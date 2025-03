Most Mobility Challenge 2025: come funziona la call per startup della mobilità sostenibile

Arriva una call per le startup che si occupano di rendere più sostenibile il nostro modo di muoversi. Si chiama Most Mobility Challenge 2025 ed è programma di finanziamento, accelerazione aziendale e Open Innovation rivolto appunto alle startup innovative nel settore della mobilità sostenibile. La sua missione è favorire la transizione digitale ed ecologica della mobilità, incoraggiando lo sviluppo e la crescita di giovani imprese che puntano su tecnologie avanzate.

L’iniziativa è promossa dal Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, ecosistema che riunisce 24 università, il CNR e 24 grandi imprese, in collaborazione con Zest, attiva in Italia negli investimenti early-stage venture capital, accelerazione di startup e Open Innovation.

Come funziona la Most Mobility Challenge 2025

La Most Mobility Challenge 2025, che individuerà 15 startup vincitrici, si pone l’obiettivo di sostenere lo sviluppo e il consolidamento di imprese innovative che propongano sul mercato nuovi prodotti, nuovi servizi, processi innovativi e nuovi modelli di business nelle specifiche aree di intervento del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile.

Possono candidarsi alla Challenge le realtà in linea con i requisiti stabiliti dal regolamento, accedendo direttamente online al sito internet www.mostmobilitychallenge.it, fino al 19 maggio.

Sulla base delle candidature ricevute, verranno selezionate 50 “semi finaliste” che, dal 3 giugno al 5 giugno potranno presentarsi da remoto alla Giuria, che determinerà le 30 realtà finaliste che interverranno in occasione dell’evento di premiazione che si terrà il 25 giugno.

Le 15 vincitrici accederanno al Premio Most: un contributo a fondo perduto fino a 200 mila euro ciascuna, con una dotazione complessiva disponibile di 3 milioni di euro, e l’accesso a un programma intensivo di accelerazione della durata di tre mesi, guidato da Zest.

Most Mobility Challenge 2025: il percorso

Durante questo percorso, le startup selezionate avranno inoltre l’opportunità di entrare in contatto con una rete qualificata di aziende, istituzioni e investitori facenti parte del network del Centro Nazionale Most e di Zest, beneficiando di importanti occasioni di sviluppo tecnologico e commerciale in ottica di Open Innovation.

Al termine del programma di accelerazione si svolgerà l’Investor Day, evento in cui le startup vincitrici potranno presentare i risultati raggiunti e le soluzioni tecnologiche sviluppate, davanti a una platea esclusiva di investitori.

Le dichiarazioni

“MOST Mobility Challenge è una iniziativa in cui riponiamo grande fiducia, perché rappresenta non solo un’opportunità per valorizzare le idee e le competenze delle nuove generazioni, ma anche uno strumento concreto per accelerare il cambiamento verso un modello di mobilità più sostenibile, efficiente e integrato,” ha dichiarato Ferruccio Resta, Presidente di MOST. “Abbiamo raddoppiato la dotazione complessiva rispetto allo scorso anno, portandola a 200.000 euro, a conferma del nostro impegno verso soluzioni che possano incidere in modo reale sul futuro del Paese. Crediamo che l’innovazione nasca dall’incontro tra visione, coraggio e responsabilità: è su questo terreno che si costruisce il cambiamento. E sono proprio i giovani, con la loro energia e la loro capacità di rompere gli schemi, ad avere un ruolo decisivo in questo processo”.

“La MOST Mobility Challenge è un’importante occasione per le startup italiane del settore, che potranno accedere a risorse finanziarie e a un network qualificato di partner industriali e di eccellenze della ricerca. Per Zest la collaborazione con MOST rappresenta un esempio concreto di partenariato per l’innovazione in un settore strategico come quello della mobilità, dove l’applicazione in chiave industriale delle tecnologie delle startup può contribuire allo sviluppo imprenditoriale del nostro Paese, in chiave innovativa e sostenibile”, ha affermato Marco Gay, Presidente Esecutivo di Zest.