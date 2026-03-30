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Auto elettrica: negli Usa il 2026 è l’anno dell’usato, in Italia ci sono ancora resistenze al nuovo

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Sta arrivando sul mercato USA una massa critica di auto elettriche usate. Si stima che circa 500.000 veicoli usciranno dai contratti di leasing nel corso dell’anno. Il 54% degli italiani dichiara di voler acquistare un’auto elettrificata, ma non alle condizioni economiche attuali. Il confronto

Pubblicato il 30 mar 2026
Auto elettrica usata
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  • Cresce l’interesse: 54% degli italiani dichiara di voler acquistare un’auto elettrificata per risparmio, ambiente e cambiamento inevitabile.
  • Freni economici e pratici: la soglia di 30 mila euro scoraggia l’acquisto e la ricarica domestica manca per metà degli italiani.
  • Il 2026 può segnare la svolta con l’ondata di usato elettrico, ma in Italia la transizione resta frenata da prezzi, infrastrutture carenti e incentivi discontinui.
Riassunto generato con AI

C’è una soglia psicologica che spesso separa le rivoluzioni tecnologiche dalle trasformazioni reali dei mercati: il momento in cui un’innovazione smette di essere aspirazionale e diventa accessibile. Per l’auto elettrica, quel momento potrebbe arrivare nel 2026. A livello globale, infatti, si stanno allineando due dinamiche decisive: da un lato la crescita dell’interesse dei consumatori, dall’altro un improvviso aumento dell’offerta, soprattutto nel mercato dell’usato, fenomeno evidente negli Stati Uniti.

Eppure, guardando all’Italia, il quadro appare più sfumato. La domanda c’è, ma fatica a tradursi in acquisto. Il risultato è un mercato in bilico, dove il potenziale della transizione elettrica convive con ostacoli ancora strutturali.

Cresce l’interesse: più di un italiano su due guarda all’elettrico

Secondo il Global Automotive Consumer Study 2026 di Deloitte, il 54% degli italiani dichiara di voler acquistare un’auto elettrificata (ibrida o full electric) come prossimo veicolo.

Le motivazioni sono ormai consolidate e riflettono una maturità crescente del consumatore:

  • il risparmio sul carburante
  • una maggiore sensibilità ambientale
  • la percezione di un cambiamento inevitabile nel settore automotive

Non si tratta più, dunque, di una scelta “di nicchia” o ideologica. L’elettrico entra nel perimetro delle decisioni razionali. Ma è proprio qui che emergono i primi limiti.

Il vero ostacolo: il prezzo (e la soglia dei 30 mila euro)

Se l’interesse cresce, la disponibilità a spendere resta invece molto più rigida. Una larga parte degli italiani indica come soglia accettabile un prezzo inferiore ai 30.000 euro.

Questo dato è cruciale perché racconta una distanza ancora significativa tra offerta e domanda. Oggi, infatti, molti modelli elettrici nuovi restano sopra quella soglia, anche considerando incentivi.

Il risultato è un corto circuito tipico delle fasi di transizione:

  • i consumatori vogliono l’elettrico
  • ma non alle condizioni economiche attuali

E questo rallenta l’adozione su larga scala.

Il nodo infrastrutturale: metà degli italiani non può ricaricare a casa

Al tema del prezzo si aggiunge un limite ancora più strutturale: la ricarica.

Il 54% degli italiani non ha accesso a una soluzione di ricarica domestica. Un dato che pesa soprattutto nei contesti urbani e nei condomini, dove installare una wallbox non è sempre semplice.

Questo elemento ha un impatto diretto sulla user experience:

  • aumenta l’ansia da autonomia
  • rende più complessa la gestione quotidiana dell’auto
  • riduce l’attrattività dell’elettrico rispetto al termico

Di fatto, senza un’accelerazione sulle infrastrutture pubbliche e private, il rischio è che la domanda resti “congelata”.

Il fattore globale: il 2026 sarà l’anno dell’auto elettrica usata

Se però allarghiamo lo sguardo oltre i confini italiani, il 2026 si configura come un anno potenzialmente decisivo.

Il motivo è semplice: negli Stati Uniti sta arrivando sul mercato una massa critica di auto elettriche usate. Si stima che circa 500.000 veicoli elettrici usciranno dai contratti di leasing nel corso dell’anno.

Un’ondata che può cambiare profondamente gli equilibri:

  • abbassando la barriera economica all’ingresso
  • ampliando la platea di potenziali acquirenti
  • rendendo l’elettrico accessibile anche al mercato di massa

È un passaggio chiave, già visto in altri settori tecnologici: quando il second-hand si sviluppa, la diffusione accelera.

Usato elettrico: il vero acceleratore della transizione?

Il mercato dell’usato potrebbe diventare il vero punto di svolta.

Per molti consumatori, infatti, rappresenta:

  • un compromesso tra innovazione e sostenibilità economica
  • un modo per testare la tecnologia senza affrontare il costo del nuovo
  • una porta d’ingresso più realistica verso l’elettrico

In questo scenario, il gap tra desiderio e acquisto – evidente oggi in Italia – potrebbe ridursi sensibilmente.

Italia in ritardo: un problema di sistema

Il confronto tra trend globali e dinamiche nazionali mette in evidenza un punto: in Italia la transizione non è frenata dalla domanda, ma da un insieme di fattori sistemici.

Tre, in particolare:

  1. Prezzi ancora elevati rispetto al potere d’acquisto medio
  2. Infrastrutture di ricarica insufficienti, soprattutto a livello domestico
  3. Politiche di incentivo discontinue, che non creano fiducia nel lungo periodo

È qui che si gioca la partita. Perché il rischio non è tanto un ritardo temporaneo, quanto una perdita di competitività dell’intero ecosistema automotive.

Tra prudenza e opportunità: un mercato ancora in equilibrio instabile

Il 2026 potrebbe davvero essere ricordato come l’anno della svolta globale verso l’elettrico. Ma non tutti i Paesi vi arriveranno allo stesso modo. In Italia, la transizione è già iniziata sul piano culturale. I consumatori hanno capito la direzione. Ora serve rendere quella direzione praticabile.

Il punto, in fondo, è tutto qui: trasformare l’interesse in acquisto. E per farlo, più che nuove narrazioni, servono condizioni concrete. Prezzi accessibili, infrastrutture diffuse, politiche stabili.

Solo allora l’elettrico smetterà di essere una scelta potenziale e diventerà, definitivamente, la nuova normalità.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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