Se fino a pochi anni fa il “conto online” era sinonimo di semplice risparmio sulle spese di gestione, oggi la priorità del correntista si è spostata sulla remunerazione della liquidità.

Le migliori soluzioni attualmente sul mercato si dividono in tre categorie principali:

Le banche a rendimento: ING ha recentemente lanciato un’offerta che prevede il 4% lordo per 12 mesi su Conto corrente Arancio Più (per aperture entro il 18 aprile 2026), a fronte dell’accredito dello stipendio o di entrate mensili di almeno 1.000€. BBVA si distingue per la flessibilità totale e la combinazione di interessi e cashback. Parallelamente, la fintech Trade Republic conferma il suo modello ibrido offrendo un interesse del 2% annuo sulla liquidità non investita, con il vantaggio del calcolo giornaliero e dell’accredito mensile degli interessi, senza vincoli temporali.

ING ha recentemente lanciato un’offerta che prevede il su Conto corrente Arancio Più (per aperture entro il 18 aprile 2026), a fronte dell’accredito dello stipendio o di entrate mensili di almeno 1.000€. BBVA si distingue per la e la combinazione di interessi e cashback. Parallelamente, la fintech conferma il suo modello ibrido offrendo un interesse del sulla liquidità non investita, con il vantaggio del calcolo giornaliero e dell’accredito mensile degli interessi, senza vincoli temporali. I conti universali digitali: SelfyConto di Banca Mediolanum e Crédit Agricole rappresentano l’evoluzione online dei grandi gruppi bancari. SelfyConto punta sulla gratuità del canone per gli Under 30 (e per il primo anno per tutti gli altri) offrendo inoltre tassi promozionali del 3% lordo a 6 mesi. Crédit Agricole punta invece sulla transazionalità, proponendo un conto a canone zero (promo valida fino al 15 aprile 2026) e un sistema di welcome bonus che può raggiungere i 600 € in buoni Amazon , incentivando l’uso della carta di debito e il servizio “Porta un Amico”.

SelfyConto di Banca Mediolanum e rappresentano l’evoluzione online dei grandi gruppi bancari. punta sulla gratuità del canone per gli (e per il primo anno per tutti gli altri) offrendo inoltre tassi promozionali del a 6 mesi. punta invece sulla transazionalità, proponendo un conto a canone zero (promo valida fino al 15 aprile 2026) e un sistema di welcome bonus che può raggiungere i , incentivando l’uso della carta di debito e il servizio “Porta un Amico”. Le piattaforme di Smart Management: in questa categoria si distingue Hype, che si conferma il riferimento per la gestione quotidiana dei flussi tramite app. Con una struttura freemium, Hype offre un piano base a canone zero che include bonifici istantanei gratuiti (un plus competitivo rispetto alla media di mercato) e piani evoluti come Next e Premium che integrano assicurazioni viaggi, pacchetti cyber-risk e la gratuità totale sui prelievi in tutto il mondo.

BBVA, il conto con cashback e interessi sulla liquidità

Conto BBVA 4.2 Istituto Bancario: BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: GRATIS Costo Prelievo ATM: 0€ se superiore a 100€; 2€ se inferiore Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

L’offerta di BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) si posiziona (secondo noi) ai vertici della categoria dei migliori conti correnti online grazie a una strategia che punta sulla remunerazione aggressiva della liquidità e sull’azzeramento totale dei costi operativi.

La succursale italiana del colosso spagnolo propone un conto corrente online a zero commissioni che non prevede canoni annui, spese di apertura o requisiti minimi di saldo, rendendolo accessibile a un target trasversale che spazia dai giovani risparmiatori ai grandi depositanti.

La caratteristica distintiva dell’offerta è la combinazione tra un tasso d’interesse lordo del 3% per i primi sei mesi e un sistema di cashback sugli acquisti del 3%, elementi che trasformano il conto in uno strumento attivo di guadagno.

L’efficienza operativa di BBVA è supportata da un’infrastruttura tecnologica che permette l’apertura del rapporto in meno di cinque minuti, utilizzando sistemi di riconoscimento digitale avanzati.

Oltre alla remunerazione, l’istituto offre servizi ad alto valore aggiunto come il Salvadanaio Digitale, che permette di accantonare risparmi beneficiando della stessa remunerazione del conto principale, e la funzione Pay&Plan con la carta di debito, che introduce flessibilità nei pagamenti consentendo di rateizzare gli acquisti in 3, 5 o 10 mensilità direttamente dall’applicazione. La sicurezza è garantita non solo dall’adesione ai fondi di tutela dei depositi, ma anche da feature innovative come la “Modalità discreta”, che protegge la privacy dei saldi in luoghi pubblici.

Struttura dei rendimenti e remunerazione post-promozionale di BBVA

La proposta di BBVA si distingue per una trasparenza contrattuale che definisce chiaramente l’evoluzione del rendimento nel tempo. Per i nuovi clienti che sottoscrivono il conto entro il 7 aprile 2026, il tasso lordo del 3% viene applicato immediatamente sulla liquidità fino a un milione di euro, con liquidazione mensile degli interessi. Questo meccanismo di capitalizzazione periodica permette al correntista di beneficiare dell’interesse composto su base mensile, ottimizzando il rendimento effettivo.

Esaurita la fase promozionale dei primi sei mesi, BBVA garantisce una continuità di remunerazione fino al 31 dicembre 2027. In questa seconda fase, il tasso d’interesse viene indicizzato alle decisioni della Banca Centrale Europea: il rendimento sarà pari al 25% del tasso “Deposit facility” della BCE, con aggiornamenti trimestrali. Ad oggi, la banca riconosce ai clienti che hanno superato il semestre iniziale un tasso dell’1,5% lordo.

Caratteristica Dettaglio offerta BBVA Canone annuo €0 (Sempre gratuito) Tasso lordo (primi 6 mesi) 3% su saldi fino a €1.000.000 Tasso post-promozione 25% del tasso Deposit Facility BCE (fino al 2027) Liquidazione interessi Mensile (primi giorni del mese successivo) Imposta di bollo A carico del cliente (€34,20 oltre i €5.000 di giacenza media) Vincoli di permanenza Nessuno

Operatività, cashback e incentivi del conto corrente BBVA

Il valore della proposta BBVA è ulteriormente incrementato dal comparto carte e pagamenti.

La carta di debito associata al conto è gratuita e offre un cashback del 3% su tutti gli acquisti effettuati nei primi sei mesi (su una spesa massima di € 280 mensili).

Questa iniziativa si affianca al programma “Passaparola”, una strategia di crescita organica che premia il correntista con € 20 per ogni nuovo cliente presentato (fino a un massimo di € 200), offrendo contemporaneamente un bonus d’ingresso di €10 all’amico invitato.

Dal punto di vista della gestione quotidiana, il conto BBVA elimina le frizioni tipiche del sistema bancario tradizionale :i bonifici SEPA istantanei sono gratuiti, così come i prelievi di contante presso qualsiasi ATM della zona Euro per importi pari o superiori a €100.

Particolarmente rilevante per i lavoratori dipendenti è la funzione Stipendio in anticipo, che consente di disporre di una parte dell’emolumento fino a cinque giorni prima della data di accredito ufficiale. Inoltre, l’integrazione del servizio Cambio Facile permette di automatizzare la portabilità del vecchio conto, gestendo il trasferimento di mandati e saldi senza oneri burocratici per l’utente.

Servizio Costo / Condizione Bonifici SEPA ordinari e istantanei €0 Prelievo ATM (zona euro) Gratuito sopra i €100 (€2 commissione sotto i €100) Cashback sugli acquisti 3% per i primi 6 mesi (max €280 di spesa/mese) F24 (Semplificato, Ordinario, Accise) €0 Custodia Titoli Gratuita fino al 01/01/2027 Ricarica conto con carta Gratuita

SelfyConto Mediolanum, la soluzione digitale completa per i giovani

Mediolanum SelfyConto 4.6 Regolamentazione: Consob Istituto Bancario: Banca Mediolanum Piattaforma web: Sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: GRATIS Deposito minimo: nessuno Prodotti disponibili: azioni, obbligazioni ETF e certificati Leva finanziaria: non disponibile Spread: Alti APRI IL TUO CONTO

Tra i migliori conti correnti online, SelfyConto si distingue per una strategia di acquisizione dinamica del cliente. Banca Mediolanum propone di trasformare il correntista digitale in un investitore nel medio periodo, utilizzando il conto corrente come “hub” per servizi finanziari più complessi.

L’analisi del contratto evidenzia come la gratuità del canone non sia un elemento statico, ma una variabile dipendente dal profilo anagrafico e comportamentale del cliente. Mentre per gli Under 30 il vantaggio è strutturale, per il segmento over 30 la banca introduce logiche di gamification finanziaria, dove l’azzeramento dei costi è legato all’operatività (spese con carta) o alla canalizzazione dei flussi (accredito stipendio).

L’integrazione tra solidità tradizionale e agilità digitale

Nell’ambito dei migliori conti correnti online, la proposta di SelfyConto rappresenta un ecosistema finanziario integrato che include risparmio gestito, credito e operatività sui mercati azionari.

Remunerazione della liquidità: analisi dei vincoli al 3% di SelfyConto

Il cuore dell’offerta attuale è il deposito a tempo: SelfyConto richiede la costituzione di un vincolo. Questa distinzione è fondamentale sotto il profilo tecnico-finanziario:

Protezione dal rischio tasso: sottoscrivendo un vincolo a 6 mesi al 3% annuo lordo entro il 9 aprile 2026 , il risparmiatore “blocca” il rendimento.

sottoscrivendo un vincolo a 6 mesi al entro il , il risparmiatore “blocca” il rendimento. Condizioni di accesso: l’obbligatorietà dell’accredito dello stipendio funge da “ancora” per il rapporto bancario. È importante notare che la banca richiede che l’accredito avvenga almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito, una clausola tecnica che garantisce la permanenza del cliente oltre il solo periodo di maturazione degli interessi.

l’obbligatorietà dell’accredito dello stipendio funge da “ancora” per il rapporto bancario. È importante notare che la banca richiede che l’accredito avvenga almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito, una clausola tecnica che garantisce la permanenza del cliente oltre il solo periodo di maturazione degli interessi. Massimali e capitalizzazione: con un limite di 500.000 euro (estendibile a 1 milione per i clienti High Net Worth), Mediolanum si rivolge non solo al piccolo risparmiatore, ma anche a chi deve gestire importanti eccedenze di liquidità in attesa di allocazioni d’investimento.

Costi operativi e azzerabilità del canone del conto corrente SelfyConto

L’efficienza di SelfyConto emerge dall’abbattimento dei costi di transazione. La gratuità dei bonifici SEPA istantanei rappresenta un vantaggio competitivo reale, dato che molti istituti tradizionali applicano ancora commissioni variabili tra i 1,50 € e i 2,50 € per singola operazione.

Per gli over 30, la sostenibilità del conto nel lungo periodo dipende dalla capacità di soddisfare i requisiti di gratuità previsti fino al 31/12/2027:

Canale patrimoniale: accredito di stipendio o pensione. Canale transazionale: utilizzo della carta di debito o credito per almeno 500€ al mese. Canale d’investimento: possesso di asset gestiti (fondi, polizze) superiori a determinate soglie previste dai fogli informativi.

Servizio Costo standard Condizione di gratuità Canone mensile (over 30) €3,75 Primo anno gratis / Azzerabile con stipendio Carta di debito digitale €0 Inclusa per tutta la durata del contratto Carta di debito fisica Gratuita 1° anno PVC 99% riciclato, soggetta a costi di rinnovo Prelievi ATM extra-gruppo €0 Sempre gratuiti in area Euro Bonifici istantanei €0 Illimitati tramite canali digitali

Carte disponibili con SelfyConto

La proposta di Banca Mediolanum si articola su tre livelli di strumenti di pagamento: carta di debito, carta di credito e carta prepagata.

SelfyConto: carta di debito (Mediolanum Card)

La carta di debito è la carta principale inclusa nell’apertura del conto, disponibile sia in formato fisico sia digitale:

Carta di debito digitale: a canone zero, immediatamente disponibile nell’app per acquisti online e pagamenti tramite smartphone (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay).

a canone zero, immediatamente disponibile nell’app per acquisti online e pagamenti tramite smartphone (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay). Carta di debito fisica: realizzata in PVC 99% riciclato . Il canone è gratuito per il primo anno (se richiesta contestualmente all’apertura), dopodiché prevede un costo di 10€ annui .

realizzata in . Il canone è gratuito per il primo anno (se richiesta contestualmente all’apertura), dopodiché prevede un costo di . Plus: consente prelievi gratuiti illimitati in tutta l’area Euro e in oltre 30.000 punti Mooney in Italia tramite QR code.

SelfyConto, carte di credito (Mediolanum Credit Card)

Le carte di credito con SelfyConto sono richiedibili tramite l’app (previa valutazione del merito creditizio) e si dividono principalmente in due versioni:

Mediolanum Credit Card: la versione base, operante su circuiti Visa o Mastercard . Il canone è gratuito per il primo anno, poi passa a 20 € annui (o 12€ a seconda delle promozioni attive). Offre un plafond standard di 1.500€ mensili e la funzione Easy Shopping per rateizzare le spese.

la versione base, operante su circuiti o . Il canone è gratuito per il primo anno, poi passa a (o 12€ a seconda delle promozioni attive). Offre un plafond standard di 1.500€ mensili e la funzione Easy Shopping per rateizzare le spese. Mediolanum Credit Card Prestige: pensata per chi necessita di un plafond più elevato (minimo 5.000€) e servizi esclusivi (accesso a Lounge aeroportuali, Fast Track). Il canone è di 80 € annui, gratuito per il primo anno.

SelfyConto, carta prepagata (Mediolanum Prepaid Card)

Uno strumento nominativo ideale per gli acquisti online in sicurezza o per i viaggi.

Costi: è gratuita per gli Under 30 (sia nel rilascio che nel canone). Per gli Over 30 è previsto un costo di rilascio di 10€ .

è (sia nel rilascio che nel canone). Per gli Over 30 è previsto un costo di rilascio di . Limiti: Ha una disponibilità massima di 3.000€ ed è personalizzabile esteticamente.

L’ecosistema di pagamento e la convergenza phygital di SelfyConto

La componente “phygital” (physical + digital) di SelfyConto sfrutta accordi strategici per superare i limiti delle banche puramente digitali:

Rete Mooney e prelievi cardless: l’integrazione con oltre 45.000 punti vendita permette operazioni di prelievo tramite QR Code. Questo riduce la dipendenza dagli sportelli ATM fisici, che sono in costante diminuzione sul territorio nazionale.

l’integrazione con oltre 45.000 punti vendita permette operazioni di prelievo tramite QR Code. Questo riduce la dipendenza dagli sportelli ATM fisici, che sono in costante diminuzione sul territorio nazionale. Sicurezza e spending control: l’architettura dell’app permette un controllo granulare. È possibile inibire gli acquisti su determinati circuiti o in specifiche aree geografiche (es. disabilitare il gioco d’azzardo o i pagamenti fuori dall’Europa), una funzione di sicurezza attiva che mitiga i rischi di frode informatica.

l’architettura dell’app permette un controllo granulare. È possibile inibire gli acquisti su determinati circuiti o in specifiche aree geografiche (es. disabilitare il gioco d’azzardo o i pagamenti fuori dall’Europa), una funzione di sicurezza attiva che mitiga i rischi di frode informatica. Wallet integration: la compatibilità nativa con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay non è solo una comodità, ma un protocollo di sicurezza aggiuntivo (tokenizzazione), poiché i dati reali della carta non vengono mai trasmessi al merchant durante la transazione.

Trading online e accesso ai mercati con SelfyConto

SelfyConto si propone come uno dei migliori conti correnti online anche per l’investitore attivo. La promozione sul trading (7€ per ordine fisso fino al 30 giugno 2026) è particolarmente interessante per chi opera su mercati a elevata capitalizzazione come il NYSE o il NASDAQ.

Dal punto di vista tecnico, l’integrazione del deposito titoli nel medesimo ecosistema del conto corrente semplifica la rendicontazione fiscale (regime amministrato), delegando alla banca il calcolo e il versamento delle imposte sul capital gain. Questo elimina la complessità della dichiarazione dei redditi per chi detiene attività finanziarie, un “costo occulto” di tempo e consulenza spesso presente nelle piattaforme di trading estere.

Trade Republic, investire i risparmi con il tasso di interesse del 2% sul deposito

Trade Republic 4.2 Banca: Banca Federale di Germania e Scalable Capital Tipologia: svincolato Durata vincolo: N/A Tasso interesse lordo: fino al 3,25% Importo minimo: 10 € Importo massimo : 50.000€ Liquidazione interessi: mensile Imposta di bollo: 0,20% sulla somma depositata Spese apertura e gestione conto: 1€ per transazione APRI IL TUO CONTO

Trade Republic si inserisce nel mercato dei migliori conti correnti online con una proposta radicalmente diversa da quella dei player tradizionali.

Il cuore della sua offerta non è solo l’accesso ai mercati globali, ma la remunerazione costante del saldo liquido non investito, che attualmente beneficia di un tasso del 2% annuo.

La forza di Trade Republic risiede nella sua struttura di costi estremamente snella: non sono previsti canoni di abbonamento mensili, rendendo la piattaforma un’opzione “pay-per-use” dove l’utente paga solo per le operazioni di trading effettive o per l’emissione fisica della carta, mentre la gestione del risparmio e l’accesso ai tassi d’interesse rimangono privi di oneri fissi.

Il meccanismo del Saveback e del Round up di Trade Republic: la spesa che investe

Uno degli aspetti più innovativi che colloca Trade Republic tra i migliori conti correnti online per il risparmio comportamentale è l’integrazione dei sistemi Saveback e Round up.

Il Saveback di Trade Republic permette di ricevere l’1% di ogni spesa effettuata con la carta direttamente all’interno di un piano di accumulo (PAC) in azioni o ETF scelto dall’utente. Questo trasforma il consumo in una forma di accantonamento automatico, mitigando psicologicamente l’impatto delle uscite correnti. Parallelamente, la funzione Round up arrotonda ogni transazione all’euro superiore, investendo la differenza in un asset a scelta, accelerando così la crescita del capitale nel tempo senza richiedere uno sforzo deliberato di risparmio.

Questi strumenti, sebbene comportino i rischi tipici dei mercati finanziari, rappresentano un’evoluzione del concetto di fedeltà bancaria: invece di punti o premi statici, la banca restituisce valore sotto forma di capitale investito. È un sistema progettato per rendere l’investimento un’abitudine quotidiana, sfruttando la regolarità delle transazioni di pagamento per alimentare posizioni di lungo periodo su strumenti diversificati.

Gestione delle carte Visa e operatività internazionale con il conto Trade Republic

L’offerta relativa alla carta di debito Visa di Trade Republic è strutturata su tre livelli, pensati per soddisfare diverse esigenze di estetica e funzionalità, senza mai gravare sul canone mensile.

Il correntista può optare per la versione carta di debito Virtual (gratuita), la Classic (costo una tantum di 5 €) o la sofisticata carta Mirror (costo una tantum di 50 €), realizzata con una finitura a specchio. Indipendentemente dal supporto scelto, le condizioni operative rimangono tra le più competitive del settore: i prelievi ATM in tutto il mondo sono illimitati e privi di commissioni bancarie per importi pari o superiori a 100 €, una soglia che mira a ottimizzare i costi logistici del contante.

Per chi opera spesso all’estero o effettua acquisti in valuta non Euro, Trade Republic applica tassi di cambio leader di mercato senza l’aggiunta di commissioni nascoste. Questo posizionamento la rende ideale per i viaggiatori e per chi gestisce spese transfrontaliere, eliminando l’incertezza legata ai ricarichi sui tassi di cambio che spesso caratterizzano le banche tradizionali. La sicurezza è gestita tramite un controllo granulare in-app: notifiche istantanee, possibilità di bloccare la carta in tempo reale e gestione dei limiti di spesa.

Tipologia carta Costo una tantum Canone mensile Prelievi (>100€) Virtual Gratis €0 N/A (solo pagamenti digitali) Classic €5 €0 Gratuiti e illimitati Mirror €50 €0 Gratuiti e illimitati

Aspetto tcnico Dettaglio operativo Tasso di interesse 2% annuo lordo sul saldo liquido Protezione depositi Fino a €100.000 per banca partner Vigilanza BaFin (Germania) e Banca d’Italia (succursale IT) Commissioni trading Generalmente €1 per operazione (più spread) Piani di accumulo Gratuiti e automatizzabili

Crédit Agricole: online la sicurezza di una banca solida e 600 Euro di Bonus

Crédit Agricole Smart 4.5 Istituto Bancario: Crédit Agricole App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: 7€ (riducibile a 3€), gratuito per under 30 Costo Prelievo ATM: GRATIS, 30 gratis su ATM extra gruppo (poi 2,10 €) Costo Bonifici: 0,75€ Limite di Deposito: NESSUNO Servizi allo Sportello: GRATIS APRI IL TUO CONTO

L’offerta di punta per chi ricerca i migliori conti correnti online è il Conto Online Crédit Agricole, un prodotto che azzera il canone di tenuta conto per tutte le richieste caricate entro il 15 aprile 2026.

Questo posizionamento aggressivo mira a intercettare sia l’utenza giovane che i professionisti alla ricerca di un hub finanziario a costo zero. L’operatività è centrata su un’App che funge da centro di comando per la gestione quotidiana: dai pagamenti PagoPA e F24 ai bonifici istantanei, questi ultimi offerti senza costi aggiuntivi rispetto agli ordinari, un dettaglio tecnico che conferisce al conto un elevato valore aggiunto in termini di efficienza dei flussi.

Il valore dell’offerta è ulteriormente potenziato da un ecosistema di premi e incentivi legati all’utilizzo della Carta di debito Visa.

Attraverso codici promozionali dedicati (come il codice “VISA”), i nuovi clienti possono accedere a un piano di welcome bonus che può raggiungere i 600 € in Buoni Regalo Amazon.it, distribuiti tra bonus all’apertura, premi per l’accredito dello stipendio e incentivi per il transato effettuato tramite carta. Questo meccanismo di incentivazione riflette la volontà della banca di stimolare l’utilizzo dei pagamenti digitali e la fidelizzazione del cliente nel medio periodo.

Operatività e costi del conto corrente Crédit Agricole

Uno dei parametri critici nella scelta tra i migliori conti correnti online è la trasparenza sui costi accessori. Crédit Agricole adotta una politica di gratuità totale per l’home banking e la domiciliazione delle utenze (SDD). Tuttavia, è fondamentale notare la distinzione tra l’operatività digitale e quella fisica: mentre i bonifici SEPA online sono gratuiti, l’esecuzione della medesima operazione allo sportello comporta una commissione di 8,00 €, evidenziando il disincentivo verso le procedure manuali a favore di quelle automatizzate.

La gestione della carta di debito Visa segue un modello promozionale a scalare: il rilascio è gratuito e il canone è azzerato per i primi due anni. Successivamente, è previsto un canone di 2 € al mese, una spesa che può essere ammortizzata dai servizi inclusi, come la possibilità di mettere la carta “in pausa” dall’App o impostare limiti di utilizzo granulari per la sicurezza negli acquisti internazionali.

Servizio Costo online Costo allo sportello Canone di tenuta conto €0 (se aperto entro 15/04/26) N/D Bonifico SEPA (ordinario/istantaneo) €0 €8,00 Domiciliazioni bancarie (SDD) Gratis N/A Invio estratto conto online €0 €0,85 (cartaceo) Prelievo ATM Crédit Agricole Gratis Gratis Prelievo ATM altre banche €2,10 €2,10

Strumenti di pagamento e integrazione nei Wallet Digitali

La carta di debito Visa fornita con il conto Crédit Agricole è progettata per un’operatività globale. Oltre al supporto fisico, la carta è pienamente integrabile nei principali wallet digitali (Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay), facilitando i pagamenti contactless e gli acquisti online sicuri. La banca mette a disposizione anche la carta BANCOMAT® tradizionale e, per chi necessita di maggiore flessibilità creditizia, la Carta di Credito Nexi Classic, soggetta a valutazione del merito creditizio con un canone annuo di 40,99€.

Sotto il profilo della sicurezza, Crédit Agricole implementa notifiche in tempo reale per ogni transazione, permettendo un monitoraggio costante che riduce drasticamente i tempi di reazione in caso di utilizzi non autorizzati. La possibilità di collegare conti di altre banche tramite l’App (multibanking) trasforma l’interfaccia di Crédit Agricole in un aggregatore finanziario, permettendo all’utente di avere una visione olistica del proprio patrimonio senza dover accedere a portali differenti.

Il programma invita un amico di Crédit Agricole: 50 Euro per ogni amico

Il programma “Invita un amico”, attivo fino a metà 2026, consolida la posizione di Crédit Agricole tra i migliori conti correnti online per chi desidera monetizzare la propria rete di contatti. Il sistema permette ai già clienti (“Presentatori”) di ottenere fino a 400€ in buoni regalo (50€ per ogni amico presentato, fino a un massimo di 8), mentre il nuovo cliente (“Presentato”) beneficia a sua volta di un bonus d’ingresso e di ulteriori incentivi legati alla spesa totale e all’accredito dello stipendio.

Questa struttura premiante è meticolosamente regolamentata: i bonus vengono erogati entro 120 giorni dalla verifica dei requisiti, garantendo una procedura di controllo che tutela la qualità della nuova clientela. L’accredito dello stipendio o della pensione rimane il driver principale per massimizzare i vantaggi, confermando come il conto online di Crédit Agricole punti a diventare il conto corrente principale (primary bank) dell’utente, piuttosto che un semplice conto secondario per le spese online.

Tipologia bonus Importo Condizione necessaria Welcome Bonus €50 Apertura conto con codice “VISA” + 1 transazione Bonus Cashback Spesa Fino a €100 In base alla spesa totale con carta Visa Bonus Stipendio/Pensione €50 Accredito emolumenti entro i termini Bonus Presentatore Fino a €400 Invito fino a 8 amici (€50/cad)

Crédit Agricole: la resilienza del modello “Phygital” nel retail banking

Nel settore dei migliori conti correnti online, la proposta di Crédit Agricole si distingue per un approccio che gli analisti definiscono “phygital”, ovvero la perfetta integrazione tra l’agilità delle infrastrutture digitali e la capillarità della presenza fisica sul territorio. Mentre molti competitor hanno optato per un modello esclusivamente dematerializzato, il gruppo francese ha scelto di mantenere una rete di oltre 1.000 filiali e 12.000 consulenti, offrendo al correntista online una “rete di sicurezza” umana che rimane fondamentale in caso di operazioni complesse o necessità di consulenza personalizzata.

Hype la carta conto ideale per le spese quotidiane e i piccoli risparmi

HYPE 4.3 Istituto bancario: HYPE App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: GRATIS Costo Prelievo ATM: gratis fino a 250€/mese, poi 2€ Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: Nessuno APRI IL TUO CONTO

Nel variegato ecosistema dei migliori conti correnti online, Hype si è imposta come una delle soluzioni “mobile-first” più versatili, capace di evolvere da semplice carta prepagata a vera e propria piattaforma di gestione finanziaria integrata.

La natura di Hype è quella di una carta conto dotata di IBAN che punta tutto sull’esperienza d’uso tramite smartphone, eliminando le complessità burocratiche dei canali tradizionali.

Un’analisi strutturale dell’offerta Hype: dai piani gratuiti ai servizi Premium

Hype declina la sua offerta in tre piani principali, studiati per scalare in base alle necessità di operatività e protezione dell’utente.

Il profilo Hype (base) rappresenta il punto d’ingresso a canone zero, ideale per chi necessita di una carta virtuale immediata, bonifici istantanei gratuiti e una gestione basilare dei risparmi.

rappresenta il punto d’ingresso a canone zero, ideale per chi necessita di una carta virtuale immediata, bonifici istantanei gratuiti e una gestione basilare dei risparmi. Salendo di livello, i piani Hype Next e Hype Premium introducono vantaggi significativi, come la carta fisica inclusa, l’azzeramento delle commissioni sui prelievi oltre soglia e pacchetti assicurativi completi che coprono dagli acquisti online ai viaggi, fino all’assistenza medica.

Un fattore determinante che posiziona Hype tra i migliori conti correnti online è la politica sui bonifici. Mentre molte banche online limitano la gratuità ai soli bonifici ordinari, Hype estende la commissione zero anche ai bonifici istantanei su tutti i piani, permettendo trasferimenti di denaro immediati (fino a 10.000€ per singola operazione) senza costi aggiuntivi. Inoltre, la funzione di scambio denaro istantaneo tra “Hyper” basata su numero di telefono o email rende la gestione delle spese condivise (cene, regali, viaggi di gruppo) estremamente fluida.

Radar: la cabina di controllo e l’aggregazione dei conti

La sezione Radar del conto corrente online Hype rappresenta il cuore analitico dell’applicazione Hype. Non si tratta di una semplice lista movimenti, ma di un motore di categorizzazione intelligente che riconosce automaticamente la natura delle uscite (ristorazione, trasporti, shopping, bollette) e le organizza in statistiche visive immediate. Questo strumento è fondamentale per chi desidera applicare regole di personal finance come il “budgeting”, permettendo di inserire tag, note e commenti per monitorare nel dettaglio ogni centesimo speso.

Per i clienti Next e Premium, Radar evolve in un vero e proprio aggregatore bancario (Open Banking). È possibile collegare conti correnti aperti presso altri istituti per visualizzare saldi e movimenti da un’unica dashboard. Questa funzionalità elimina la necessità di navigare tra diverse app bancarie, offrendo una visione olistica del saldo disponibile totale e facilitando la comprensione dell’andamento finanziario complessivo.

Funzionalità Radar Descrizione tecnica Categorizzazione automatica Algoritmo di riconoscimento spese per tipologia di merchant. Multibanking Collegamento di conti terzi tramite API sicure (piani Next/Premium). Analisi predittiva Statistiche su entrate e uscite per la pianificazione del risparmio. Personalizzazione Aggiunta di tag e foto degli scontrini per ogni transazione.

Box Risparmi e Arrotondamento: l’automazione dell’accumulo

Hype trasforma il concetto di salvadanaio tradizionale in una funzione dinamica chiamata Box Risparmi. L’utente può scegliere tra due modalità: il Box Obiettivo, dove si definisce una cifra e una data entro cui raggiungerla (l’app calcola automaticamente quanto accantonare periodicamente), e il Box Salvadanaio, pensato per un accumulo senza scadenze, utile per creare un fondo di emergenza.

Un elemento tecnico di grande interesse è la funzione Arrotondamento. Attivandola, ogni acquisto effettuato con la carta viene arrotondato all’euro superiore e la differenza viene trasferita automaticamente nel Box Salvadanaio.

Cashback online del conto corrente Hype: trasformare la spesa in guadagno

Il sistema di cashback integrato nell’app Hype permette di recuperare fino al 10% della spesa effettuata presso centinaia di brand partner (moda, tecnologia, viaggi, food). A differenza dei programmi fedeltà a punti, HYPE restituisce denaro reale che viene accumulato in una sezione dedicata dell’app. Una volta raggiunta la soglia minima di 10€, il guadagno può essere trasferito direttamente sul saldo del conto e utilizzato per nuovi acquisti.

Confronto tecnico dei piani Hype e limiti di utilizzo

Voce di costo / Limite HYPE (Base) HYPE Next HYPE Premium Canone mensile Gratis €2,90 €9,90 Carta fisica €9,90 (una tantum) Inclusa (Mastercard) Inclusa (World Elite) Bonifici istantanei Gratis Gratis Gratis Prelievi ATM (Italia/UE) Gratis fino a 250€/mese Gratis (Illimitati) Gratis (illimitati) Ricarica con altra carta €0,90 Gratis Gratis Commissione cambio 3% 1,5% Gratis Assicurazioni Non incluse Acquisti, Medico IT Viaggi, Cyber, Medico Mondo

Sicurezza e gestione dei rischi

Hype adotta elevati standard di sicurezza, permettendo il blocco e lo sblocco istantaneo della carta dall’app, la disattivazione dei pagamenti online o dei prelievi ATM con un semplice “tap”. Per i profili superiori, la protezione si estende alla sfera assicurativa: il piano Next include la polizza sugli acquisti e il rimborso in caso di furto agli ATM, mentre il piano Premium offre una copertura viaggi all-inclusive (spese mediche, bagaglio, ritardo volo) e una tutela legale sul Cyber Risk, rendendolo uno dei conti online più completi per chi viaggia o opera massicciamente sul web.

ING, il classico conto corrente Arancio con operatività semplice e veloce

ING Conto Arancio 4.6 Istituto Bancario: ING Bank N.V. App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: 0€ Light; 5€/mese Arancio Più (azzerabile con accredito stipendio) Costo Prelievo ATM: 0,95€ con piano Light; GRATIS con Arancio Più Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

Il Conto Corrente Arancio Più offre una copertura totale sulle operazioni quotidiane senza costi variabili. La strategia di ING prevede un canone mensile di 5 euro, che tuttavia può essere interamente azzerato soddisfacendo uno dei tre criteri di fedeltà:

l’accredito dello stipendio o della pensione,

la ricezione di entrate ricorrenti pari ad almeno 1.000 euro mensili,

il possesso di un’età inferiore ai 30 anni.

Questo meccanismo di azzeramento trasforma il conto in una soluzione a costo zero che include servizi solitamente a pagamento, come i bonifici SEPA istantanei, i pagamenti PagoPA, i bollettini postali e i prelievi di contante presso qualsiasi ATM in Italia e in Europa.

L’operatività è delegata all’App ING, che permette un controllo granulare sui parametri di sicurezza. L’utente ha la facoltà di impostare autonomamente i massimali di spesa delle carte e i limiti per i bonifici in uscita, oltre a poter scegliere e recuperare il PIN in tempo reale. Una funzione particolarmente apprezzata per la sicurezza è la “modalità aereo” delle carte, che consente di sospendere temporaneamente l’operatività della carta con un tap, riattivandola istantaneamente qualora la si ritrovi, evitando così le lungaggini burocratiche del blocco definitivo e della riemissione.

ING: la solidità internazionale al servizio dell’operatività digitale

La proposta attuale, imperniata sul Conto Corrente Arancio Più, mira a intercettare il correntista che desidera un pacchetto “all-inclusive”, dove la componente dei costi operativi viene abbattuta attraverso la canalizzazione dei flussi di reddito.

Il portafoglio carte: Debito, Credito Gold e Prepagata

ING offre una gamma completa di strumenti di pagamento, tutti integrabili nei principali wallet digitali come Apple Pay e Google Pay. La Carta di Debito Mastercard viene rilasciata immediatamente in formato digitale per acquisti online e via smartphone, seguita dalla spedizione della carta fisica in PVC.

Per chi necessita di maggiore elasticità finanziaria, la Carta di Credito Mastercard Gold introduce vantaggi esclusivi, tra cui il servizio Pagoflex. Questa funzione permette di rateizzare gli acquisti superiori a 100 euro in 3, 6, 9 o 12 mesi, offrendo uno strumento di gestione del flusso di cassa direttamente dall’applicazione.

Dal punto di vista della sicurezza e della praticità, le carte ING si distinguono per l’assenza di canone mensile (nel profilo Più) e per l’accesso a servizi premium. La Carta Gold, in particolare, abilita l’accesso al Mastercard Reserved Fast Track, che garantisce il passaggio prioritario ai varchi di sicurezza nei principali aeroporti italiani (Fiumicino, Linate, Malpensa, etc.), riducendo significativamente i tempi di attesa per i viaggiatori frequenti.

Tipologia carta Canone (Conto Più) Funzionalità distintiva Mastercard debito €0 Modalità “In Pausa” da app e PIN personalizzabile Mastercard Gold (credito) €0 Pagoflex (Rateizzazione) e Fast Track Aeroportuale Mastercard prepagata €0 Ricaricabile in tempo reale da app per acquisti web

Focus Viaggi: Travel Pack e Mastercard Travel Rewards

Per chi opera frequentemente in valute diverse dall’euro, ING ha sviluppato una soluzione specifica per mitigare i costi di cambio, posizionandosi ai vertici dei migliori conti correnti online per i profili internazionali. Il Travel Pack è un modulo aggiuntivo che rimborsa le commissioni di cambio del 2% su acquisti e prelievi. Il pacchetto è modulabile in tre livelli (Standard, Plus, Premium) con canoni che variano da 2 a 15 euro, permettendo al cliente di scegliere la soglia di rimborso più adatta al proprio volume di spesa all’estero.

A questo si aggiunge il programma Mastercard Travel Rewards, incluso nella Carta di Credito Gold, che riconosce un cashback automatico sugli acquisti effettuati presso merchant convenzionati a livello internazionale. Questa combinazione di rimborsi sulle commissioni e cashback diretto trasforma il Conto Corrente Arancio in uno strumento ottimizzato per la gestione della liquidità durante i viaggi d’affari o di piacere.

Incentivi e social banking: il programma Friend Referral, fino a 500 Euro

L’iniziativa Porta un amico è stata prorogata con una nuova scadenza fissata al 31 maggio 2026.

Il Bonus: resta confermato il sistema di cashback da 50 € per il presentatore e 5 0€ per l’amico presentato .

resta confermato il sistema di cashback da e . Il massimale: ogni cliente può invitare fino a 10 amici, raggiungendo un bonus potenziale di 500 € .

ogni cliente può invitare fino a 10 amici, raggiungendo un bonus potenziale di . Requisiti amico: il nuovo cliente deve aprire il “Conto Corrente Arancio Più” entro il 23 maggio 2026 e attivare la carta di debito Mastercard effettuando una spesa di almeno 100 € entro il 31 luglio.

Condizione di azzeramento canone Dettaglio tecnico Accredito stipendio/pensione Attivazione della domiciliazione emolumenti Entrate mensili ≥ 1.000€ Cumulativo di bonifici o versamenti nel mese solare Età < 30 anni Gratuità automatica fino al compimento del trentesimo anno

Come trovare il conto corrente online più conveniente

L’individuazione della convenienza economica di un conto corrente online richiede un’analisi che superi la superficie delle offerte promozionali. Il parametro di riferimento primario deve essere l’ISC (Indicatore Sintetico di Costo), un indice che sintetizza il costo totale annuo del conto basandosi su profili di utilizzo standard definiti dalla Banca d’Italia.

Tuttavia, la convenienza non è un valore assoluto ma relativo all’operatività del singolo utente. Un professionista che effettua numerosi bonifici istantanei o transazioni internazionali avrà necessità diverse rispetto a un giovane risparmiatore che utilizza il conto prevalentemente per acquisti e-commerce e pagamenti POS.

È fondamentale valutare se la struttura dei costi sia “a pacchetto” (canone fisso comprensivo di tutte le operazioni) o “a consumo” (canone basso o nullo ma con commissioni su ogni singola operazione), poiché questa distinzione impatta pesantemente sulla spesa complessiva a fine anno.

Conti a canone zero e costi nascosti da monitorare

La dicitura “canone zero” è spesso il principale driver di marketing, ma richiede una decodifica accurata per evitare oneri imprevisti. Molte banche offrono la gratuità del canone solo a fronte di determinate condizioni, come l’accredito costante dello stipendio, la giacenza media superiore a una certa soglia o la sottoscrizione di prodotti assicurativi o di investimento.

Oltre al canone di tenuta conto corrente, il correntista deve monitorare attentamente i costi indiretti: le commissioni per i bonifici istantanei, il costo di emissione e spedizione della carta fisica, e soprattutto l’imposta di bollo, che per legge ammonta a €34,20 annui se la giacenza media supera i €5.000. Non vanno trascurate le spese per l’invio della documentazione cartacea (spesso azzerabili scegliendo l’opzione digitale) e le commissioni di istruttoria veloce in caso di sconfinamento, che possono trasformare un conto apparentemente gratuito in un centro di costo rilevante.

Facilità di apertura e gestione tramite app mobile

L’efficienza di un conto online si misura dalla qualità della sua interfaccia utente (UI) e dall’esperienza d’uso (UX). Il processo di onboarding deve essere fluido e completamente dematerializzato: l’utilizzo dello SPID o della Carta d’Identità Elettronica (CIE) per il riconoscimento, unitamente alla firma elettronica qualificata, permette di attivare il rapporto bancario in pochi minuti, eliminando la necessità di invii postali. Una volta operativo, il conto deve essere governabile integralmente tramite app mobile.

Questo non include solo la consultazione del saldo o l’esecuzione di bonifici, ma anche la gestione avanzata della sicurezza (blocco temporaneo delle carte, modifica dei massimali, attivazione dei pagamenti online) e l’interazione con l’assistenza clienti tramite chat integrata o sistemi di intelligenza artificiale. Un’app evoluta funge da vero e proprio consulente finanziario tascabile, capace di categorizzare le spese e fornire report dettagliati sui flussi in uscita.

Confronto tra i servizi inclusi e i vantaggi extra

Il valore aggiunto di un conto online moderno risiede spesso nei servizi ancillari che vanno oltre la semplice custodia del denaro. Le banche competono offrendo pacchetti che includono coperture assicurative sui viaggi o sugli acquisti, programmi di cashback che rimborsano una percentuale delle spese effettuate, o l’accesso agevolato a piattaforme di trading e criptovalute.

In un mercato maturo, la differenziazione avviene sulla capacità della banca di anticipare le esigenze del cliente, integrando ad esempio servizi di pagamento PagoPA senza commissioni o l’integrazione nativa con i principali wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. La presenza di questi vantaggi può giustificare, in alcuni casi, la scelta di un conto con un canone ridotto rispetto a uno totalmente gratuito ma privo di funzionalità avanzate.

Carte di debito incluse e prelievi gratuiti in italia e all estero

La carta di debito è lo strumento di pagamento principale associato al conto e la sua configurazione tecnica è cruciale. I migliori conti online offrono carte di debito internazionali (circuiti Mastercard o Visa) che consentono pagamenti ovunque nel mondo e online. Un punto critico nel confronto riguarda la politica sui prelievi di contante: mentre alcuni istituti offrono prelievi illimitati e gratuiti presso qualsiasi ATM in Italia e nell’area Euro, altri limitano la gratuità solo agli sportelli del proprio gruppo o pongono un tetto al numero di operazioni mensili.

Per chi viaggia frequentemente fuori dall’area Euro, è vitale controllare le commissioni sul cambio valuta: alcuni conti applicano una maggiorazione percentuale sul tasso di cambio ufficiale, mentre i conti più orientati ai viaggiatori offrono tassi interbancari senza commissioni aggiuntive, garantendo un risparmio significativo sulle transazioni internazionali.

Gestione dei risparmi con salvadanai digitali e obiettivi di spesa

Una delle innovazioni più interessanti portate dal fintech è la democratizzazione degli strumenti di pianificazione finanziaria tramite i cosiddetti “salvadanai digitali” o spaces. Queste funzionalità permettono di accantonare somme di denaro separatamente dal saldo principale, senza dover aprire un conto deposito vincolato. L’utente può impostare obiettivi di spesa specifici (es. “Vacanze”, “Acquisto Auto”, “Tasse”) e automatizzare il risparmio tramite regole di arrotondamento (es. ogni spesa di €9,50 genera un accantonamento automatico di €0,50).

Questo approccio comportamentale alla finanza personale aiuta il correntista a mantenere il controllo sul proprio budget, visualizzando in tempo reale quanto manca al raggiungimento del traguardo prefissato, spesso con la possibilità di ottenere anche un piccolo rendimento sulle somme accantonate se il servizio è collegato a linee di investimento o depositi liberi.

Come passare a un nuovo conto online senza stress con la portabilità

Molti risparmiatori esitano a cambiare conto corrente e istituto bancario per timore di lungaggini burocratiche o errori nel trasferimento dei pagamenti. Tuttavia, la normativa vigente (Direttiva UE 2014/92) ha introdotto il servizio di portabilità del conto corrente, che obbliga le banche a completare il trasferimento entro 13 giorni lavorativi.

Il cliente non deve più recarsi nella vecchia filiale: è sufficiente conferire mandato alla nuova banca online, la quale si occuperà di chiudere il vecchio rapporto, trasferire il saldo residuo e, soprattutto, migrare automaticamente tutti i mandati di pagamento (SDD) come le utenze domestiche, l’accredito dello stipendio o delle rate del mutuo.

Questa procedura è completamente gratuita e prevede indennizzi automatici a favore del cliente in caso di ritardi, rendendo il passaggio a una soluzione più conveniente un’operazione sicura, veloce e priva di attriti amministrativi.