Nell’attuale scenario economico dominato dall’innovazione e dalla digitalizzazione, la creazione di una nuova impresa non può prescindere da una strutturata strategia di gestione e tutela degli asset immateriali. La proprietà intellettuale si è affermata come uno degli elementi cardine per la crescita, la redditività e la resilienza aziendale, rappresentando un fattore determinante sia per la competitività sul mercato sia per l’attrazione di capitali finanziari.

Secondo l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO, IP and innovation in European sectors), i settori ad alta intensità di proprietà intellettuale generano il 47,9% del Prodotto Interno Lordo dell’Unione Europea (pari a 7,7 mila miliardi di euro) e impiegano oltre 65 milioni di lavoratori, corrispondendo retribuzioni mediamente superiori del 40,9% rispetto agli altri ambiti industriali. L’analisi dell’Ufficio europeo dei brevetti (EPO, Patents, trade marks and startup finance) evidenzia inoltre come la tutela formale degli attivi svolga una funzione fondamentale nel ridurre le asimmetrie informative tra gli imprenditori e i mercati finanziari, agendo da segnale di qualità imprescindibile per i fondi di venture capital.

Per gli imprenditori, i professionisti e gli investitori che affrontano le prime fasi di lancio di una nuova impresa, comprendere le dinamiche legate alla proprietà intellettuale costituisce un passaggio fondamentale. Il report Intellectual property rights and firm performance in the European Union (EUIPO ed EPO) dimostra infatti che la titolarità di diritti registrati si traduce in un significativo premio di performance sui ricavi per dipendente, con vantaggi particolarmente marcati per le piccole e medie imprese. Questa guida offre un quadro organico sul percorso strategico e operativo necessario per trasformare un’idea innovativa in un diritto esclusivo e difendere il valore d’impresa sul mercato.

Proprietà intellettuale e impresa: definizioni e perché è un asset strategico

Nell’economia contemporanea, incentrata sulla conoscenza, la proprietà intellettuale costituisce uno dei principali driver di crescita, valore e competitività aziendale. Tra il 2008 e il 2023, gli investimenti in asset immateriali sono cresciuti a un ritmo tre volte superiore rispetto agli investimenti materiali, arrivando a rappresentare quasi il 75% degli investimenti complessivi per le imprese ad alta crescita. L’analisi dell’Ufficio europeo dei brevetti evidenzia come la proprietà intellettuale svolga una funzione fondamentale nel ridurre le asimmetrie informative tra gli imprenditori e i mercati finanziari, agendo da segnale qualificato per gli investitori di venture capital e private equity.

Secondo l’EUIPO, i settori dell’economia europea ad alta intensità di proprietà intellettuale generano il 47,9% del Prodotto Interno Lordo (PIL) dell’Unione Europea, per un valore pari a 7,7 mila miliardi di euro, e assorbono oltre l’88% dei fondi di venture capital distribuiti tra il 2021 e il 2023. Inoltre, le imprese appartenenti a questi settori corrispondono retribuzioni medie superiori del 40,9% rispetto agli altri ambiti industriali.

A livello microeconomico, le rilevazioni dell’EUIPO confermano l’esistenza di un premio di performance sistematico: le aziende titolari di diritti registrati generano ricavi per dipendente superiori del 23,8% rispetto a quelle che non ne dispongono. Tale differenza è particolarmente marcata nel segmento delle piccole e medie imprese (PMI), dove il divario nei ricavi per dipendente a favore delle realtà dotate di asset tutelati raggiunge il 44%. Per gli investitori e i professionisti impegnati nella creazione di nuove imprese, la gestione strategica della proprietà intellettuale rappresenta dunque una leva imprescindibile per consolidare il modello di business, attrarre risorse e scalare nei mercati internazionali.

Differenza tra proprietà intellettuale e proprietà industriale per le pmi

In ambito giuridico ed economico, il termine proprietà intellettuale definisce la macro-categoria comprensiva di tutte le creazioni della mente e delle risorse immateriali d’impresa. All’interno di questo quadro generale, occorre distinguere chiaramente la proprietà industriale dal diritto d’autore. La proprietà industriale raggruppa gli strumenti di tutela che richiedono un processo formale di deposito, esame e registrazione presso gli uffici preposti (come l’EPO, l’EUIPO o gli uffici nazionali), quali brevetti per invenzione, marchi d’impresa, disegni e modelli industriali, indicazioni geografiche e privative per novità vegetali. Il diritto d’autore, al contrario, sorge automaticamente al momento della creazione dell’opera letteraria, artistica o del software, senza necessità di registrazione costitutiva.

Per le piccole e medie imprese, la comprensione di questa distinzione risulta determinante per impostare un’adeguata strategia di protezione. Ciononostante, si riscontra una marcata disparità nell’adozione di tali strumenti in base alla dimensione aziendale. Meno del 10% delle PMI europee risulta titolare di almeno un diritto di proprietà industriale o intellettuale registrato, a fronte del 49% registrato tra le grandi aziende.

Nello specifico, la titolarità di brevetti riguarda solo l’1,1% delle PMI contro il 12,3% delle grandi imprese; la registrazione dei marchi interessa il 9,2% delle PMI rispetto al 46,1% delle grandi organizzazioni; infine, la tutela del design viene adottata dall’1,1% delle PMI contro il 10,7% delle aziende di maggiori dimensioni. Questa ridotta diffusione tra le imprese di minori dimensioni deriva spesso dalla tendenza a fare affidamento esclusivamente su metodi informali di tutela, quali il segreto commerciale o il vantaggio temporale di primo arrivato sul mercato, trascurando il valore patrimoniale della proprietà industriale formale.

I rischi di non tutelare la proprietà intellettuale della startup

Per una nuova impresa innovativa, la decisione di non formalizzare la tutela della propria proprietà intellettuale comporta vulnerabilità strategiche, finanziarie e operative. Il primo rischio riguarda l’appropriabilità dei risultati dell’innovazione: in assenza di un titolo di privativa esclusiva, i concorrenti possono replicare liberamente la tecnologia, il design o gli elementi distintivi del brand a costi irrisori, azzerando il vantaggio competitivo primario della startup.

Il secondo elemento critico concerne l’accesso al capitale di rischio. I fondi di venture capital valutano le domande di brevetto e di marchio come indicatori oggettivi della qualità tecnica e commerciale dell’impresa. Il deposito di diritti di proprietà intellettuale aumenta le probabilità di accedere a finanziamenti seed di 2,6 volte e a finanziamenti early stage di 5,2 volte rispetto alle startup prive di titoli depositati. La mancata tutela preclude l’accesso a queste risorse o riduce la forza contrattuale dei fondatori in sede di valutazione aziendale.

Ulteriori rischi rilevanti risiedono nella perdita della cosiddetta libertà di attuazione (freedom to operate) e nelle conseguenze sulle strategie di uscita. Una startup che non mappa e non registra i propri asset rischia di violare inavvertitamente diritti di terzi, esponendosi a contenziosi bloccanti o a ingenti richieste risarcitorie. Inoltre, le probabilità di realizzare un’operazione di exit con successo – mediante acquisizione o quotazione in borsa (IPO) – risultano più che doppie per le startup dotate di brevetti e marchi rispetto a quelle prive di tutela. La mancanza di asset tutelati riduce la liquidabilità della società e compromette la possibilità di valorizzare il patrimonio immateriale aziendale in caso di disinvestimento.

Ecco la stesura del secondo capitolo, redatta secondo le indicazioni stilistiche e le informazioni contenute nei report di riferimento.

Come trasformare un’idea in un diritto esclusivo: gli strumenti di tutela

Trasformare un’idea innovativa in un attivo patrimoniale tutelabile richiede la selezione ponderata degli strumenti offerti dal sistema della proprietà intellettuale. Le diverse forme di privativa non sono alternative ma complementari, poiché ciascuna risponde a specifiche esigenze di protezione tecnologica, commerciale o estetica. L’adozione congiunta di più titoli di protezione costituisce una pratica diffusa tra le imprese ad alte prestazioni, consentendo di massimizzare il valore aziendale e difendere l’innovazione da molteplici angolazioni.

Nelle economie europee si rilevano 361 settori industriali ad alta intensità di proprietà intellettuale, dei quali ben il 65% fa un uso simultaneo e combinato di più diritti registrati. La combinazione strategica di brevetti, marchi e design consente di proteggere sia la soluzione tecnica sottostante sia la percezione del brand e l’aspetto esteriore del prodotto, incrementando le barriere all’entrata per i concorrenti e rafforzando la posizione aziendale nei confronti degli investitori.

Il brevetto: cosa può essere brevettato e i requisiti di novità e originalità

Il brevetto rappresenta lo strumento primario per la protezione delle invenzioni industriali che offrono nuove soluzioni a problemi tecnici. Esso conferisce al titolare il diritto esclusivo di produrre, utilizzare, commercializzare e vendere l’invenzione, vietandone lo sfruttamento non autorizzato a terzi per un periodo limitato, di norma pari a 20 anni dalla data di deposito della domanda.

Per accedere alla tutela brevettuale, l’invenzione deve soddisfare tre requisiti legali fondamentali: la novità, l’attività inventiva (ossia la non ovvietà) e l’applicabilità industriale. Il requisito della novità impone che l’invenzione non sia mai stata resa accessibile al pubblico in alcuna parte del mondo prima della data di deposito. L’attività inventiva richiede che la soluzione non risulti ovvia a un esperto del ramo tecnico di riferimento, superando lo stato della tecnica preesistente. Infine, l’applicabilità industriale stabilisce che la creazione possa essere fabbricata o utilizzata in qualsiasi settore industriale.

La funzione economica del brevetto si articola su un duplice binario: da un lato garantisce un ritorno privato sull’investimento in ricerca e sviluppo mediante il diritto di esclusiva; dall’altro promuove la diffusione della conoscenza tecnica attraverso la pubblicazione ufficiale del documento brevettuale. Per le startup operanti in settori ad alta tecnologia, l’ottenimento di un brevetto costituisce una garanzia di valore e un prerequisito fondamentale per la negoziazione di accordi di licenza e il reperimento di finanziamenti.

Marchi e design: come distinguere i prodotti e il brand sul mercato

Se il brevetto protegge la componente tecnologica, il marchio e il design industriale costituiscono gli strumenti fondamentali per la differenziazione commerciale e la valorizzazione del brand sul mercato. Il marchio è un segno distintivo – che può consistere in parole, loghi, combinazioni di colori, forme o suoni – utilizzato dall’impresa per identificare i propri prodotti o servizi e distinguerli da quelli dei concorrenti.

Il requisito principale per la registrazione del marchio è la capacità distintiva, ovvero l’attitudine del segno a essere riconosciuto dal pubblico come indicatore dell’origine commerciale dell’offerta. A differenza del brevetto, la tutela del marchio ha una durata iniziale di 10 anni ma può essere rinnovata indefinitamente per successivi periodi di pari durata. Sotto il profilo economico, il marchio riduce le asimmetrie informative nei confronti dei consumatori, segnalando un livello costante di qualità e riducendo i costi di ricerca sul mercato.

Il disegno o modello (design) tutela invece l’aspetto visivo dell’intero prodotto o di una sua parte, qualora sia determinato dalle linee, dai contorni, dai colori, dalla forma o dalla struttura esteriore. Per ottenere la registrazione, il design deve possedere i requisiti di novità e di carattere individuale, quest’ultimo valutato in base all’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato. La protezione del design registrato ha una durata massima di 25 anni. L’uso combinato di marchi e design consente all’impresa di blindare l’identità del proprio brand e l’estetica delle linee di prodotto, consolidando la propria reputazione e creando un valore patrimoniale distintivo.

Diritto d’autore e software: la tutela per le creazioni digitali e il know how

La tutela delle creazioni intellettuali in ambito digitale e culturale si affida in prevalenza alla disciplina del diritto d’autore. A differenza dei diritti di proprietà industriale, il diritto d’autore sorge automaticamente con la creazione dell’opera, senza che sia richiesta alcuna registrazione formale o deposito costitutivo. La protezione riguarda l’espressione concreta dell’idea e non l’idea in sé, estendendosi alle opere letterarie, artistiche, fotografiche, nonché ai programmi per elaboratore (software) e alle banche dati.

Nel quadro normativo europeo, i programmi per elaboratore sono assimilati alle opere letterarie e tutelati contro la riproduzione, la distribuzione o l’adattamento non autorizzati. Il diritto d’autore garantisce al creatore diritti patrimoniali esclusivi per tutta la durata della sua vita e per i 70 anni successivi alla sua morte, consentendo lo sfruttamento economico e la concessione di licenze d’uso.

Affianco ai titoli formali di proprietà intellettuale, la tutela delle informazioni riservate e del know-how aziendale rappresenta un tassello complementare di primaria importanza. Molte imprese adottano il segreto commerciale per proteggere processi produttivi, formule o algoritmi la cui ingegneria inversa risulti complessa o per i quali la rivelazione pubblica richiesta dal brevetto non sia ritenuta conveniente. Una strategia di protezione efficace integra la tutela del software via diritto d’autore, l’eventuale brevettazione delle invenzioni implementate tramite calcolatore e una rigorosa gestione della riservatezza sul know-how interno.

Ecco la stesura del terzo capitolo, elaborata in linea con le direttive stilistiche, le restrizioni sulla persona verbale e le evidenze dei report presi in esame.

La procedura di deposito: passo dopo passo dall’idea alla registrazione

Il percorso che conduce dall’idea alla formalizzazione di un diritto di proprietà intellettuale richiede un’attenta pianificazione temporale e strategica. La fase iniziale prevede l’analisi dei requisiti di registrabilità o brevettabilità, mediante ricerche di anteriorità volte ad accertare lo stato della tecnica e la libertà di attuazione rispetto a privative di terzi. Successivamente, si procede con la stesura della documentazione tecnica o grafica e con il deposito formale presso gli uffici competenti, quali l’EPO per i brevetti o l’EUIPO per i marchi e i design dell’Unione Europea.

La tempistica del deposito gioca un ruolo determinante nelle dinamiche di sviluppo d’impresa. Le rilevazioni indicano che gli effetti economici derivanti dalla registrazione dei titoli si manifestano appieno con un intervallo temporale (time lag) di tre o quattro anni dal deposito, tempo necessario per commercializzare i prodotti e consolidare le reti distributive. Ciononostante, per le nuove imprese e le startup, l’avvio della procedura rappresenta un passaggio critico fin dalle primissime fasi aziendali.

Le rilevazioni mostrano che le startup tendono a formalizzare le prime domande di deposito già nella fase embrionale per proteggere gli asset fondanti prima dell’ingresso di investitori esterni. Con il passaggio alle successive fasi di crescita, la percentuale di imprese che completa le procedure di deposito aumenta sensibilmente: nei round di finanziamento avanzati (late stage), la quota di aziende con brevetti raggiunge il 44%, mentre quella con marchi registrati sale al 72%. La procedura di registrazione si configura dunque non come un mero atto burocratico, ma come una scansione fondamentale del ciclo di maturazione societaria.

I costi della proprietà intellettuale: quanto investire per proteggere l’innovazione

L’allocazione di risorse finanziarie per la proprietà intellettuale deve essere valutata come un investimento strategico anziché come un costo d’esercizio. L’impegno economico comprende le tasse ufficiali di deposito e mantenimento, le spese per la consulenza legale e i costi di estensione territoriale. Sebbene la gestione dell’IP richieda un capitale iniziale non trascurabile, le evidenze sui flussi finanziari confermano che il mercato premia in modo sistematico le aziende che tutelano i propri attivi immateriali.

Nel triennio 2021-2023, oltre l’88% dei fondi complessivi di venture capital e private equity erogati nell’Unione Europea, pari a circa 70,7 miliardi di euro, è stato assorbito da imprese operanti in settori ad alta intensità di proprietà intellettuale. Inoltre, le startup che combinano la tutela brevettuale e la registrazione di marchi ottengono un ammontare mediano di finanziamento seed pari a oltre 910 mila euro e finanziamenti early stage mediamente superiori a 7,4 milioni di euro, a fronte di importi nettamente inferiori per le aziende prive di privative.

A fronte dell’investimento sostenuto, la redditività della proprietà intellettuale si concretizza sia in una maggiore produttività per dipendente (+23,8% in media), sia in una valorizzazione superiore in sede di disinvestimento (exit). Il valore mediano di acquisizione per le startup titolari di marchi e brevetti sfiora infatti i 100 milioni di euro, contro i 16 milioni di euro registrati per le realtà prive di titoli registrati.

Tutela internazionale: come estendere la protezione del nostro brevetto o marchio all’estero

Poiché i diritti di proprietà intellettuale sono governati dal principio di territorialità, la protezione ottenuta in un singolo Stato non si estende automaticamente oltre i confini nazionali. Per le imprese con ambizioni di scalabilità su scala europea e globale, l’estensione internazionale della tutela costituisce un passaggio fondamentale per preservare il vantaggio competitivo e attrarre capitali esteri.

Sul territorio europeo, il quadro normativo offre procedure centralizzate per l’estensione sovranazionale. Per quanto concerne i marchi e i design, la registrazione presso l’EUIPO garantisce una copertura uniforme nell’intero territorio dell’Unione Europea tramite un’unica domanda. In ambito brevettuale, accanto alla procedura centralizzata gestita dall’EPO, l’entrata in vigore del sistema del Brevetto Unitario nel giugno 2023 consente di ottenere, con una sola richiesta, una protezione brevettuale con effetto unitario in fino a 18 Stati membri dell’UE, semplificando la gestione amministrativa e riducendo i costi.

Il ricorso a titoli di portata sovranazionale genera un forte segnale di attrattività per gli investitori. Le startup che depositano un Marchio dell’Unione Europea (EUTM) registrano una probabilità di ottenere finanziamenti early stage superiore di 6,1 volte rispetto alle imprese non attive, a fronte di un incremento di 2,8 volte registrato per i soli marchi nazionali. Analogamente, il deposito di un brevetto europeo incrementa le probabilità di successo nei finanziamenti di 5,3 volte (rispetto a 3,8 per i brevetti nazionali), dimostrando come la dimensione internazionale della proprietà intellettualesia strettamente correlata alla capacità di attrazione dei capitali di rischio.