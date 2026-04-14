Dal 2026 entra in una nuova fase la digitalizzazione dei corrispettivi in Italia: commercianti, bar, ristoranti e in generale gli esercenti tenuti alla trasmissione telematica degli scontrini devono collegare i propri strumenti di pagamento elettronico (POS fisici o virtuali) ai registratori telematici. L’obiettivo è semplice: rendere coerenti in automatico incassi e corrispettivi fiscali, riducendo errori, omissioni e zone grigie.

Dal 5 marzo è disponibile il servizio web dell’Agenzia delle Entrate per effettuare questo abbinamento in modalità online. La prima comunicazione, per chi aveva già POS attivi a gennaio, va fatta entro il 20 aprile.

Chi deve adeguarsi e cosa cambia davvero

L’obbligo riguarda tutti gli esercenti che certificano i corrispettivi tramite registratore telematico o strumenti equivalenti: negozianti, pubblici esercizi, attività di somministrazione, retail e in generale chi emette documento commerciale elettronico.

Il punto importante da chiarire è questo: non serve un collegamento fisico tra cassa e POS, né bisogna cambiare per forza i dispositivi. Il nuovo adempimento consiste in un abbinamento logico e informatico tra:

registratore telematico (RT);

POS tradizionale;

smart POS;

app o software per pagamenti digitali.

In pratica, il Fisco vuole sapere quali strumenti di incasso sono associati a ciascun punto cassa, così da poter incrociare i dati in modo più preciso.

Come fare il collegamento: la procedura passo per passo

L’operazione si fa nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, direttamente oppure tramite commercialista o intermediario delegato.

La procedura prevede:

accesso all’area riservata con SPID, CIE o CNS; apertura della sezione dedicata ai corrispettivi; inserimento dei dati identificativi del POS o del sistema di pagamento; associazione del dispositivo al registratore telematico; conferma e invio della comunicazione.

Per i POS già in uso a gennaio 2026, il termine per la prima registrazione è di 45 giorni dalla disponibilità del servizio, cioè entro il 20 aprile.

Per i nuovi dispositivi attivati successivamente, l’abbinamento va fatto entro il mese successivo al periodo di utilizzo: ad esempio, un POS attivato a marzo dovrà essere comunicato tra il 6 e il 31 maggio.

I rischi per chi non si adegua: sanzioni e controlli

L’obbligo non è formale: il mancato collegamento o la trasmissione errata dei dati può costare caro.

Il regime sanzionatorio prevede:

100 euro per ogni trasmissione omessa, tardiva o errata , fino a un massimo di 1.000 euro per trimestre ;

, fino a un massimo di ; nei casi più gravi, il rischio di sanzioni accessorie già previste per irregolarità sui corrispettivi.

Questo significa che un disallineamento tra pagamento elettronico incassato e scontrino trasmesso può diventare un alert per l’Agenzia.

Per questo, il consiglio per gli esercenti è muoversi subito:

verificare con il fornitore del registratore telematico la compatibilità;

controllare i POS attivi per sede;

aggiornare le procedure interne di cassa;

coinvolgere il consulente fiscale.

Non solo obbligo: il digitale può semplificare il lavoro

Dietro la stretta fiscale c’è anche un’opportunità concreta di modernizzazione per i piccoli esercenti.

Un sistema integrato tra cassa e pagamenti consente infatti:

meno errori manuali nella chiusura giornaliera;

riconciliazione automatica tra incassi e scontrini;

meno tempo speso in controlli amministrativi;

maggiore tracciabilità;

dati più utili per analizzare vendite e flussi di cassa.

In prospettiva, questa misura spinge anche il commercio tradizionale verso una gestione più digitale e data-driven, avvicinando il negozio fisico a standard di efficienza già diffusi nell’ecommerce.

Per molte PMI del retail, l’adeguamento può diventare l’occasione per rivedere strumenti, processi e rapporto con il cliente: non solo per evitare multe, ma per lavorare meglio.