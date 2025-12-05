Ogni anno il Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI) non è solo un evento: è una fotografia dello stato dell’innovazione deep tech che nasce nelle università italiane. Osservando i progetti finalisti – e soprattutto i vincitori – si comprende in quale direzione si stanno muovendo i laboratori universitari, quali problemi del mondo reale stanno provando a risolvere giovani ricercatori e ricercatrici, e quali tecnologie hanno il potenziale per diventare imprese di scala.