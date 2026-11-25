La sfida tra Amazon e SpaceX non riguarda soltanto lo spazio. Riguarda il controllo di una delle infrastrutture fondamentali dell’economia digitale: la connettività. Chi gestisce una rete satellitare globale può vendere accesso a Internet a famiglie e imprese, collegare territori non raggiunti dalla fibra, servire operatori telefonici e pubbliche amministrazioni, ma anche sostenere servizi cloud, applicazioni industriali e infrastrutture digitali distribuite.

È per questo che Amazon ha deciso di costruire una propria costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa. Una scelta industriale che va ben oltre la diversificazione del business e che può essere letta come un’estensione della strategia già sperimentata con Amazon Web Services: investire in infrastrutture tecnologiche complesse, trasformarle in piattaforme e venderne la capacità a un mercato globale.

Il progetto, annunciato nel 2019 con il nome di Project Kuiper e ribattezzato Amazon Leo nel novembre 2025, ha però incontrato difficoltà ben maggiori del previsto. Il confronto con Starlink, la rete di SpaceX, è diventato sempre più impegnativo. E gli incidenti e i ritardi del 2026 hanno reso evidente un problema fondamentale: nello spazio non basta disporre di capitali, tecnologia e clienti potenziali. Bisogna riuscire a portare migliaia di satelliti in orbita, rapidamente e a costi sostenibili.

Come è nata Amazon Leo: l’intuizione del 2018 e il progetto segreto di Bezos

La storia comincia nel 2018, quando il gruppo dirigente di Amazon prende in considerazione un’idea apparentemente lontana dal commercio elettronico: realizzare un sistema proprietario di comunicazioni satellitari, progettando internamente non soltanto i satelliti, ma anche le antenne degli utenti, le stazioni di terra e l’architettura della rete.

A ricostruire le origini del programma è la stessa Amazon, in un approfondimento pubblicato nel novembre 2026. La società racconta di aver costituito inizialmente un piccolo gruppo di ingegneri incaricato di verificare la fattibilità dell’iniziativa. A guidarlo viene chiamato Rajeev Badyal, ingegnere con esperienza nel settore spaziale e in precedenza responsabile dello sviluppo satellitare in SpaceX.

Badyal è una figura centrale nella vicenda. Il progetto nasce durante la gestione di Jeff Bezos, ma non coincide con Blue Origin, l’impresa spaziale fondata personalmente dall’imprenditore nel 2000. Amazon Leo è un’attività di Amazon, mentre Blue Origin è una società distinta che sviluppa razzi e sistemi spaziali e può operare come suo fornitore.

La distinzione è importante anche per comprendere le difficoltà successive: Amazon ha deciso di costruire i propri satelliti, ma non i razzi necessari a trasportarli in orbita.

Il progetto viene chiamato Kuiper, dal nome della fascia di Kuiper, una regione del Sistema solare oltre Nettuno. Il nome nasce come codice interno e rimane associato all’iniziativa per diversi anni.

Nel 2019 Amazon rende pubblici i suoi piani, presentando alle autorità americane una costellazione di 3.236 satelliti, successivamente autorizzata nella configurazione di prima generazione da 3.232 unità.

L’obiettivo dichiarato è portare Internet veloce nelle aree dove le reti terrestri sono insufficienti o economicamente difficili da realizzare. Ma dietro questa missione c’è un’opportunità industriale più ampia. Amazon può entrare nel mercato delle telecomunicazioni senza dover costruire una rete capillare di fibra o antenne mobili, sfruttando invece una piattaforma orbitale capace di raggiungere territori molto diversi.

La strategia riproduce alcuni elementi del modello AWS: grandi investimenti iniziali, infrastrutture condivise, servizi scalabili e possibilità di rivolgersi contemporaneamente a clienti consumer, imprese e amministrazioni pubbliche. Amazon News+1

Perché Amazon vuole Internet dallo spazio: non soltanto nuovi abbonati

La ragione più immediata è commerciale. Il mercato della connettività satellitare si è trasformato grazie ai satelliti LEO, acronimo di Low Earth Orbit, che orbitano a quote molto inferiori rispetto ai tradizionali satelliti geostazionari.

La minore distanza dalla Terra permette di ridurre sensibilmente la latenza, cioè il tempo necessario per trasmettere e ricevere informazioni. Ma richiede anche costellazioni molto più numerose, perché ogni satellite copre una porzione relativamente limitata del pianeta e si muove rapidamente rispetto alla superficie terrestre.

Per Amazon, il vantaggio potenziale è poter offrire una nuova infrastruttura digitale a diverse categorie di clienti.

Il primo mercato è quello dei consumatori che vivono in territori rurali, isolati o scarsamente serviti. Il secondo comprende imprese industriali, aziende agricole, operatori logistici e organizzazioni che hanno bisogno di connettività in luoghi remoti.

Il terzo è rappresentato dagli operatori telefonici, che possono utilizzare la rete satellitare per estendere la copertura senza realizzare nuove infrastrutture terrestri.

Infine c’è il rapporto con AWS. Le stazioni di terra della rete Leo sono progettate per collegarsi alle infrastrutture cloud di Amazon, aprendo la strada a un’offerta integrata di trasmissione, elaborazione e gestione dei dati.

Questa integrazione può diventare particolarmente interessante per le applicazioni industriali, l’Internet of Things e i servizi che richiedono collegamenti affidabili tra dispositivi distribuiti sul territorio.

Per il mondo retail, la prospettiva è altrettanto concreta: punti vendita in aree remote, magazzini, centri logistici, sistemi di pagamento e dispositivi connessi potrebbero utilizzare collegamenti satellitari come accesso principale o soluzione di continuità operativa. È un mercato potenziale, non ancora un risultato commerciale dimostrato di Amazon Leo.

Chi guida Amazon Leo: il ruolo di Rajeev Badyal

Rajeev Badyal, vicepresidente di Amazon Leo, è il principale responsabile tecnologico del programma fin dalle sue origini.

Prima di entrare in Amazon aveva lavorato in SpaceX. La sua esperienza nella progettazione di sistemi satellitari ha contribuito a definire l’architettura della costellazione e la strategia di sviluppo interno.

Nel novembre 2025 è proprio Badyal ad annunciare ufficialmente il passaggio da Project Kuiper ad Amazon Leo. La scelta del nuovo nome segnala la volontà di abbandonare l’identità di progetto sperimentale e presentare la rete come un futuro servizio commerciale.

Il nome Leo richiama direttamente l’orbita terrestre bassa e rende più immediata l’identificazione del prodotto. Amazon News+1

La cronologia: dal progetto del 2018 ai satelliti operativi

2018 — Nasce il progetto Amazon costituisce il primo gruppo di sviluppo guidato da Badyal. Viene definita l’idea di una rete satellitare globale costruita internamente. 2019 — Project Kuiper diventa pubblico Amazon presenta il progetto alle autorità statunitensi, delineando una costellazione di oltre 3.200 satelliti per la connettività a banda larga. 2020 — L’autorizzazione della FCC La Federal Communications Commission autorizza la costellazione di prima generazione da 3.232 satelliti. Amazon annuncia un investimento previsto superiore a 10 miliardi di dollari. L’autorizzazione stabilisce anche precise scadenze di dispiegamento. 2022 — La grande scommessa sui lanciatori Amazon conclude un maxiaccordo per 77 lanci con United Launch Alliance, Arianespace e Blue Origin. È una delle maggiori operazioni di acquisto di capacità di lancio nella storia commerciale dello spazio. La società sceglie di affidarsi a più fornitori, diversi dei quali stanno ancora sviluppando i propri nuovi razzi. 2023 — I primi prototipi e l’accordo con SpaceX In ottobre vengono lanciati due satelliti sperimentali per verificare le tecnologie di comunicazione e l’architettura della rete. In dicembre Amazon prenota tre lanci Falcon 9 con SpaceX, il suo principale concorrente nel mercato dell’Internet satellitare. 2024 — La preparazione industriale Amazon prosegue l’allestimento della capacità produttiva e delle infrastrutture di terra, ma l’avvio dei lanci di satelliti commerciali slitta rispetto alle aspettative iniziali. Aprile 2025 — Inizia il dispiegamento commerciale Un razzo Atlas V porta in orbita il primo gruppo di 27 satelliti di produzione. Dopo anni di progettazione e test, la costruzione effettiva della costellazione entra nella fase operativa. Novembre 2025 — Nasce il marchio Amazon Leo Project Kuiper viene ufficialmente ribattezzato Amazon Leo. L’obiettivo è preparare il lancio commerciale della rete e rafforzarne il posizionamento sul mercato. Aprile 2026 — L’accordo per Globalstar Amazon annuncia l’acquisizione di Globalstar e un’intesa con Apple per i servizi satellitari destinati ai dispositivi mobili compatibili. È un’estensione strategica verso il mercato direct-to-device. Giugno-luglio 2026 — La scadenza regolatoria mancata La FCC concede una deroga alla scadenza del 30 luglio, entro la quale Amazon avrebbe dovuto avere operativa metà della costellazione. Il programma resta molto lontano dall’obiettivo. 15 novembre 2026 — Il fallimento del Vulcan Un razzo Vulcan Centaur di United Launch Alliance non riesce a raggiungere l’orbita. Vanno perduti 40 satelliti Amazon Leo. L’incidente compromette la programmazione di uno dei principali vettori previsti per la costellazione. 23 novembre 2026 — Un nuovo rinvio Il lancio Ariane 6 destinato a trasportare altri 36 satelliti viene interrotto prima del decollo per un problema ai sistemi di supporto a terra. Il prossimo tentativo è previsto non prima del 24 novembre.

Il 2026, l’anno in cui i problemi diventano una crisi

Per comprendere la gravità della situazione attuale bisogna partire dai numeri. Secondo la ricostruzione di GeekWire del 15 novembre 2026, prima dell’incidente del Vulcan, Amazon aveva lanciato 396 satelliti di produzione attraverso 14 missioni riuscite.

Il dato fotografa un progresso industriale significativo, ma ancora insufficiente rispetto alle dimensioni del progetto. I satelliti lanciati rappresentano appena il 12,3% della costellazione prevista. Inoltre, il numero di satelliti portati in orbita non coincide necessariamente con quello dei satelliti già operativi: dopo il lancio occorrono verifiche, trasferimenti verso l’orbita definitiva e procedure di attivazione.

396

Satelliti di produzione lanciati con successo

3.232

Satelliti previsti nella prima generazione

40

Satelliti persi il 15 novembre

Avanzamento dei lanci della prima generazione

12,3%

Percentuale calcolata sui satelliti lanciati con successo, non su quelli già entrati in servizio.

Il fallimento del Vulcan: 40 satelliti perduti in pochi minuti

Il 15 novembre 2026 rappresenta il momento più critico nella storia recente di Amazon Leo.

Un razzo Vulcan Centaur di United Launch Alliance, joint venture tra Boeing e Lockheed Martin, parte dalla base di Cape Canaveral con 40 satelliti Amazon a bordo. È il primo volo Vulcan dedicato alla costellazione, un passaggio particolarmente importante perché il vettore avrebbe dovuto diventare uno dei principali strumenti per accelerarne il dispiegamento.

La missione fallisce. Il razzo non raggiunge l’orbita prevista e l’intero carico viene perduto.

Le prime ricostruzioni si concentrano su un’anomalia emersa durante la fase di ascesa. Nei giorni successivi, le informazioni diventano più precise. Il primo stadio avrebbe fornito una spinta insufficiente fin dalle prime fasi del volo. L’analisi preliminare comunicata il 18 novembre individua una possibile alimentazione inadeguata di propellente ai motori BE-4, piuttosto che un malfunzionamento dei motori stessi.

L’indagine, supervisionata dalla Federal Aviation Administration, non è ancora conclusa. Non è quindi corretto considerare definitivamente accertata la causa dell’incidente.

Il problema per Amazon non è soltanto la perdita dei satelliti. Il Vulcan era destinato a trasportarne circa 1.500, quasi metà dell’intera costellazione di prima generazione, attraverso un programma di 38 lanci acquistati.

L’incidente mette in discussione la disponibilità e la frequenza di uno dei principali strumenti di trasporto su cui Amazon aveva costruito la propria pianificazione industriale.

Anche Blue Origin è in difficoltà: il paradosso delle due aziende di Bezos

La seconda criticità riguarda Blue Origin, la società spaziale fondata da Jeff Bezos, che avrebbe dovuto contribuire al dispiegamento della costellazione attraverso il proprio razzo New Glenn.

Amazon ha prenotato 24 lanci su questo vettore. Ma nel maggio 2026 un’esplosione durante un test a terra, associata a un problema del sistema di alimentazione dell’ossigeno, ha imposto una battuta d’arresto al programma.

Il New Glenn è rimasto fermo in attesa delle verifiche e degli interventi necessari al ritorno al volo.

Si crea così una situazione paradossale. Amazon ha investito nella diversificazione dei fornitori per non dipendere da un solo lanciatore, ma due dei principali vettori su cui conta incontrano contemporaneamente difficoltà.

C’è inoltre un legame tecnologico: i motori BE-4 sviluppati da Blue Origin sono utilizzati anche dal Vulcan. Questo non significa che i due incidenti abbiano necessariamente la stessa causa. Le informazioni preliminari disponibili distinguono infatti il problema di alimentazione del Vulcan da quello verificatosi durante il test del New Glenn. Ma dimostra quanto siano interconnesse le catene di fornitura dell’industria spaziale.

Il 23 novembre un nuovo rinvio: si ferma anche Ariane 6

La sequenza delle difficoltà si è prolungata fino al 23 novembre 2026.

Arianespace avrebbe dovuto lanciare dalla Guyana francese 36 satelliti Amazon Leo a bordo di un Ariane 6. La missione, denominata VA271/LE-04, avrebbe consentito di riprendere il dispiegamento dopo la perdita del carico Vulcan.

Ma il conto alla rovescia è stato interrotto prima del decollo a causa di un evento tecnico che ha interessato i sistemi di supporto a terra. Secondo il comunicato ufficiale di Arianespace, il razzo e i 36 satelliti sono in condizioni stabili e sicure. La prossima opportunità di lancio non sarà prima del 24 novembre.

Non si tratta di un nuovo fallimento in volo né di un’altra perdita di satelliti. È però un ulteriore rinvio in un programma nel quale ogni settimana è diventata preziosa.

La FCC e il problema delle scadenze: Amazon rischia di perdere un vantaggio strategico

Accanto alle difficoltà industriali, Amazon deve affrontare un vincolo regolatorio.

La Federal Communications Commission, l’autorità americana che regola anche le comunicazioni satellitari, aveva imposto il dispiegamento di almeno metà della costellazione entro il 30 luglio 2026. Si tratta di 1.616 satelliti, una soglia che Amazon non è riuscita a raggiungere.

Nel gennaio 2026 la società aveva chiesto di prorogare il termine di due anni oppure di ottenere una deroga. Nel giugno successivo la FCC ha consentito di proseguire il dispiegamento nonostante il mancato raggiungimento della scadenza intermedia, applicando però condizioni sulle priorità di utilizzo dello spettro radio.

Il punto è cruciale. Le frequenze costituiscono una risorsa limitata e strategica: gli operatori satellitari devono coordinare il loro utilizzo per evitare interferenze. La perdita temporanea della priorità per i satelliti non ancora dispiegati non equivale alla revoca totale della licenza, ma può indebolire la posizione regolatoria di Amazon nei confronti di altri sistemi.

Resta inoltre la scadenza del 30 luglio 2029, quando la costellazione autorizzata di prima generazione dovrebbe essere interamente dispiegata e operativa.

La decisione ufficiale della FCC, DA 26-553, mostra quanto il regolatore consideri rilevanti sia gli investimenti già sostenuti sia la capacità effettiva di rispettare il calendario futuro. docs.fcc.gov+1

Il problema emerge da un semplice calcolo. Con 396 satelliti lanciati con successo, Amazon deve ancora portarne in orbita 2.836 per completare la prima generazione. Considerando i circa 32 mesi che separano novembre 2026 da luglio 2029, servirebbe una media vicina a 88-89 satelliti al mese, senza contare eventuali sostituzioni, perdite o ulteriori imprevisti.

È un’accelerazione molto impegnativa rispetto al ritmo mantenuto finora.

Amazon contro Starlink: perché il divario è così grande

Il confronto con Starlink è inevitabile, ma bisogna distinguere la dimensione delle reti dalla maturità commerciale.

Indicatore Amazon Leo Starlink Società Amazon SpaceX Inizio dei lanci della costellazione operativa 2025 2019 Satelliti 396 lanciati con successo Oltre 10.000 in orbita, secondo le stime recenti Servizio commerciale In preparazione, con test e partnership Già attivo su larga scala Razzi ULA, Arianespace, Blue Origin, SpaceX Principalmente Falcon 9 di SpaceX Integrazione strategica AWS, telecomunicazioni, servizi alle imprese Infrastruttura di lancio e connettività integrate Criticità principale Velocità di dispiegamento Sostenibilità della crescita, capacità e gestione della rete

Confronto indicativo al novembre 2026. Per Amazon il dato riguarda i satelliti lanciati con successo, non necessariamente tutti operativi; i numeri Starlink sono approssimativi e variano con nuovi lanci e rientri.

Il vantaggio di SpaceX non dipende soltanto dall’essere partita prima. Dipende soprattutto dall’integrazione verticale del modello industriale.

SpaceX produce satelliti, gestisce una propria rete Internet e dispone di una capacità di lancio proprietaria, con il Falcon 9 riutilizzabile e una frequenza operativa elevata.

Amazon, al contrario, ha internalizzato gran parte della produzione satellitare, ma deve acquistare all’esterno la capacità di lancio. La diversificazione dei fornitori riduce alcuni rischi, ma aumenta la complessità del coordinamento e non garantisce che i razzi siano disponibili quando servono.

Il paradosso più significativo è che Amazon ha dovuto acquistare lanci anche dalla propria concorrente SpaceX. Nel dicembre 2023 aveva già annunciato un accordo per tre missioni Falcon 9. La scelta dimostrava la volontà di contenere il rischio di calendario, anche ricorrendo al principale rivale. Amazon News+1

L’acquisizione di Globalstar: Amazon cerca una seconda strada per arrivare ai clienti

Le difficoltà del programma non hanno fermato l’espansione strategica di Amazon nello spazio. Anzi, nell’aprile 2026 il gruppo ha annunciato un’operazione destinata ad ampliare significativamente il proprio perimetro: l’accordo per acquisire Globalstar.

Globalstar dispone già di una rete satellitare, frequenze radio e competenze operative consolidate. L’acquisizione, annunciata il 14 aprile 2026 e non ancora perfezionata, dovrebbe permettere ad Amazon di entrare con maggiore forza nel mercato delle comunicazioni dirette tra satelliti e dispositivi mobili, il cosiddetto direct-to-device.

Nello stesso annuncio Amazon ha comunicato un accordo con Apple per supportare servizi satellitari su modelli compatibili di iPhone e Apple Watch, dalla messaggistica alle comunicazioni di emergenza.

È una svolta importante perché amplia il progetto oltre l’Internet satellitare tradizionale, basato su antenne dedicate installate presso abitazioni e imprese.

Amazon punta anche a una connettività che possa raggiungere direttamente smartphone e altri dispositivi, aprendo opportunità per gli operatori mobili e per nuovi servizi digitali.

L’operazione non risolve automaticamente i problemi della costellazione Leo: i satelliti Globalstar non sono sostituti immediati dei satelliti broadband di Amazon. Ma permette al gruppo di diversificare le tecnologie e i mercati di riferimento.

In prospettiva, la combinazione tra banda larga satellitare, collegamenti diretti ai dispositivi e infrastrutture cloud potrebbe diventare uno degli elementi più rilevanti della strategia Amazon. Amazon News

Perché Amazon è in ritardo: cinque errori e debolezze della strategia

La vicenda di Amazon Leo è interessante perché mostra come un’azienda abituata a eccellere nell’organizzazione industriale e nella gestione delle infrastrutture possa incontrare difficoltà nel trasferire il proprio modello a un settore tecnologico molto diverso.

Non tutti i problemi dipendono da errori di Amazon. Alcuni sono conseguenza di incidenti e ritardi dei fornitori. Ma le scelte industriali compiute negli anni hanno aumentato l’esposizione del programma a questi rischi.

1. La scommessa sui razzi non ancora maturi

Quando Amazon ha acquistato gran parte della capacità di lancio necessaria alla costellazione, diversi vettori erano ancora in fase di sviluppo o non avevano raggiunto una piena maturità operativa.

La scelta era comprensibile: prenotare in anticipo grandi volumi poteva garantire capacità futura e condizioni contrattuali favorevoli. Ma significava anche scommettere sulla puntualità di programmi tecnologici complessi.

I ritardi di Vulcan e New Glenn hanno dimostrato i limiti di questa impostazione.

2. La diversificazione non ha eliminato il rischio

Amazon ha scelto più fornitori proprio per evitare una dipendenza eccessiva da un singolo operatore.

In teoria è una strategia prudente. In pratica, però, la diversificazione funziona soltanto quando i diversi fornitori dispongono di capacità effettivamente disponibili e sufficientemente indipendenti.

Nel caso di Amazon Leo, la contemporanea difficoltà di più programmi di lancio ha ridotto i benefici attesi.

3. Il ritardo rispetto a SpaceX è diventato cumulativo

Starlink ha potuto sviluppare il servizio commerciale mentre ampliava progressivamente la costellazione. Questo significa acquisire clienti, raccogliere informazioni sull’utilizzo della rete, migliorare i terminali e generare ricavi da reinvestire.

Amazon si trova invece a sostenere una lunga fase di investimenti prima di poter raggiungere una scala commerciale paragonabile.

È una differenza fondamentale. Nel settore delle infrastrutture digitali, il vantaggio del primo operatore non riguarda soltanto il numero di clienti: riguarda l’esperienza accumulata e la possibilità di finanziare la crescita con i ricavi dell’attività.

4. La produzione dei satelliti e i lanci procedono a velocità diverse

Amazon ha investito nella realizzazione di una capacità produttiva avanzata. Ma fabbricare satelliti e portarli in orbita sono due attività industriali distinte.

Il problema principale sembra essersi spostato progressivamente dalla progettazione e produzione alla disponibilità dei vettori.

In altri termini, Amazon può anche accelerare la fabbricazione dei satelliti, ma senza una capacità di lancio sufficiente non può trasformarli in infrastruttura operativa.

È una debolezza particolarmente rilevante perché la costellazione richiede non soltanto il dispiegamento iniziale, ma anche una capacità continuativa di sostituzione dei satelliti nel tempo.

5. Il calendario regolatorio non segue quello industriale

Le scadenze imposte dalla FCC sono state definite per evitare che un operatore occupi risorse orbitali e frequenze senza utilizzarle effettivamente.

Amazon si trova quindi a dover conciliare tre calendari diversi: quello della produzione satellitare, quello dei fornitori di lanci e quello delle autorizzazioni.

Quando i primi due rallentano, il terzo continua a procedere.

Questo rende il tempo una risorsa economica e strategica tanto importante quanto il capitale.

Il rischio economico: quanto può costare ad Amazon il ritardo?

Quantificare con precisione il costo complessivo dei problemi di Amazon Leo è difficile. La società non ha reso pubblici tutti i dettagli economici dei singoli contratti di lancio, delle coperture assicurative e dei costi unitari dei satelliti.

Sarebbe quindi improprio attribuire una cifra certa alla perdita dei 40 satelliti del 15 novembre.

Il danno economico, però, non coincide soltanto con il valore dei satelliti distrutti. Comprende potenzialmente i costi di sostituzione, la riprogrammazione dei lanci e soprattutto il rinvio dell’avvio o dell’espansione dei ricavi commerciali.

Esiste inoltre un costo opportunità: ogni mese di ritardo consente a Starlink e agli altri operatori di consolidare la propria presenza, sottoscrivere contratti e sviluppare rapporti commerciali.

Per Amazon questo problema è particolarmente importante nel segmento business, dove gli accordi con operatori telefonici, governi e grandi imprese possono avere durata pluriennale.

Una volta che un cliente ha integrato una soluzione di connettività nella propria infrastruttura, sostituirla può diventare complesso e costoso.

La competizione, quindi, non riguarda soltanto chi riuscirà a mettere più satelliti in orbita. Riguarda chi riuscirà a conquistare per primo le relazioni commerciali più importanti.

Che cosa significa Amazon Leo per il retail e per l’economia digitale

Per un gruppo nato nel commercio elettronico, investire miliardi nello spazio può sembrare una diversificazione lontana dal business originario. In realtà esistono collegamenti strategici importanti.

Amazon ha costruito la propria crescita integrando progressivamente infrastrutture fisiche e digitali: magazzini, trasporti, sistemi di pagamento, marketplace, piattaforme cloud e servizi tecnologici.

La connettività satellitare può rappresentare un ulteriore livello di questa integrazione.

Per il retail, per esempio, una rete satellitare affidabile può garantire collegamenti di emergenza ai punti vendita, continuità ai sistemi di pagamento, connettività ai centri logistici e supporto alle operazioni in territori dove le reti terrestri sono insufficienti.

Per Amazon Web Services, invece, la possibilità di collegare infrastrutture remote al cloud può ampliare il mercato delle applicazioni industriali e dei servizi digitali.

Ma esiste anche una prospettiva più ampia: Amazon potrebbe diventare contemporaneamente fornitore di infrastrutture cloud, connettività e servizi digitali per le stesse aziende.

Questa integrazione avrebbe implicazioni competitive significative, perché permetterebbe al gruppo di controllare una porzione crescente della catena del valore digitale.

Sono opportunità potenziali, naturalmente. La loro realizzazione dipende dalla capacità di Amazon Leo di diventare un servizio commercialmente disponibile, competitivo e affidabile.

Il futuro di Amazon Leo: tre scenari possibili

Scenario 1 — Il recupero industriale

Vulcan e New Glenn tornano a operare regolarmente, Ariane 6 aumenta la frequenza dei lanci e Amazon riesce ad accelerare il dispiegamento. Il servizio commerciale cresce progressivamente e Amazon Leo si afferma come secondo grande operatore globale di Internet satellitare.

Scenario 2 — Una strategia più selettiva

Amazon non riesce a colmare rapidamente il divario con Starlink e concentra gli investimenti sui mercati più redditizi: grandi imprese, pubbliche amministrazioni, operatori mobili e integrazione con AWS. L’accordo Globalstar rafforza questa diversificazione.

Scenario 3 — Una revisione del progetto

Ulteriori ritardi, costi crescenti e difficoltà regolatorie costringono Amazon a rivedere dimensioni, tempi o modello commerciale della costellazione. Non significherebbe necessariamente abbandonare il settore spaziale, ma ridimensionare le ambizioni iniziali.

Questi scenari sono ipotesi di analisi, non previsioni annunciate dall’azienda. La variabile decisiva sarà la capacità di aumentare stabilmente il numero dei satelliti operativi e trasformare gli investimenti in un servizio che generi ricavi.

La lezione di Amazon Leo: nello spazio i miliardi non bastano

L’avventura spaziale di Amazon racconta una storia che va oltre il confronto con Elon Musk.

È la storia di un’impresa che ha costruito una parte rilevante del proprio successo trasformando infrastrutture complesse in piattaforme globali, ma che scopre quanto sia difficile applicare lo stesso modello a un settore nel quale le capacità industriali non possono essere accelerate soltanto attraverso gli investimenti.

Amazon ha le risorse finanziarie, le competenze tecnologiche e una base potenziale di clienti che pochi concorrenti possono vantare. Ha anche una strategia industriale coerente con la propria evoluzione, dal commercio elettronico al cloud, fino alla connettività.

Ma il settore spaziale introduce vincoli che Amazon non controlla completamente: l’affidabilità dei razzi, la disponibilità dei lanciatori, le autorizzazioni regolatorie e i tempi necessari per costruire una rete orbitale.

Il fallimento del Vulcan del 15 novembre e il nuovo rinvio di Ariane 6 del 23 novembre non dimostrano che Amazon Leo sia destinata a fallire. Dimostrano però che il progetto è entrato nella sua fase più delicata.

La domanda non è più soltanto se Amazon riuscirà a costruire una rete satellitare globale. È se riuscirà a farlo abbastanza rapidamente da conquistare una posizione economicamente sostenibile in un mercato nel quale il principale concorrente è già operativo su scala mondiale.