BizzyNow: nasce la startup che aiuta i professionisti a creare connessioni ovunque con un’app

Nasce in Italia una nuova app all’insegna delle connessioni fra persone. Si chiama BizzyNow ed è progettata per facilitare il networking spontaneo ovunque ci si trovi. Grazie all’incrocio tra geolocalizzazione intelligente e un algoritmo di matching professionale, la nuova applicazione, già pensata per un utilizzo globale, vuole aiutare professionisti, manager e team a connettersi in qualunque luogo, città, coworking, fiera, evento e aeroporto, dando vita a community basate su interessi, competenze e obiettivi comuni. Il CEO e cofounder è un manager, Tommaso Fè, che lavora in Salesforce come Platform and Security AE.