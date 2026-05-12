In Italia lo sviluppo di servizi di robotaxi e robosharing potrebbe generare fino a 6,1 miliardi di euro di benefici complessivi entro il 2050. La loro introduzione potrebbe incidere profondamente non solo sulla sicurezza stradale, con una riduzione fino al 90% dei feriti, ma anche sulla configurazione stessa delle nostre città, che potrebbero arrivare a contare 900.000 auto in meno.
L'OSSERVATORIO
Nel futuro della mobilità c’è la guida autonoma: 6,1 miliardi dai robotaxi entro il 2050
Secondo l’Osservatorio Connected Vehicle & Mobility del Polimi, lo sviluppo di robotaxi e robosharing in Italia potrebbe ridurre i feriti fino al 90%. La guida autonoma riduce anche la domanda di auto (fino a 900.000 veicoli in meno) e le emissioni. Ma bisogna accelerare la normativa UE
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