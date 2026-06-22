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Fondo automotive: come il governo punta a rafforzare la filiera italiana della mobilità sostenibile

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Il Fondo Automotive da oltre 1,3 miliardi punta a rafforzare la filiera italiana della mobilità sostenibile. Al centro della strategia ci sono ricerca e riconversione industriale per competere nella nuova era della mobilità

Pubblicato il 22 giu 2026
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il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso
il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso

Più che un nuovo programma di incentivi all’acquisto, il fondo automotive del Governo rappresenta un tentativo di rafforzare la capacità industriale italiana in uno dei passaggi più delicati della trasformazione dell’auto: la transizione verso l’elettrificazione e la mobilità sostenibile.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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