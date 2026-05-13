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Zanichelli Venture investe su Gyver, startup degli elettricisti

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Il round seed da 1,4 milioni di euro è guidato da Brighteye Ventures, con la partecipazione di Zanichelli Venture, Vento Ventures, Antler e Altitude. Cosa fa la startup, il mercato in Italia, le realtà analoghe all’estero

Pubblicato il 13 mag 2026
Luciana Maci

Giornalista

Gyver Founders
I fondatori di Gyver

Una casa editrice investe in una startup degli elettricisti. Può sembrare insolito, ma l’operazione ha un senso: Gyver è una startup HR-tech italiana che sta costruendo una nuova infrastruttura digitale per il lavoro tecnico qualificato. E Zanichelli Venture, il fondo di venture capital nato da Zanichelli Editore, non è il solo a credere in questa realtà innovativa: il round seed per Gyver ammonta a 1,4 milioni di euro, ed è stato guidato da Brighteye Ventures, con la partecipazione appunto di Zanichelli Venture, ma anche di Vento Ventures (fondo di Exor, famiglia Agnelli), Antler e Altitude.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Luciana Maci
Giornalista
Giornalista professionista dal 1999, scrivo di innovazione digitale e di come cambia il mondo con le nuove tecnologie. Dopo un master in giornalismo alla Luiss di Roma, ho collaborato con importanti testate italiane e lavorato in contesti internazionali e no profit. Dopo un periodo in CorCom, da oltre dieci anni sono in EconomyUp (Gruppo Nextwork360), di cui sono coordinatrice editoriale. Mi occupo di innovazione aziendale, open innovation, startup, innovazione nell’automotive, nella mobilità, nel banking, nel retail, nell’immobiliare, nell’insurance. Contributor di libri e saggi, autrice, moderatrice, speaker, ghost writer.
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