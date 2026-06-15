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Plug & Charge: cos’è la tecnologia che può rivoluzionare la ricarica delle auto elettriche

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Secondo il Politecnico di Milano può ridurre i tempi di avvio della ricarica fino al 95% e aumentare l’efficienza delle colonnine. Ecco come funziona, a che punto è l’adozione in Italia e perché può diventare il nuovo standard

Pubblicato il 15 giu 2026
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Plug & Charge
Plug & Charge

Nel percorso di diffusione dell’auto elettrica, uno degli ostacoli più citati dagli utenti non riguarda tanto l’autonomia dei veicoli quanto l’esperienza di ricarica. App diverse, carte RFID, autenticazioni multiple, problemi di riconoscimento e tempi di avvio spesso imprevedibili continuano infatti a rappresentare una fonte di frustrazione per molti automobilisti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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