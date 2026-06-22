Più che un nuovo programma di incentivi all’acquisto, il fondo automotive del Governo rappresenta un tentativo di rafforzare la capacità industriale italiana in uno dei passaggi più delicati della trasformazione dell’auto: la transizione verso l’elettrificazione e la mobilità sostenibile.
politiche industriali
Fondo automotive: come il governo punta a rafforzare la filiera italiana della mobilità sostenibile
Il Fondo Automotive da oltre 1,3 miliardi punta a rafforzare la filiera italiana della mobilità sostenibile. Al centro della strategia ci sono ricerca e riconversione industriale per competere nella nuova era della mobilità
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