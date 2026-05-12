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Come cambia la mobilità: i nuovi trend a NME – Next Mobility Exhibition

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Barbara Prati, Exhibition Manager di NME, spiega quali sono i principali trend e gli appuntamenti di rilievo di Next Mobility Exhibition, a Milano dal 13 al 16 maggio

Aggiornato il 12 mag 2026
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Mobilità sostenibile e innovativa: i nuovi trend a NME - Next Mobility Exhibition 13-16 maggio 2026

La mobilità contemporanea è in rapida evoluzione: dall’auto a guida totalmente autonoma, all’evoluzione della sharing mobility, passando per le soluzioni di mobilità urbana e aerea più avanzate, sono tanti i temi sul tavolo. Se ne parlerà ampiamente a a NME-Next Mobility Exhibition La expo conference di Fiera Milano dedicata all’evoluzione del trasporto pubblico e della mobilità condivisa, che si terrà dal 13 al 16 maggio prossimi nel quartiere di Rho, presenta una fitta serie di incontri e appuntamenti che aiuteranno a capire dove sta andando la nuova mobilità pubblica e privata.

Barbara Prati, Exhibition Manager di NME, spiega quali sono i principali trend e gli appuntamenti di rilievo. Focus su guida autonoma per il trasporto pubblico, robotaxi, sharing mobility, mobilità sostenibile.

Next Mobility Exhibition: gli appuntamenti

Uno degli appuntamenti di Next Mobility Exhibition è dedicato, il 14 maggio, al tema dell’integrazione tra trasporto pubblico e mobilità condivisa nell’incontro promosso da EIT Urban Mobility, la più grande community europea per l’innovazione nella mobilità urbana.

La riflessione trova una declinazione ancora più concreta nella mattinata del 16 maggio, quando il confronto di NME si sposta sul contesto italiano. Sul palco, insieme ad Autostrade per l’Italia, siederanno alcune delle realtà più innovative nello scenario dello sharing – Wayla, Scuter e NExT – chiamate a dialogare con chi definisce il quadro normativo, con chi deve integrare questi servizi nel trasporto pubblico locale e con chi abilita tecnologicamente le nuove soluzioni.

Nei diversi incontri dedicati allo sharing, Next Mobility Exhibition non proporrà una vetrina di soluzioni, ma fornirà una lettura sistemica del settore, mettendo a confronto dati, modelli e casi concreti. L’obiettivo è chiaro: dimostrare che la condivisione non è più una sperimentazione, ma una infrastruttura di mobilità che deve essere progettata per funzionare su scala industriale.

(Questo contenuto editoriale è realizzato in collaborazione con Fiera Milano)

Originariamente pubblicato il 8 mag 2026
@RIPRODUZIONE RISERVATA

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