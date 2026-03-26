I conti deposito rappresentano oggi un’opzione solida per la gestione della liquidità. Questi strumenti bancari consentono di ottenere un rendimento sugli importi depositati, con rischi contenuti e garanzia del capitale fino ai limiti previsti dal sistema di tutela dei depositanti.

Il loro utilizzo è spesso consigliato sia per privati sia per aziende che desiderano parcheggiare liquidità in modo sicuro, con una redditività superiore alla semplice giacenza su conto corrente. Tuttavia, la scelta del prodotto più adatto dipende da obiettivi finanziari, orizzonte temporale e profilo di rischio dell’investitore.

Analisi del mercato dei depositi nel 2026 tra rendimento e sicurezza

Il 2026 si presenta come un anno in cui i tassi di interesse offerti dai principali istituti bancari sui conti deposito sono mediamente più elevati rispetto agli anni precedenti. Questa dinamica riflette le politiche monetarie delle principali banche centrali volte a contenere l’inflazione e sostenere un equilibrio macroeconomico stabile. Di conseguenza, la remunerazione della liquidità depositata su conti a termine o liberi risulta più interessante per i risparmiatori rispetto a un semplice conto corrente.

In un mercato con tassi variabili e in evoluzione, la sicurezza rimane un elemento cruciale: la maggior parte dei conti deposito è protetta dal sistema di garanzia dei depositanti fino a 100.000 euro per depositante per banca. Questo significa che, in caso di insolvenza dell’istituto, il capitale è tutelato entro quei limiti. Per i depositi superiori, alcuni operatori offrono meccanismi di diversificazione o trattamenti separati per incrementare il livello di protezione.

Rendimenti lordi e netti a confronto per la gestione della liquidità

Nell’analisi dei conti deposito è fondamentale distinguere tra tasso lordo e tasso netto. Il primo rappresenta l’interesse percentuale che la banca accredita sul capitale, mentre il secondo è l’effettivo incremento del patrimonio dopo l’applicazione della tassazione sugli interessi (attualmente al 26% in Italia). La differenza tra i due impatti può variare significativamente la resa effettiva per il risparmiatore.

Parametro Significato Tasso lordo Interessi dichiarati dall’istituto prima della tassazione Tasso netto Interessi effettivi dopo l’applicazione della ritenuta fiscale Rendimento reale Interessi netti depurati dell’inflazione

Un conto deposito che offre un tasso lordo del 4,00% non garantirà un aumento pari su base netta: dopo la tassazione al 26%, il rendimento netto sarà approssimativamente pari al 2,96%. Comprendere questa differenza è essenziale per confrontare correttamente le varie offerte disponibili sul mercato.

La convergenza tra conto corrente e conto deposito

Tradizionalmente, il conto corrente è uno strumento di transazione (flussi in entrata e uscita), mentre il conto deposito è uno strumento di investimento (giacenza statica). Nel contesto economico attuale, alcuni istituti hanno abbattuto questa barriera offrendo una remunerazione sulla giacenza libera del conto corrente.

Classifica dei migliori conti deposito del 2026 (secondo noi)

Il mercato dei conti deposito nel 2026 è ampio e competitivo. Le offerte migliori si differenziano per:

tassi di interesse più elevati su depositi vincolati o liberi;

su depositi vincolati o liberi; flessibilità nei prelievi ;

; assenza di costi gestionali o nascosti ;

; condizioni promozionali per nuove sottoscrizioni.

BBVA: conto deposito e rendimento elevato senza vincoli

L’offerta BBVA combina un conto remunerato al 3% per i primi sei mesi con una remunerazione garantita fino al 2027 e un deposito flessibile al tasso fisso dell’1,75% lordo. Nessun vincolo operativo, zero costi e gestione completamente digitale tramite app.

Trade Republic: conto deposito, interesse immediato e flessibilità totale

Il conto deposito Trade Republic offre un tasso annuo del 2% lordo, senza limiti di saldo, con accredito mensile e piena libertà di prelievo. I fondi sono protetti tramite conti fiduciari separati presso banche partner fino a 100.000 euro, e la gestione avviene interamente tramite app con integrazione di strumenti di risparmio e investimento.

ING Conto Arancio Più: conto deposito, risparmio flessibile e zero costi

Il conto deposito Conto Arancio di ING permette di far crescere i propri risparmi in sicurezza, con liquidità sempre disponibile e zero costi di gestione. Integrato con il conto corrente digitale, offre cashback, strumenti di pagamento avanzati e servizi aggiuntivi per i viaggiatori, garantendo massima flessibilità e controllo totale dei fondi.

Crédit Agricole: conto deposito per far fruttare la liquidità in sicurezza

Il Conto Deposito permette di far fruttare la liquidità con tassi fissi fino al 2,25%, senza canoni e con massima trasparenza sui costi. La gestione è digitale e semplice tramite App, con notifiche e controllo in tempo reale. Il capitale è protetto fino a 100.000 € dal Fondo Interbancario, mentre i versamenti aggiuntivi sono possibili nei primi sei mesi. Ideale per chi cerca sicurezza, rendimento e gestione flessibile dei risparmi.

BBVA: conto con interessi mensili sulla liquidità

Conto BBVA 4.2 Istituto Bancario: BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: GRATIS Costo Prelievo ATM: 0€ se superiore a 100€; 2€ se inferiore Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

La distinzione tra conto deposito e conto corrente remunerato è sottile ma fondamentale. BBVA in Italia propone ufficialmente un prodotto chiamato Deposito Flessibile, ma le sue caratteristiche lo rendono molto diverso dai vincolati tradizionali. Inoltre, propone un conto corrente a zero spese che incorpora una remunerazione automatica del saldo.

Il punto di forza di BBVA risiede nell’eliminazione della burocrazia del “trasferimento” tra conto corrente e deposito. La liquidità matura interessi restando immediatamente disponibile per pagamenti, bonifici o prelievi.

BBVA, struttura del rendimento

Le condizioni riflettono una strategia di acquisizione clienti ancora molto aggressiva:

Liquidazione mensile: a differenza di molti conti deposito che liquidano gli interessi trimestralmente o a fine vincolo, BBVA accredita i proventi ogni mese , accelerando l’effetto dell’interesse composto.

a differenza di molti conti deposito che liquidano gli interessi trimestralmente o a fine vincolo, BBVA accredita i proventi , accelerando l’effetto dell’interesse composto. Fase di Welcome (primi 6 mesi): rendimento del 3% lordo annuo sul saldo, senza importo minimo e fino a un massimo di 1.000.000 € .

rendimento del sul saldo, senza importo minimo e fino a un massimo di . Fase di consolidamento (dopo i 6 mesi): la remunerazione non si azzera ma prosegue con un tasso variabile in linea con il mercato (attualmente fissato all’1,5% lordo fino a fine marzo 2026), garantito fino al 31/12/2027.

Voce Condizione Tasso promozionale 6 mesi 3% lordo Tasso post-promo (attuale) 1,5% lordo (variabile trimestralmente) Soglia massima remunerata 1.000.000 € Liquidazione Mensile Costi Nessuno Vincoli Nessuno

BBVA, deposito flessibile

Il deposito flessibile di BBVA è uno strumento dedicato a chi vuole “blindare” un tasso per un periodo certo, pur mantenendo una via d’uscita d’emergenza.

Rendimento: fino al 2,85% lordo (per scadenze a lungo termine, es. 24-60 mesi), mentre il tasso standard a 12 mesi si attesta intorno al 1,75% – 2,00% .

fino al (per scadenze a lungo termine, es. 24-60 mesi), mentre il tasso standard a 12 mesi si attesta intorno al . La flessibilità reale: la caratteristica distintiva è che si può svincolare il denaro in qualsiasi momento . A differenza di altri conti deposito che in caso di svincolo azzerano gli interessi, BBVA garantisce comunque un rendimento dell’1% lordo sulla somma depositata, indipendentemente da quando decidi si decide di riprenderla.

la caratteristica distintiva è che . A differenza di altri conti deposito che in caso di svincolo azzerano gli interessi, BBVA garantisce comunque un sulla somma depositata, indipendentemente da quando decidi si decide di riprenderla. Target: ideale per chi vuole un rendimento certo ma teme di aver bisogno della liquidità prima della scadenza.

Gestione digitale: app e strumenti per far crescere i risparmi

Il Salvadanaio Digitale è una funzionalità interna al conto BBVA che permette di accantonare liquidità in uno spazio separato, mantenendo sempre la disponibilità immediata dei fondi. Anche il salvadanaio beneficia della stessa remunerazione applicata al conto corrente.

L’app comunica con anticipo i nuovi tassi trimestrali del periodo successivo, insieme al dettaglio degli interessi maturati giorno per giorno.

La modalità discreta intelligente oscura automaticamente i saldi quando rileva la presenza di persone nelle vicinanze, migliorando la privacy durante l’uso dell’app in luoghi pubblici.

Costi, limiti e note operative del conto deposito BBVA

Il conto corrente BBVA non prevede costi di apertura, gestione, bonifici, prelievi sopra i 100 euro, uso in valuta estera, né commissioni sul deposito flessibile.

L’imposta di bollo è applicata come previsto dalla normativa italiana: 0,20% annuo sulle giacenze dei depositi e del conto corrente.

Documentazione e requisiti per aprire il conto BBVA

Per aprire il conto servono documento d’identità, codice fiscale e un dispositivo con fotocamera. L’apertura è interamente digitale e richiede pochi minuti.

Trade Republic e la remunerazione sulla liquidità non investita

Trade Republic 4.2 Banca: Banca Federale di Germania e Scalable Capital Tipologia: svincolato Durata vincolo: N/A Tasso interesse lordo: fino al 3,25% Importo minimo: 10 € Importo massimo : 50.000€ Liquidazione interessi: mensile Imposta di bollo: 0,20% sulla somma depositata Spese apertura e gestione conto: 1€ per transazione APRI IL TUO CONTO

Trade Republic ha trasformato il concetto di “liquidità inattiva”. Invece di vincolare le somme, la piattaforma remunera il saldo non investito che l’utente detiene sul proprio conto broker.

Trade Republic rappresenta un caso ibrido molto interessante: tecnicamente non offre un conto deposito tradizionale, ma un conto corrente remunerato che funziona in modo molto simile, ma con logiche tipiche di una piattaforma di investimento.

Rendimento del conto deposito Trade Republic e modalità di accredito

Attivando la funzione di interesse sulla liquidità, il cliente del conto Trade Republic ottiene un rendimento annuo del 2%, calcolato quotidianamente e accreditato mensilmente sul conto.

La remunerazione è solitamente applicata fino a un saldo di 50.000 €. Oltre questa cifra, il denaro è protetto ma non genera interessi.

Il denaro non è mai bloccato. Si può usare per acquistare azioni, ETF o prelevarlo sul conto d’appoggio in qualsiasi momento.

Parametro Valore Tasso di interesse annuo lordo 2% Periodicità accredito Mensile Massimale saldo Nessuno Importi minimi Nessuno Prelievo Libero in qualsiasi momento Costi Nessuno Tassazione 26% alla fonte (IBAN italiano) Garanzia sui depositi 100.000 € per cliente, tramite banche partner Conto corrente collegato Sì, senza costi di gestione

Saveback: 1% di rimborso sulle spese con carta

Crypto Saveback: 2% se pagato in crypto

Il Round up che consente di arrotondare i pagamenti al prossimo euro e investire automaticamente la differenza

Costi, limiti e requisiti del conto deposito Trade Republic

Il conto corrente collegato e il conto deposito non prevedono costi di gestione, apertura o prelievo sopra i 100 euro. Per prelievi inferiori a 100 euro viene applicata una commissione di 1 euro.

Verdetto: conto deposito o Trade Republic?

Caratteristica Conto Deposito (es. ING/BBVA) Trade Republic Tasso 3% – 4% 2% Natura Risparmio Puro Investimento + Liquidità Fiscalità Sostituto d’imposta (automatico) Dichiarativo (con report) Plus Semplicità fiscale Saveback 1% e Piani di Accumulo

Trade Republic non è la scelta migliore per chi cerca il massimo rendimento passivo (superato dal 3% di BBVA o dal 4% di ING). È invece lo strumento ideale per chi vuole un ecosistema integrato: mantenere la liquidità al 2% in attesa di occasioni di mercato, mentre ogni spesa quotidiana contribuisce alla costruzione di un portafoglio titoli a lungo termine grazie al Saveback.

Conto Arancio di ING con promozione per i primi sei mesi

ING Conto Arancio 4.6 Istituto Bancario: ING Bank N.V. App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: 0€ Light; 5€/mese Arancio Più (azzerabile con accredito stipendio) Costo Prelievo ATM: 0,95€ con piano Light; GRATIS con Arancio Più Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

La proposta, valida per sottoscrizioni entro il 18 aprile 2026, non si limita a un semplice conto deposito, ma richiede l’apertura di un ecosistema bancario completo per massimizzare i rendimenti.

Il conto deposito integrato permette di mettere da parte i propri risparmi in modo sicuro, con un rendimento vantaggioso e senza costi di apertura o gestione. Grazie alla solidità di ING Group, i fondi sono tutelati e la piattaforma garantisce trasparenza e controllo totale sulle operazioni.

Conto deposito Arancio ING: rendimento al 4% Lordo

Il tasso promozionale del conto deposito Arancio di ING è strutturato per incentivare la fedeltà del cliente attraverso la canalizzazione dei flussi finanziari:

Tasso promozionale: 4% lordo annuo per una durata di 12 mesi .

per una durata di . Massimale remunerato: valido su giacenze fino a 100.000 € . Oltre tale soglia, o al termine dei 12 mesi, viene applicato il tasso base previsto dal contratto.

valido su giacenze fino a . Oltre tale soglia, o al termine dei 12 mesi, viene applicato il tasso base previsto dal contratto. Flessibilità: il capitale è svincolato . È possibile prelevare o spostare somme in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento.

il capitale è . È possibile prelevare o spostare somme in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento. Liquidazione: gli interessi vengono accreditati al termine del periodo di godimento o alla chiusura del conto.

Condizioni di attivazione del conto deposito Arancio

Per confermare il tasso del 4% del conto deposito Arancio di ING, il risparmiatore deve soddisfare i seguenti requisiti:

Apertura: richiesta di Conto Corrente Arancio Più e Conto deposito Arancio entro il 18/04/2026. Attivazione: primo bonifico entro il 31/05/2026. Accredito: inserimento dello stipendio/pensione (causale specifica) o, in alternativa, ricezione di bonifici per almeno 1.000 € al mese entro il 31/07/2026. Questa condizione deve essere mantenuta per tutti i 12 mesi, pena la caduta del tasso al valore base.

Operatività del Conto Corrente Arancio “Più”

La versione “Più” del conto corrente Arancio di ING è progettata per azzerare i costi transazionali in presenza di flussi costanti.

Canone mensile: 0 € con l’accredito dello stipendio o entrate di almeno 1.000 €/mese (altrimenti il costo è di 5 €/mese).

con l’accredito dello stipendio o entrate di almeno 1.000 €/mese (altrimenti il costo è di 5 €/mese). Servizi Inclusi: Bonifici SEPA (ordinari e istantanei) gratuiti online. Pagamento gratuito di bollettini, MAV, RAV, F24 e pagoPA . Prelievi di contante gratuiti con carta di debito in tutta Italia ed Europa.

Carte di pagamento: Mastercard di debito inclusa; possibilità di richiedere la carta di credito con opzione di rateizzazione degli acquisti fino a 12 mesi.

Incentivi: fino a 500 euro se si presenta un amico

ING punta sulla crescita organica attraverso il programma “MGM” (Member Get Member) e un’infrastruttura tecnologica semplificata.

Codice Amico: ogni nuovo cliente può invitare conoscenti ottenendo 50 € di cashback per ogni attivazione (fino a un massimo di 10 amici), a patto che l’invitato spenda almeno 100 € con la carta di debito entro il 31/07.

ogni nuovo cliente può invitare conoscenti ottenendo per ogni attivazione (fino a un massimo di 10 amici), a patto che l’invitato spenda almeno 100 € con la carta di debito entro il 31/07. Gestione App: l’operatività è 100% digitale. Dall’app è possibile visualizzare il PIN delle carte, gestire i limiti di spesa e accedere alla piattaforma di Trading online .

l’operatività è 100% digitale. Dall’app è possibile visualizzare il PIN delle carte, gestire i limiti di spesa e accedere alla piattaforma di . Sicurezza: I fondi sono garantiti fino a 100.000 € per depositante, assicurando la massima tutela del capitale.

Tabella riassuntiva dei costi conti ING deposito e corrente

Voce Condizione Standard Con Stipendio/Entrate 1.000€ Canone Conto Corrente 5,00 €/mese 0,00 € Canone Conto Arancio 0,00 € 0,00 € Bonifici Istantanei Variabile Gratuiti Prelievi ATM Variabile Gratuiti Tasso Conto Arancio Tasso Base 4,00% (per 12 mesi)

Carta di credito e servizi aggiuntivi del Conto Arancio ING

Con Carta Mastercard Gold, è possibile utilizzare servizi come Pagoflex per dilazionare i pagamenti in più mesi (3, 6, 9 o 12), oltre a ottenere cashback sugli acquisti internazionali e accesso rapido agli aeroporti tramite Fast Track.

ING offre il servizio “Cambio Facile”: trasferimento automatico di stipendio, bollette e bonifici dal vecchio conto al nuovo Conto Arancio, riducendo al minimo la burocrazia.

Zero canone e costi chiari per il Conto Arancio ING

Il canone mensile del conto corrente è azzerabile se accreditati stipendio o pensione, entrate mensili superiori a 1.000€ o se il titolare ha meno di 30 anni.

Bonifici, pagamenti F24, bollettini, prelievi e carte non prevedono costi aggiuntivi.

Requisiti di apertura del Conto Arancio ING

Per aprire il conto occorrono:

documento d’identità valido

tessera sanitaria

cellulare

Per lavoratori autonomi o non cittadini UE è richiesta anche la partita IVA o permesso di soggiorno valido.

Soluzioni di risparmio Crédit Agricole per la nuova liquidità

Crédit Agricole Smart 4.5 Istituto Bancario: Crédit Agricole App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: 7€ (riducibile a 3€), gratuito per under 30 Costo Prelievo ATM: GRATIS, 30 gratis su ATM extra gruppo (poi 2,10 €) Costo Bonifici: 0,75€ Limite di Deposito: NESSUNO Servizi allo Sportello: GRATIS APRI IL TUO CONTO

Crédit Agricole propone ufficialmente un conto deposito, ma lo configura come uno strumento complementare al conto corrente online:

I Tassi di rendimento: Vincolo a 4 mesi: 2,25% lordo annuo . Vincolo a 6 mesi: 2,00% lordo annuo . Vincolo a 12 mesi: 2,25% lordo annuo .

Soglie d’ingresso: l’investimento minimo richiesto è di 5.000 € , mentre il tetto massimo è fissato a 500.000 € per singolo deposito.

l’investimento minimo richiesto è di , mentre il tetto massimo è fissato a per singolo deposito. Liquidazione: gli interessi vengono riconosciuti in un’unica soluzione alla scadenza del vincolo.

Il fattore svincolo con il conto deposito di Crédit Agricole

A differenza delle linee libere, qui il capitale è vincolato. È possibile richiedere l’estinzione anticipata (svincolo), ma in tal caso non vengono riconosciuti gli interessi maturati e, a seconda delle condizioni contrattuali, potrebbe essere applicata una piccola penale o la restituzione del solo capitale nominale.

Fino a 600 € di Buoni Amazon con i conti Crédit Agricole

Il vero punto di forza di Crédit Agricole nel 2026 è il sistema di incentivi monetari diretti legati all’apertura del conto corrente online entro il 15 aprile 2026.

Azione Richiesta Premio (Buono Amazon) Welcome Bonus (Apertura con codice “VISA” + 1 transazione) 50 € Accredito Stipendio/Pensione 50 € Spese con Carta di Debito (Fino a 2.000€ di transato) Fino a 100 € Porta un Amico (MGM) (50€ per ogni amico, max 8 amici) Fino a 400 € TOTALE MASSIMO RAGGIUNGIBILE 600 €

Costi e operatività del Conto Online di Crédit Agricole

Per un risparmiatore attento ai costi, il conto di Crédit Agricole si presenta come uno dei più solidi grazie alla natura “phygital” (digitale ma con filiali fisiche):

Canone: 0 € per chi apre online entro il 15 aprile 2026.

per chi apre online entro il 15 aprile 2026. Bonifici: ordinari e istantanei gratuiti se effettuati online.

ordinari e gratuiti se effettuati online. Carta di Debito Visa: canone gratuito per i primi 2 anni (poi circa 2€/mese).

Prelievi: iIllimitati e gratuiti su tutti gli ATM del Gruppo Crédit Agricole.

Il Conto Deposito è ideale sia per chi vuole accumulare liquidità senza rischi, sia per chi intende pianificare investimenti a breve o medio termine, con la tranquillità di un grande gruppo bancario e la comodità della gestione digitale.

Come funziona il conto deposito Crédit Agricole

Il conto deposito è collegato a un conto corrente di appoggio presso Crédit Agricole. Tutti gli interessi maturati vengono accreditati sul conto di appoggio alla scadenza del deposito, insieme al capitale inizialmente versato.

Esistono due tipologie principali di versamento:

Nuova raccolta: accredito di somme provenienti da banche esterne al gruppo Crédit Agricole. Rinnovi di scadenze conti deposito: accredito di somme provenienti da precedenti conti deposito Crédit Agricole.

Dopo l’apertura, eventuali versamenti aggiuntivi possono essere effettuati solo nei primi sei mesi, rispettando la stessa provenienza dei fondi, con un massimale complessivo di 500.000 euro e un deposito minimo iniziale di 5.000 euro.

Gestione semplice e trasparente con Crédit Agricole

Crédit Agricole mette a disposizione strumenti digitali per controllare e gestire il conto in ogni momento:

App e Home Banking : gestione completa, dai versamenti agli interessi maturati, senza bisogno di recarsi in filiale.

: gestione completa, dai versamenti agli interessi maturati, senza bisogno di recarsi in filiale. Costi chiari : canone annuo: 0 €, versamenti e accrediti gratuiti.

: canone annuo: 0 €, versamenti e accrediti gratuiti. Versamenti controllati: solo nei primi sei mesi e rispettando la provenienza iniziale dei fondi.

Questa trasparenza consente di pianificare al meglio i propri risparmi, senza sorprese o costi nascosti.

Come scegliere tra conto deposito libero e vincolato

La decisione tra un conto deposito libero e uno vincolato dipende essenzialmente dai bisogni di liquidità e dalla strategia di impiego dei fondi:

Conto libero: la liquidità è disponibile in qualsiasi momento, ma tende ad offrire tassi di interesse inferiori. È adatto a risparmiatori che vogliono mantenere piena flessibilità.

la liquidità è disponibile in qualsiasi momento, ma tende ad offrire tassi di interesse inferiori. È adatto a risparmiatori che vogliono mantenere piena flessibilità. Conto vincolato: l’investimento in interessi è maggiore perché il denaro resta bloccato per un periodo predeterminato (ad esempio 6, 12 o 24 mesi). È consigliato per chi può rinunciare all’utilizzo immediato delle somme.

La scelta va bilanciata tra rendimento atteso e necessità di far fronte a imprevisti finanziari.

Imposta di bollo e tassazione sugli interessi

Oltre alla differenza tra tasso lordo e netto, è importante considerare l’imposta di bollo, una tassa fissa applicata annualmente sul valore medio del deposito. In Italia l’imposta di bollo sui prodotti finanziari è attualmente pari allo 0,20% annuo. Questa incide direttamente sul rendimento complessivo, riducendo l’effettivo guadagno percepito dal titolare del conto.

Voce Impatto fiscale Tassazione sugli interessi 26% sugli interessi maturati Imposta di bollo 0,20% sul valore medio del deposito

La combinazione di imposta di bollo e tassazione sugli interessi può ridurre il ritorno totale di qualche punto percentuale su base annua, rendendo ancora più utile la comparazione di prodotti con tassi elevati.

Documentazione e requisiti per l’apertura di un conto deposito aziendale

Aprire un conto deposito per un’azienda comporta requisiti documentali più articolati rispetto a un conto per persone fisiche, poiché è necessario verificare l’identità del legale rappresentante e la natura dell’attività economica. In genere, la documentazione richiesta comprende:

Documento di identità valido del legale rappresentante;

del legale rappresentante; Codice fiscale dell’azienda ;

; Visura camerale o estratto del registro imprese ;

; Atto costitutivo e statuto dell’impresa;

dell’impresa; PEC e firma digitale , se previste dalla normativa o dalla banca;

, se previste dalla normativa o dalla banca; Documentazione antiriciclaggio, secondo la legge vigente.

Le banche possono richiedere informazioni aggiuntive in base alla natura dell’attività e all’importo che si intende depositare. È sempre consigliabile verificare i requisiti specifici prima dell’avvio della procedura online o in filiale.