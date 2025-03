6 startup italiane che stanno contribuendo alla mobilità sostenibile

Il settore della mobilità sostenibile in Italia è alimentato anche dalle startup innovative che propongono soluzioni per ridurre l’impatto ambientale e migliorare l’efficienza dei trasporti. Ecco 6 realtà che stanno facendo la differenza.

Startup italiane delle mobilità sostenibile: quante sono

Secondo Assolombarda, le startup italiane legate alla mobilità erano 836 nel 2023, con un focus su automotive, logistica e micromobilità. Nel 2024 e nel 2025 altre realtà innovative si sono aggiunte al settore, e molte si sono distinte per il forte contenuto tecnologico e la leadership giovane. Vediamone alcune.

Startup italiane delle mobilità sostenibile: 6 esempi

Wayla: il van pooling per la mobilità notturna

Lanciata a Milano nell’ottobre 2024, Wayla ha già superato i 50.000 utenti con il suo servizio di van pooling serale e notturno. Finanziata con un round Pre-Seed da 900.000€, la startup riduce il traffico e le emissioni, offrendo un’alternativa economica ai mezzi tradizionali. I fondi serviranno a espandere la flotta e migliorare l’esperienza utente.

Reefilla: ricarica elettrica a domicilio

Fondata a Torino nel 2021 da ex manager FCA, Reefilla propone un servizio di ricarica mobile per veicoli elettrici, integrabile con le piattaforme di gestione urbana. Con un round da 1 milione di euro guidato da Motor Valley Accelerator, punta a superare la carenza di colonnine nelle città. Ha avviato il Torino R-Lab, polo di ricerca, testing e innovazione per l’analisi e il riutilizzo delle batterie.

CityZ: sensori IoT per il parcheggio intelligente

Questa startup torinese, nata nel 2021 da un’idea di un gruppo under 30, utilizza sensori adesivi IoT per monitorare in tempo reale la disponibilità degli stalli, integrandosi con app di navigazione e sistemi di gestione urbana. I sensori, realizzati con materiali riciclati, hanno una batteria di 5 anni.

Parkingmycar: soluzioni per il parcheggio urbano

Fondata a Città di Castello nel 2019, Parkingmycar affronta il problema della ricerca di parcheggio con tecnologie integrate, migliorando l’efficienza della mobilità urbana e riducendo la congestione nelle città.

Seerene: trasporti sociosanitari accessibili

Startup modenese che sviluppa un’app per prenotare trasporti per persone non autosufficienti, collegando utenti e operatori sanitari. Una risposta innovativa e inclusiva per una mobilità sostenibile anche sul piano sociale.

DazeTechnology: ricarica conduttiva automatica

Questa startup bergamasca ha sviluppato un sistema di ricarica conduttiva automatica, ideale per garage e parcheggi aziendali. La sua tecnologia riduce la complessità della ricarica elettrica e contribuisce a una diffusione più capillare della mobilità elettrica.