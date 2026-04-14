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POS e registratori di cassa, parte il collegamento online: cosa devono fare i commercianti entro il 20 aprile

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Dal 5 marzo è attivo il servizio per collegare POS e registratori telematici. Ecco chi è obbligato, come fare l’abbinamento online, le scadenze, i rischi di sanzioni e i vantaggi del digitale

Pubblicato il 14 apr 2026
POS e registratori di cassa
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Punti chiave

  • Dal 2026 obbligo di abbinare POS e registratore telematico; servizio dell’Agenzia delle Entrate attivo dal 5 marzo, prima comunicazione entro il 20 aprile per POS attivi a gennaio.
  • Obbligo per chi certifica i corrispettivi (negozi, bar, ristoranti e chi emette documento commerciale elettronico); l’abbinamento è logico, non richiede collegamento fisico, e si effettua su Fatture e Corrispettivi con SPID, CIE o CNS.
  • Sanzioni: 100 euro per trasmissione omessa, tardiva o errata fino a 1.000 euro per trimestre e possibili sanzioni accessorie; l’integrazione digitale però semplifica riconciliazione, tracciabilità e gestione.
Riassunto generato con AI

Dal 2026 entra in una nuova fase la digitalizzazione dei corrispettivi in Italia: commercianti, bar, ristoranti e in generale gli esercenti tenuti alla trasmissione telematica degli scontrini devono collegare i propri strumenti di pagamento elettronico (POS fisici o virtuali) ai registratori telematici. L’obiettivo è semplice: rendere coerenti in automatico incassi e corrispettivi fiscali, riducendo errori, omissioni e zone grigie.

Dal 5 marzo è disponibile il servizio web dell’Agenzia delle Entrate per effettuare questo abbinamento in modalità online. La prima comunicazione, per chi aveva già POS attivi a gennaio, va fatta entro il 20 aprile.

Chi deve adeguarsi e cosa cambia davvero

L’obbligo riguarda tutti gli esercenti che certificano i corrispettivi tramite registratore telematico o strumenti equivalenti: negozianti, pubblici esercizi, attività di somministrazione, retail e in generale chi emette documento commerciale elettronico.

Il punto importante da chiarire è questo: non serve un collegamento fisico tra cassa e POS, né bisogna cambiare per forza i dispositivi. Il nuovo adempimento consiste in un abbinamento logico e informatico tra:

  • registratore telematico (RT);
  • POS tradizionale;
  • smart POS;
  • app o software per pagamenti digitali.

In pratica, il Fisco vuole sapere quali strumenti di incasso sono associati a ciascun punto cassa, così da poter incrociare i dati in modo più preciso.

Come fare il collegamento: la procedura passo per passo

L’operazione si fa nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, direttamente oppure tramite commercialista o intermediario delegato.

La procedura prevede:

  1. accesso all’area riservata con SPID, CIE o CNS;
  2. apertura della sezione dedicata ai corrispettivi;
  3. inserimento dei dati identificativi del POS o del sistema di pagamento;
  4. associazione del dispositivo al registratore telematico;
  5. conferma e invio della comunicazione.

Per i POS già in uso a gennaio 2026, il termine per la prima registrazione è di 45 giorni dalla disponibilità del servizio, cioè entro il 20 aprile.

Per i nuovi dispositivi attivati successivamente, l’abbinamento va fatto entro il mese successivo al periodo di utilizzo: ad esempio, un POS attivato a marzo dovrà essere comunicato tra il 6 e il 31 maggio.

I rischi per chi non si adegua: sanzioni e controlli

L’obbligo non è formale: il mancato collegamento o la trasmissione errata dei dati può costare caro.

Il regime sanzionatorio prevede:

  • 100 euro per ogni trasmissione omessa, tardiva o errata, fino a un massimo di 1.000 euro per trimestre;
  • nei casi più gravi, il rischio di sanzioni accessorie già previste per irregolarità sui corrispettivi.

Questo significa che un disallineamento tra pagamento elettronico incassato e scontrino trasmesso può diventare un alert per l’Agenzia.

Per questo, il consiglio per gli esercenti è muoversi subito:

  • verificare con il fornitore del registratore telematico la compatibilità;
  • controllare i POS attivi per sede;
  • aggiornare le procedure interne di cassa;
  • coinvolgere il consulente fiscale.

Non solo obbligo: il digitale può semplificare il lavoro

Dietro la stretta fiscale c’è anche un’opportunità concreta di modernizzazione per i piccoli esercenti.

Un sistema integrato tra cassa e pagamenti consente infatti:

  • meno errori manuali nella chiusura giornaliera;
  • riconciliazione automatica tra incassi e scontrini;
  • meno tempo speso in controlli amministrativi;
  • maggiore tracciabilità;
  • dati più utili per analizzare vendite e flussi di cassa.

In prospettiva, questa misura spinge anche il commercio tradizionale verso una gestione più digitale e data-driven, avvicinando il negozio fisico a standard di efficienza già diffusi nell’ecommerce.

Per molte PMI del retail, l’adeguamento può diventare l’occasione per rivedere strumenti, processi e rapporto con il cliente: non solo per evitare multe, ma per lavorare meglio.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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