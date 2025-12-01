AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp Innovazione Startup Smart Mobility Video Blog Glossario Food Life Science Lavoro Chi siamo Newsletter

BizzyNow: nasce la startup che aiuta i professionisti a creare connessioni ovunque con un’app

Grazie all’incrocio tra geolocalizzazione intelligente e un algoritmo di matching professionale, l’applicazione, nata in Italia e pensata per un utilizzo globale, vuole aiutare professionisti, manager e team a connettersi in qualunque luogo, città, coworking, fiera, evento e aeroporto, dando vita a community. Il CEO è Tommaso Fè (Salesforce)

Pubblicato il 1 dic 2025
Il team di BizzyNow
Il team di BizzyNow. Al centro i tre fondatori:Da sinistra Andrea Failli, Founder e CTO – Francesco Biliotti, Founder e CRO – Tommaso Fe’, Ceo e Founder

Nasce in Italia una nuova app all’insegna delle connessioni fra persone. Si chiama BizzyNow ed è progettata per facilitare il networking spontaneo ovunque ci si trovi. Grazie all’incrocio tra geolocalizzazione intelligente e un algoritmo di matching professionale, la nuova applicazione, già pensata per un utilizzo globale, vuole aiutare professionisti, manager e team a connettersi in qualunque luogo, città, coworking, fiera, evento e aeroporto, dando vita a community basate su interessi, competenze e obiettivi comuni. Il CEO e cofounder è un manager, Tommaso Fè, che lavora in Salesforce come Platform and Security AE.

