AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp SmartMobilityUp Proptech Startup

OPEN WORLD

Il problema delle startup europee in un grafico

Home Startup
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

I dati del Fondo Monetario Internazionale ci ricordano che l’Europa ha un sistema industriale vecchio. E che le startup fanno fatica a crescere e a diventare protagoniste dell’economia. Come accade negli Stati Uniti

Pubblicato il 31 mar 2026
OnettiSTartup
AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti

A volte un’immagine (e alcuni dati) aiutano a visualizzare i problemi meglio di mille parole. Una di queste arriva dall’International Monetary Fund, basata su dati Bureau van Dijk Orbis e ci dice molto sul problema delle startup europee.

L’immagine ci passa tre messaggi che, nella loro semplicità, sono quasi brutali.

  1. Negli Stati Uniti sono le aziende “giovani” – cioè quelle nate negli ultimi decenni, in larga parte ex startup – a rappresentare la maggior parte del sistema industriale. E tra queste ci sono anche le più grandi.
  2. In Europa, è l’opposto. Il tessuto industriale è ancora dominato da aziende tradizionali. Le ex startup che riescono a diventare grandi aziende sono casi rari. Troppo poche.
  3. La differenza di valore economico tra le due aree dipende soprattutto dalla corona azzurra della “nuova economia” e non dal core blu della “old economy” (qui la differenza è molto meno marcata).

Startup in Europa, cosa misurano questi dati

Il grafico si basa su:

  • aziende con market cap superiore a 10 miliardi di dollari (escludendo banche ed assicurazioni)

I dati distinguono tra:

  • aziende “giovani” (<50 anni)
    • aziende “mature” (≥50 anni)

Ogni bolla rappresenta una azienda e la sua dimensione riflette la capitalizzazione di mercato.

È importante capire cosa non misura:

  • non conta quante startup nascono
  • non misura tutto il mondo dell’early stage

Misura una cosa molto più rilevante:

  • quante aziende riescono a scalare fino a diventare grandi

I limiti dei dati (che non cambiano la sostanza)

Come ogni analisi, anche questa ha dei limiti:

  • la market cap riflette l’aspettative di mercato, non le performance reali
  • la soglia dei 50 anni è ampia (include anche aziende big tech ormai ampiamente consolidate)
  • si guarda solo alle aziende molto grandi (≥$10B) (quindi la frammentazione del tessuto industriale del Vecchio Continente non viene visualizzata)
  • la copertura del database Orbis è meno completa per alcune aziende private americane (quindi potrebbe esserci paradossalmente una sottostima del peso economico degli Stati Uniti).

Eppure, nonostante questi limiti, il segnale resta chiarissimo.

Il punto: l’Europa ha un tessuto industriale vecchio

Negli Stati Uniti, il passaggio da startup a grande azienda è sistemico.
In Europa, è episodico. Abbiamo meno startup. E poche di queste diventano grandi aziende che sono poi quelle che sostengono la crescita del PIL e dell’occupazione.

Perché conta davvero

Ne avevo già parlato in precedenza (qui un articolo che usando dati diversi portava un concetto simile). In Europa non abbiamo solo un tema di innovazione. Abbiamo un tema di rinnovamento del tessuto industriale.

Un sistema in cui le nuove aziende non diventano grandi:

  • fatica a rigenerarsi
  • resta ancorato al passato (quindi con una naturale media tendenza delle imprese a spostarsi nelle fasi di maturità e declino riprendendo il concetto di Levitt della curva del ciclo di vita del prodotto)
  • perde progressivamente capacità competitiva

E le conseguenze vanno ben oltre il tema delle startup:

  • meno campioni globali
  • meno leadership tecnologica
  • meno crescita nel lungo periodo

Qual è la domanda giusta

La domanda giusta non è: abbiamo abbastanza startup?

Ma: perché così poche riescono a diventare grandi aziende?

Finché non affrontiamo questo passaggio continueremo a essere un continente che innova… ma non capitalizza davvero la propria innovazione.

No scaleup, no party.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Alberto Onetti
Chairman (di Mind the Bridge), Professore (di Entrepreneurship all’Università dell’Insubria) e imprenditore seriale (Funambol la mia ultima avventura). Geneticamente curioso e affascinato dalle cose complicate.
Seguimi su

Leggi anche:

guest

0 Commenti
Più recenti Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Argomenti

Canali

L’intelligenza artificiale per l’innovazione

Tutti
AI TRANSFORMATION
AI & STARTUP
AI & INNOVAZIONE
Che cos'è InnoverAI
Leggi l'articolo AI in azienda, c’è un gap tra aspettative e ritorni: come superarlo con l’AI governance
l'approfondimento
AI in azienda, c’è un gap tra aspettative e ritorni: come superarlo con l’AI governance
Leggi l'articolo Dagli agenti AI alla workforce digitale: come cambia il lavoro nelle imprese
L'approfondimento
Dagli agenti AI alla workforce digitale: come cambia il lavoro nelle imprese
Leggi l'articolo One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
LA TENDENZA
One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
Leggi l'articolo Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
lean startup: l'evoluzione
Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
Leggi l'articolo L’era dell’AI e della “Shadow Competence”: perché il 239% di produttività in più sta restando fuori dalla tua azienda
AI TRANSFORMATION
L’era dell’AI e della “Shadow Competence”: perché il 239% di produttività in più sta restando fuori dalla tua azienda
Leggi l'articolo Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
OPEN WORLD
Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
Leggi l'articolo Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
ai transformation
Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
L'OSSERVATORIO
Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
Leggi l'articolo AI in azienda, c’è un gap tra aspettative e ritorni: come superarlo con l’AI governance
l'approfondimento
AI in azienda, c’è un gap tra aspettative e ritorni: come superarlo con l’AI governance
Leggi l'articolo Dagli agenti AI alla workforce digitale: come cambia il lavoro nelle imprese
L'approfondimento
Dagli agenti AI alla workforce digitale: come cambia il lavoro nelle imprese
Leggi l'articolo One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
LA TENDENZA
One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
Leggi l'articolo Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
lean startup: l'evoluzione
Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
Leggi l'articolo L’era dell’AI e della “Shadow Competence”: perché il 239% di produttività in più sta restando fuori dalla tua azienda
AI TRANSFORMATION
L’era dell’AI e della “Shadow Competence”: perché il 239% di produttività in più sta restando fuori dalla tua azienda
Leggi l'articolo Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
OPEN WORLD
Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
Leggi l'articolo Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
ai transformation
Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
L'OSSERVATORIO
Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa

INNOVATION LEADER

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • Rocket,Sketch,Drawing,With,Crumpled,Blue,Paper,Ball,On,Chalkboard.

  • open world

    Le startup sono imprese ma molto diverse dalle altre: ecco perché non dovremmo dimenticarlo mai

    25 Nov 2025

    di Alberto Onetti

    Condividi
  • Bauplan

  • OPEN WORLD

    Startup, exit, nuova startup: la storia di tre filosofi italiani imprenditori seriali in Silicon Valley

    22 Apr 2025

    di Alberto Onetti

    Condividi
  • Europa per startup

  • REGOLE & INNOVAZIONE

    28° Regime, via libera della Commissione Europea: cosa prevede, i prossimi passaggi

    18 Mar 2026

    di Giovanni Iozzia

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x