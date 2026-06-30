Le batterie domestiche di Octopus Energy arriveranno in Italia il prossimo anno. Annunciata durante l’Energy Tech Summit di Londra, la gamma Nook permetterà ai clienti del fornitore di accumulare energia nei momenti in cui il prezzo dell’elettricità è più conveniente e utilizzarla quando le tariffe aumentano.

L’offerta di Octopus Energy sarà disponibile anche in Germania, Francia, Spagna e Regno Unito.

Per sfruttare al massimo i sistemi di accumulo intelligenti e il meccanismo delle fasce orarie, la scelta più indicata è una tariffa indicizzata al mercato all’ingrosso. In attesa del debutto dei dispositivi Nook, è già possibile ottimizzare i consumi domestici con Octopus.

Batterie domestiche Octopus Nook: una soluzione per appartamenti e case indipendenti

La nuova famiglia Nook è stata progettata da Octopus per rispondere alle esigenze di utenti con abitazioni differenti.

Per chi vive in affitto o in appartamento arriva Octopus Nook Cube , una batteria plug-in da 2 kWh che si collega a una normale presa elettrica. Il dispositivo occupa poco spazio, è grande quanto una scatola da scarpe e viene gestito direttamente tramite l’app Octopus. Inoltre, può essere ampliato collegando più unità fino a raggiungere una capacità complessiva di 10,5 kWh.

, una batteria plug-in da 2 kWh che si collega a una normale presa elettrica. Il dispositivo occupa poco spazio, è grande quanto una scatola da scarpe e viene gestito direttamente tramite l’app Octopus. Inoltre, può essere ampliato collegando più unità fino a raggiungere una capacità complessiva di 10,5 kWh. Chi possiede un’abitazione indipendente può invece scegliere Octopus Nook Colossus. Si tratta di una batteria da parete da 5 kWh, installata da un tecnico specializzato, espandibile fino a 30 kWh per soddisfare i consumi delle abitazioni più grandi.

Entrambe le soluzioni sono compatibili con gli impianti fotovoltaici e sono coperte da una garanzia di 12 anni.

Modello Capacità iniziale Capacità massima Installazione Ideale per Garanzia Octopus Nook Cube 2 kWh 10,5 kWh Collegamento a presa elettrica Appartamenti e abitazioni in affitto 12 anni Octopus Nook Colossus 5 kWh 30 kWh Installazione a parete Proprietari di casa 12 anni

Come le batterie domestiche permettono di ridurre la bolletta

Le batterie accumulano elettricità quando il costo dell’energia è più basso e la rendono disponibile nelle fasce orarie più costose.

Secondo le stime diffuse dall’azienda, questo sistema può consentire un risparmio di centinaia di euro ogni anno. Il vantaggio economico può aumentare ulteriormente abbinando le batterie alle tariffe intelligenti proposte da Octopus, che sfruttano le oscillazioni del mercato elettrico.

Prezzi e disponibilità delle batterie domestiche di Octopus

Octopus non ha ancora comunicato il listino ufficiale delle nuove batterie domestiche. La commercializzazione inizierà nel corso del prossimo anno nei cinque mercati europei annunciati.

Iniziare a risparmiare sulla bolletta elettrica con le offerte Octopus

Sebbene le batterie domestiche arriveranno sul mercato italiano solo il prossimo anno, la scelta della tariffa energetica definisce già oggi l’efficienza economica della propria fornitura. Octopus Energy propone due filosofie distinte, entrambe con un costo di commercializzazione competitivo pari a 6 €/mese:

Per chi punta sull’arbitraggio (meccanismo Nook): l’offerta indicizzata Octopus Flex (disponibile sia in versione Monoraria sia Multioraria) replica l’andamento del mercato all’ingrosso italiano applicando la formula PUN + 0,0088 €/kWh . È la struttura tariffaria finanziariamente propedeutica all’uso dei sistemi di accumulo, progettati per caricarsi quando il PUN tocca i minimi.

l’offerta indicizzata (disponibile sia in versione Monoraria sia Multioraria) replica l’andamento del mercato all’ingrosso italiano applicando la formula . È la struttura tariffaria finanziariamente propedeutica all’uso dei sistemi di accumulo, progettati per caricarsi quando il PUN tocca i minimi. Per chi cerca la stabilità immediata: l’offerta Octopus Fissa 12M neutralizza la volatilità del mercato bloccando il prezzo della materia prima a 0,1089 €/kWh per un anno. Una soluzione monoraria ideale per chi desidera prevedibilità della spesa prima di passare a un modello di consumo dinamico guidato dall’hardware.

Per valutare la soluzione più adatta al proprio profilo di consumo e anticipare l’evoluzione dello storage domestico, è possibile consultare i dettagli aggiornati sul sito ufficiale di Octopus Energy.