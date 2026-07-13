Il settore automobilistico sta vivendo una trasformazione radicale che ridefinisce i confini tra hardware, software e servizi energetici. Le aziende della filiera non si limitano più a ottimizzare i processi tradizionali, ma integrano soluzioni avanzate per rispondere a nuove esigenze di efficienza, sostenibilità e sicurezza. Gli spunti emersi dalle analisi dell’Osservatorio Connected Vehicle & Mobility presso il Politecnico di Milano, presentati in occasione del convegno “Driving the Future: la mobilità alla curva decisiva” il 28 maggio 2026, delineano una chiara direzione strategica per manager e decisori aziendali: l‘integrazione di sistemi intelligenti e la valorizzazione del dato sono ormai i pilastri per mantenere la competitività sul mercato europeo.
automotive & futuro
Da Software Defined Vehicle a AI Defined Vehicle: come si trasforma il veicolo connesso
L’integrazione dell’intelligenza artificiale nell’automotive si traduce nella presenza di agenti intelligenti nell’abitacolo per supportare i guidatori e gestire la guida autonoma. Nel lungo periodo è prospettabile una convergenza strategica tra AI e Quantum Computing. L’analisi dei partecipanti all’Osservatorio Connected Vehicle & Mobility
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