Revolv Space raccoglie 5 milioni di euro: la startup torinese accelera la produzione di tecnologie per satelliti

Revolv Space, azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di sistemi di movimento e generazione di energia per satelliti, ha chiuso un round di investimento Serie A da 5 milioni di euro, guidato da Deep Ocean Capital SGR attraverso i fondi Deep Blue Ventures e Deep Blue Space Ventures.

All’operazione hanno partecipato anche Primo Capital SGR, attraverso il fondo Primo Space, già investitore della società dal 2024, CDP Venture Capital, attraverso il Fondo Acceleratori, che aveva sostenuto la startup tramite l’acceleratore TakeOff, e Sole Ventures, gruppo di quattro investitori strategici con esperienza manageriale e imprenditoriale nel settore spaziale europeo.

Con questo nuovo finanziamento, Revolv Space porta a 8,6 milioni di euro il totale dei capitali raccolti dalla fondazione, di cui 7,8 milioni in equity.

L’operazione segna il passaggio a una nuova fase di sviluppo industriale per l’azienda, che conta già otto clienti internazionali, 27 unità operative in orbita e oltre 83 unità prodotte e consegnate, attualmente in fase di integrazione o in attesa di lancio.

Il round è stato annunciato l’11 novembre a Torino durante “Series”, un evento organizzato dalla società presso La Centrale Lavazza, alla presenza di investitori, clienti, partner, rappresentanti delle istituzioni e protagonisti dell’ecosistema aerospaziale italiano.

Come saranno utilizzati i 5 milioni: produzione industriale e nuovi pannelli solari

Circa due terzi dei capitali raccolti saranno destinati all’industrializzazione e all’aumento della capacità produttiva dei sistemi di attuazione già qualificati dall’azienda.

Le tecnologie di Revolv Space sono state validate attraverso test a terra e in orbita e hanno ottenuto riscontri commerciali da diversi clienti internazionali. L’obiettivo è ora passare a una produzione seriale efficiente e sostenibile, in grado di soddisfare le esigenze delle costellazioni satellitari commerciali e istituzionali.

Questi programmi, che prevedono l’impiego di decine o centinaia di satelliti coordinati, richiedono componenti standardizzati, prestazioni affidabili, prezzi competitivi e tempi di consegna contenuti.

Per rispondere a tali necessità, Revolv investirà in nuovi impianti produttivi, nella formazione dei tecnici e nell’ottimizzazione della filiera.

Una parte del finanziamento sarà inoltre destinata alla ricerca e sviluppo di una nuova linea di pannelli solari compatibili con i prodotti già esistenti. Questo investimento permetterà all’azienda di ampliare la propria offerta e proporsi come fornitore verticalmente integrato, capace di consegnare ai clienti l’intero sottosistema di generazione dell’energia, completo e pre-integrato.

Marco Sala, CEO e cofondatore di Revolv Space, sottolinea il significato dell’operazione:

«Per la Revolv di quattro anni fa questo round sarebbe stato un traguardo, e ci siamo arrivati grazie al lavoro di un gruppo straordinario, alla fiducia di clienti, investitori e istituzioni. Oggi per noi è un punto di partenza: vogliamo produrre centinaia di unità all’anno, servire più clienti con sistemi sempre più integrati e raggiungere la piena autonomia finanziaria».

Gli investitori: la sfida della sovranità tecnologica europea

Per Deep Ocean Capital, che guida l’operazione, l’investimento si inserisce in una strategia di sostegno alle imprese deep tech capaci di trasformare la ricerca scientifica in capacità industriale.

Emilia Garito, presidente e cofondatrice di Deep Ocean Capital SGR, evidenzia il ruolo strategico dello spazio per la competitività europea:

«Lo Spazio è una delle frontiere più affascinanti e strategiche della trasformazione tecnologica che stiamo vivendo, non solo per le implicazioni nel settore spaziale stesso, ma anche per la possibilità di sperimentare e validare tecnologie abilitanti destinate a trovare applicazione in numerosi settori dell’economia terrestre. È proprio nello Spazio che si misura concretamente la capacità dell’Europa di tradurre le proprie ambizioni scientifiche in una reale sovranità tecnologica, trasformando i risultati della ricerca in innovazioni industriali capaci di rafforzare la competitività, l’autonomia e l’eccellenza delle filiere produttive del nostro Paese. Revolv Space ne è un esempio concreto: un progetto nato dal talento e dall’intuizione di un team giovane che, in soli quattro anni, ha saputo trasformare un’idea in soluzione tecnologica richiesta dal mercato. Accompagnare Revolv nel passaggio dalla validazione in orbita alla produzione in serie significa contribuire a qualcosa che va oltre il successo di una singola azienda: un ecosistema europeo capace di generare innovazione, attrarre talenti e affrontare da protagonista le grandi sfide tecnologiche dei prossimi decenni».

Anche Primo Capital conferma il proprio sostegno alla società, dopo il primo investimento realizzato nel 2024.

«Abbiamo creduto in Revolv Space fin dalle sue prime fasi, riconoscendo nel team la capacità di coniugare eccellenza tecnologica e visione internazionale. I risultati raggiunti confermano la solidità del percorso intrapreso. Questo nuovo investimento accompagnerà l’azienda nella transizione verso la produzione su scala, con l’ambizione di affermarsi come uno dei principali fornitori europei in grado di abilitare lo sviluppo dell’infrastruttura satellitare», dichiara Raffaele Mauro, General Partner di Primo Capital.

Per Stefano Molino, Senior Partner e Responsabile Fondo Acceleratori di CDP Venture Capital, il nuovo finanziamento conferma le prospettive industriali della startup:

«Siamo orgogliosi di aver sostenuto Revolv Space sin dalle sue prime fasi di crescita attraverso Takeoff Accelerator. Questo round conferma il valore di una tecnologia proprietaria che consente di aumentare l’efficienza energetica e le prestazioni operative dei piccoli satelliti, contribuendo a rafforzare il ruolo dell’Italia in un settore strategico come la space economy».

L’importanza di sviluppare una filiera industriale europea competitiva viene sottolineata anche da Andrea Bennetti, Founding Partner di Sole Ventures:

«L’Italia e l’Europa nel suo complesso hanno la necessità di rafforzare la propria capacità industriale e tecnologica nel settore spaziale, sostenendo imprese in grado di sviluppare tecnologie innovative e competitive a livello internazionale. Revolv rappresenta un’interessante opportunità in questo contesto. Il nostro investimento riflette la fiducia nel potenziale della società e la volontà di contribuire al suo percorso di crescita, anche mettendo a disposizione le competenze, l’esperienza e il network maturati nel settore».

Revolv Space cresce a Torino: sede triplicata e 25 nuove assunzioni

L’espansione industriale sarà accompagnata da un rafforzamento della presenza produttiva a Torino.

La società prevede di ampliare la propria sede da 500 a 1.500 metri quadrati e di incrementare l’organico di circa il 60% nei prossimi anni.

Attualmente Revolv Space impiega 40 persone e ha programmato circa 25 nuove assunzioni per sostenere la crescita produttiva e commerciale.

La decisione di continuare a investire a Torino è legata alla presenza di uno dei principali distretti aerospaziali italiani, caratterizzato da una rete di aziende, fornitori e centri di ricerca.

L’obiettivo della società è rafforzare il proprio inserimento in questo ecosistema industriale, sviluppando al tempo stesso la capacità di servire clienti internazionali.

La storia di Revolv Space: dal primo progetto nel 2022 alle missioni spaziali

Fondata nel 2022, con sedi a Torino e Delft, nei Paesi Bassi, Revolv Space nasce con un progetto ispirato al funzionamento dei girasoli: sviluppare un sistema capace di orientare i pannelli solari dei satelliti verso il Sole, migliorando la capacità di generazione dell’energia.

Da questa prima tecnologia l’azienda ha progressivamente ampliato il proprio portafoglio, sviluppando sistemi di puntamento, attuazione e dispiegamento per satelliti.

Nel 2024 sono arrivati i primi contratti commerciali e un aumento di capitale da 2,6 milioni di euro.

Il 2025 ha rappresentato una tappa decisiva per la validazione tecnologica. I primi tre prodotti dell’azienda, SARA, HOLLY e PAVEL, sono stati lanciati nello spazio nell’ambito di una missione dimostrativa attraverso la piattaforma ION di D-Orbit.

La missione ha confermato il funzionamento dei dispositivi nell’ambiente operativo spaziale.

Nello stesso anno Revolv ha ricevuto i primi ordini ricorrenti e acquisito il suo primo cliente statunitense, Blue Canyon Technologies, costruttore di satelliti che ha selezionato le tecnologie dell’azienda per una missione della NASA.

Nel 2026 la società ha completato la consegna dei modelli di volo destinati a quella missione, ottenuto una commessa per la sua prima missione in orbita geostazionaria e ulteriormente ampliato il portafoglio prodotti.

Oggi Revolv Space sviluppa soluzioni per satelliti fino a circa 1.000 chilogrammi, utilizzabili dall’orbita terrestre bassa fino a quella geostazionaria, con l’obiettivo futuro di estendere le applicazioni anche alle missioni lunari.

L’azienda sta inoltre rafforzando la propria presenza commerciale fuori dall’Europa, a partire dal Nord America, dove può contare su un sales manager con vent’anni di esperienza.

Il nuovo round di finanziamento accompagnerà dunque Revolv Space nella transizione dalla validazione delle tecnologie alla produzione su scala, con l’obiettivo di diventare un fornitore di riferimento per le costellazioni satellitari commerciali e istituzionali.