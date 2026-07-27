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Pirelli e l’economia circolare: la collaborazione con Pyrum, Synthos e BASF per il riciclo dei pneumatici

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La circolarità di prodotto non può essere raggiunta da una singola azienda che agisce in autonomia. Per questo, insieme ad altre tre aziende, Pirelli ha lanciato il progetto europeo “tyre-to-tyre”: i pneumatici fuori uso vengono trasformati in materie prime seconde e riutilizzati per produrre nuovi pneumatici. I dettagli

Pubblicato il 27 lug 2026
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Andrea Casaluci, CEO di Pirelli
Andrea Casaluci, CEO di Pirelli

Pirelli fa rete in nome dell’economia circolare. Insieme a Pyrum, Synthos e BASF l’azienda guidata da Andrea Casaluci ha lanciato un’iniziativa in Europa per promuovere lo sviluppo di un ecosistema industriale volto ad aumentare l’utilizzo di materiali riciclati derivati da pneumatici a fine vita e di scarto.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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