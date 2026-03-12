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Cleafy, 12 milioni alla società di cybersecurity per le banche

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Il round Series B, co-guidato da United Ventures e dalla tedesca eCAPITAL, ha portato i finanziamenti totali a 22 milioni di euro. Cleafy consente a banche e istituti finanziari di anticipare e bloccare frodi e attacchi, individuando le minacce molto prima che causino danni

Pubblicato il 12 mar 2026
Cleafy founding team_Matteo Bogana CEO_Nicolò Pastore CTO_Carmine Giangregorio Product Manager
Cleafy founding team_Matteo Bogana CEO_Nicolò Pastore CTO_Carmine Giangregorio Product Manager

In sintesi

  • Round da Series B da 12 milioni di euro (22 milioni totali), co‑guidato da United Ventures e eCAPITAL; Cleafy serve oltre 150 istituti finanziari e protegge più di 250 milioni di utenti.
  • Motore proprietario tutelato da oltre 85 brevetti che ricostruisce e blocca la catena degli attacchi anticipandoli; l’offerta si estende con Cleafy for Workforce per minacce interne.
  • I nuovi capitali finanzieranno lo sviluppo della piattaforma, l’analisi globale delle minacce e l’espansione in Europa e America Latina, in un contesto regolatorio segnato da DORA e NIS2.
Riassunto generato con AI

Nuovo round importante per Cleafy, società di cybersecurity milanese specializzata nel settore bancario. La ormai ex startup ha raccolto 12 milioni di euro in un round Series B co-guidato da United Ventures e dalla tedesca eCAPITAL, portando il totale dei finanziamenti a 22 milioni di euro. La società serve oltre 150 istituti finanziari in Europa e America Latina e protegge più di 250 milioni di utenti finali. Tra i clienti figurano ING, BCC Iccrea Group, Illimity Bank e BPS (Suisse).

Con questa operazione, si legge in un comunicato aziendale, Cleafy consolida la propria posizione nel settore come piattaforma capace di ricostruire e fermare l’intera catena di un attacco informatico fraudolento con giorni di anticipo rispetto al momento in cui si verificano i danni. I nuovi capitali saranno impiegati per accelerare lo sviluppo della piattaforma predittiva, potenziare l’analisi delle minacce su scala globale e spingere l’espansione nei mercati bancari chiave in Europa e America Latina.

Come è nata e cosa fa Cleafy

Fondata nel 2014 da Matteo Bogana, Nicolò Pastore e Carmine Giangregorio, Cleafy è una società di cybersecurity enterprise che consente a banche e istituti finanziari di anticipare e bloccare frodi e attacchi informatici, individuando minacce e infrastrutture ostili molto prima che causino danni. La piattaforma si fonda su un motore proprietario tutelato da oltre 85 brevetti internazionali, che la rende uno degli strumenti di intelligenza applicata più sofisticati nell’intero panorama della sicurezza bancaria. Con oltre 90 dipendenti distribuiti tra Milano (sede principale), Londra, Barcellona e Bogotá, la missione di Cleafy è rendere i servizi digitali più sicuri, mettendo le organizzazioni critiche nelle condizioni di capire e fermare gli attacchi in anticipo.

Il need soddisfatto da Cleafy: sventare gli attacchi in anticipo

I tradizionali strumenti di sicurezza e antifrode operano in compartimenti stagni: analizzano segnali isolati o singole transazioni, seguendo regole predefinite e statiche. Le banche si trovano così a reagire sempre dopo che la frode è già avvenuta, con perdite finanziarie, disservizi operativi e danni reputazionali difficili da recuperare. Eppure, molti attacchi potrebbero essere sventati in anticipo, se fosse possibile individuare per tempo l’infrastruttura e le intenzioni di chi attacca.

Cleafy colma questo vuoto attraverso un sistema in continuo aggiornamento che ricostruisce come gli attacchi nascono, evolvono e si diffondono tra canali digitali e sistemi interni. Combinando la telemetria di web, mobile, backend e rete con l’analisi delle minacce globali in tempo reale, la piattaforma riesce a individuare per tempo infrastrutture ostili, intenzioni degli attaccanti e i loro schemi — trasformando la prevenzione da eccezione a regola.

Con il lancio di Cleafy for Workforce, l’approccio si estende ora anche alla rilevazione di minacce interne e account compromessi all’interno dei sistemi aziendali.

Il round arriva in un momento in cui le normative europee – come DORA (Digital Operational Resilience Act) e i requisiti di cybersecurity introdotti dalla NIS2 – alzano l’asticella sulla resilienza digitale nel settore finanziario.

La parola ai protagonisti

“Mentre i truffatori sfruttano l’AI per lanciare attacchi su scala e a velocità sempre piú elevate – dice Matteo Bogana, CEO e Co-Fondatore di Cleafy – le banche europee si difendono ancora con strumenti obsoleti e reattivi. Cleafy nasce per ribaltare questa logica: ricostruiamo come si forma un attacco e lo blocchiamo settimane prima che possa causare danni. Il fatto che non abbiamo mai perso un cliente in oltre dieci anni dimostra che questo approccio funziona.”

“Cleafy – prosegue Fabio Pirovano, Partner, United Ventures – rappresenta il tipo di leadership tecnologica europea di cui abbiamo bisogno per proteggere le infrastrutture critiche. Man mano che le frodi diventano più sofisticate, anticipare e bloccare gli attacchi prima che si concretizzino non è più un vantaggio competitivo, ma una necessità. La crescita solida e la straordinaria fidelizzazione dei clienti dimostrano che Cleafy ha costruito qualcosa di davvero unico. Siamo orgogliosi di accompagnare la società in questo nuovo capitolo.”

“Cleafy ha una differenziazione tecnica netta: prende la telemetria cross-canale e l’analisi delle minacce e le trasforma in un quadro chiaro di chi attacca, come e con quali strumenti” afferma Lucas Merle, Partner, eCAPITAL FINE. “La soluzione è inoltre pensata per operare concretamente in ambienti bancari complessi, non solo in teoria. Siamo felici di affiancare Cleafy nel rendere questa tecnologia un pilastro della protezione delle infrastrutture finanziarie critiche.”

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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