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Mistral, 3 miliardi non bastano per la sovranità AI europea: che cosa dice il round record

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Il nuovo round consacra Mistral come campione europeo dell’AI, ma non elimina le dipendenze tecnologiche dagli Stati Uniti. La vera novità è un’altra: attorno alla startup francese stanno crescendo capitale di scala, alleanze industriali e un modello europeo di competizione possibile

Pubblicato il 10 set 2026
Founder Mistral AI
I founder di MistralAI: Arthur Mensch, CEO (da sinistra), Guillaume Lample, CSO, Timothee Lacroix, CTO
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Tre miliardi di euro in un solo round. Una valutazione post-money sopra i 21 miliardi. Il più grande equity round mai raccolto da un’azienda tecnologica europea. Sui numeri del nuovo finanziamento di Mistral non c’è discussione: sono i più alti mai visti in Europa, e per una startup fondata nel 2023 sono un traguardo che pochi avrebbero pensato raggiungibile.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Giovanni Iozzia
Ho studiato sociologia ma da sempre faccio il giornalista e seguo la tecnologia . Sono stato direttore di Capital, vicedirettore di Chi e condirettore di PanoramaEconomy.
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