l’opzione preferibile richiede un’analisi della propria situazione patrimoniale e delle proprie abitudini di spesa. Nonostante l’appeal dei conti digitali, esistono scenari in cui la protezione normativa e l’assenza totale di oneri trasformano il conto di base nello strumento di inclusione finanziaria per eccellenza.

Si tratta di una soluzione pensata per chi vede nella banca esclusivamente un terminale per la gestione di flussi finanziari certi e limitati, senza la necessità di interagire con mercati finanziari o prodotti di credito complessi.

Casi specifici: fasce ISEE basse e titolari di trattamenti pensionistici

Nonostante i limiti descritti, il conto di base rimane la scelta d’elezione, e talvolta l’unica sostenibile, per specifiche categorie di utenti protetti dalla normativa vigente. La convenienza diventa assoluta per i consumatori con un ISEE inferiore a 11.600 euro, per i quali il conto è per legge totalmente gratuito (esente da canone e dall’imposta di bollo). Analogamente, per i titolari di trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro annui lordi, il conto di base è gratuito per le operazioni previste dal pacchetto standard. In queste circostanze, il risparmio fiscale e la totale assenza di costi fissi superano qualsiasi vantaggio derivante dalle funzionalità avanzate dei conti online.

Per questi soggetti, il conto di base non è solo una scelta economica, ma una garanzia di accesso democratico al sistema finanziario, proteggendo il reddito da erosioni commissionali e garantendo la piena operatività per le necessità vitali, come il pagamento delle utenze e la gestione delle entrate previdenziali.