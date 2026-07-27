Pirelli fa rete in nome dell’economia circolare. Insieme a Pyrum, Synthos e BASF l’azienda guidata da Andrea Casaluci ha lanciato un’iniziativa in Europa per promuovere lo sviluppo di un ecosistema industriale volto ad aumentare l’utilizzo di materiali riciclati derivati da pneumatici a fine vita e di scarto.
case study
Pirelli e l’economia circolare: la collaborazione con Pyrum, Synthos e BASF per il riciclo dei pneumatici
La circolarità di prodotto non può essere raggiunta da una singola azienda che agisce in autonomia. Per questo, insieme ad altre tre aziende, Pirelli ha lanciato il progetto europeo “tyre-to-tyre”: i pneumatici fuori uso vengono trasformati in materie prime seconde e riutilizzati per produrre nuovi pneumatici. I dettagli
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