Investire nelle tecnologie che possono cambiare il futuro della salute, dell’energia e della manifattura richiede un modello di venture capital diverso da quello che ha accompagnato lo sviluppo dell’economia digitale. I tempi di maturazione delle tecnologie sono più lunghi, il fabbisogno finanziario è maggiore e la valutazione delle opportunità richiede competenze scientifiche e industriali specialistiche.

Come creare, dunque, le condizioni per investire in biotech e deeptech, valorizzando il patrimonio di ricerca italiano e trasformandolo in nuove imprese competitive sui mercati internazionali? Rispondono Letizia Goretti, general partner di Primo Capital per le strategie di investimento nelle biotecnologie, Alessio Beverina, managing partner di Panakes Partners e Anna Amati, partner di Eureka! Venture. Quattro operatori di venture capital che gestiscono fondi creati in collaborazione con Lazio Innova.

Biotech e deeptech: la necessità di un capitale paziente

La collaborazione tra pubblico e privato assume un valore particolare nei settori ad alta intensità di ricerca. Le risorse pubbliche possono contribuire allo sviluppo della base scientifica, mentre gli investitori professionali hanno il compito di selezionare le tecnologie con il maggiore potenziale industriale e commerciale.

«Il biotech è un settore ad altissimo contenuto tecnologico che richiede un capitale paziente e una specializzazione altissima», sottolinea Letizia Goretti.

Un esempio di questa collaborazione è Primo Biotech Lazio, fondo che ha raggiunto il primo closing grazie al contributo di Lazio Innova e della Fondazione Enpam. L’obiettivo è sviluppare aziende capaci di competere non soltanto a livello territoriale, ma soprattutto europeo e globale.

Il trasferimento tecnologico come opportunità di investimento

Uno dei nodi dell’innovazione italiana resta la capacità di trasformare i risultati della ricerca in iniziative imprenditoriali. Il trasferimento tecnologico diventa quindi un terreno strategico per il venture capital specializzato.

In questa direzione si muove Panakes Partners, che ha avviato, in collaborazione con Lazio Innova, un fondo dedicato al technology transfer nelle scienze della vita, con una prima raccolta di 25 milioni di euro e il coinvolgimento di capitali riconducibili al gruppo Novo.

«L’obiettivo di questo fondo è identificare nuove opportunità di investimento in ambito biotech, non solo nel Lazio, ma in tutta Italia», spiega Alessio Beverina.

Il Lazio, un ecosistema industriale ancora da valorizzare

La competitività di un territorio non dipende soltanto dalla sua capacità di generare startup, ma anche da quella di attrarre e far crescere imprese innovative provenienti dall’esterno.

La concentrazione di aziende farmaceutiche, centri clinici, istituti di ricerca e competenze industriali rappresenta, da questo punto di vista, un vantaggio competitivo per il Lazio.

Goretti lo definisce «un ecosistema e un’infrastruttura con grande potenziale, ma ad oggi ancora poco capitalizzata dal punto di vista privato».

Le realtà produttive presenti nelle aree di Latina, Pomezia e Castel Romano possono diventare interlocutori industriali delle startup, favorendone lo sviluppo tecnologico e produttivo.

Deeptech, la sfida dei tempi e dei rendimenti

Investire nel deeptech significa anche superare un modello di venture capital prevalentemente orientato al software e alle piattaforme digitali.

Eureka! Venture ha intrapreso questa strada nel 2020, arrivando a gestire circa 70 milioni di euro con il suo primo fondo e rinnovando l’impegno attraverso un fondo dedicato al Lazio.

«Le startup sono sempre più numerose, le università sono sempre più foriere di innovazioni», osserva Anna Amati.

Resta tuttavia la difficoltà di conciliare i tempi della ricerca e dello sviluppo industriale con quelli degli investimenti finanziari. «Tempi di investimento ma anche di crescita molto lunghi, capitali intensivi», sintetizza Amati.

La capacità di selezionare tecnologie proprietarie, frutto di anni di ricerca e caratterizzate da vantaggi competitivi difendibili, diventa quindi decisiva per generare rendimenti compatibili con la durata dei fondi.

È su questo terreno che si misura la maturità del venture capital specializzato e la sua capacità di contribuire alla politica industriale del Paese.