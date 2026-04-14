Dal 2026 entra in una nuova fase la digitalizzazione dei corrispettivi in Italia: commercianti, bar, ristoranti e in generale gli esercenti tenuti alla trasmissione telematica degli scontrini devono collegare i propri strumenti di pagamento elettronico (POS fisici o virtuali) ai registratori telematici. L’obiettivo è semplice: rendere coerenti in automatico incassi e corrispettivi fiscali, riducendo errori, omissioni e zone grigie.
Dal 5 marzo è disponibile il servizio web dell’Agenzia delle Entrate per effettuare questo abbinamento in modalità online. La prima comunicazione, per chi aveva già POS attivi a gennaio, va fatta entro il 20 aprile.
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Chi deve adeguarsi e cosa cambia davvero
L’obbligo riguarda tutti gli esercenti che certificano i corrispettivi tramite registratore telematico o strumenti equivalenti: negozianti, pubblici esercizi, attività di somministrazione, retail e in generale chi emette documento commerciale elettronico.
Il punto importante da chiarire è questo: non serve un collegamento fisico tra cassa e POS, né bisogna cambiare per forza i dispositivi. Il nuovo adempimento consiste in un abbinamento logico e informatico tra:
- registratore telematico (RT);
- POS tradizionale;
- smart POS;
- app o software per pagamenti digitali.
In pratica, il Fisco vuole sapere quali strumenti di incasso sono associati a ciascun punto cassa, così da poter incrociare i dati in modo più preciso.
Come fare il collegamento: la procedura passo per passo
L’operazione si fa nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, direttamente oppure tramite commercialista o intermediario delegato.
La procedura prevede:
- accesso all’area riservata con SPID, CIE o CNS;
- apertura della sezione dedicata ai corrispettivi;
- inserimento dei dati identificativi del POS o del sistema di pagamento;
- associazione del dispositivo al registratore telematico;
- conferma e invio della comunicazione.
Per i POS già in uso a gennaio 2026, il termine per la prima registrazione è di 45 giorni dalla disponibilità del servizio, cioè entro il 20 aprile.
Per i nuovi dispositivi attivati successivamente, l’abbinamento va fatto entro il mese successivo al periodo di utilizzo: ad esempio, un POS attivato a marzo dovrà essere comunicato tra il 6 e il 31 maggio.
I rischi per chi non si adegua: sanzioni e controlli
L’obbligo non è formale: il mancato collegamento o la trasmissione errata dei dati può costare caro.
Il regime sanzionatorio prevede:
- 100 euro per ogni trasmissione omessa, tardiva o errata, fino a un massimo di 1.000 euro per trimestre;
- nei casi più gravi, il rischio di sanzioni accessorie già previste per irregolarità sui corrispettivi.
Questo significa che un disallineamento tra pagamento elettronico incassato e scontrino trasmesso può diventare un alert per l’Agenzia.
Per questo, il consiglio per gli esercenti è muoversi subito:
- verificare con il fornitore del registratore telematico la compatibilità;
- controllare i POS attivi per sede;
- aggiornare le procedure interne di cassa;
- coinvolgere il consulente fiscale.
Non solo obbligo: il digitale può semplificare il lavoro
Dietro la stretta fiscale c’è anche un’opportunità concreta di modernizzazione per i piccoli esercenti.
Un sistema integrato tra cassa e pagamenti consente infatti:
- meno errori manuali nella chiusura giornaliera;
- riconciliazione automatica tra incassi e scontrini;
- meno tempo speso in controlli amministrativi;
- maggiore tracciabilità;
- dati più utili per analizzare vendite e flussi di cassa.
In prospettiva, questa misura spinge anche il commercio tradizionale verso una gestione più digitale e data-driven, avvicinando il negozio fisico a standard di efficienza già diffusi nell’ecommerce.
Per molte PMI del retail, l’adeguamento può diventare l’occasione per rivedere strumenti, processi e rapporto con il cliente: non solo per evitare multe, ma per lavorare meglio.