Tre miliardi di euro in un solo round. Una valutazione post-money sopra i 21 miliardi. Il più grande equity round mai raccolto da un’azienda tecnologica europea. Sui numeri del nuovo finanziamento di Mistral non c’è discussione: sono i più alti mai visti in Europa, e per una startup fondata nel 2023 sono un traguardo che pochi avrebbero pensato raggiungibile.