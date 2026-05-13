Una casa editrice investe in una startup degli elettricisti. Può sembrare insolito, ma l’operazione ha un senso: Gyver è una startup HR-tech italiana che sta costruendo una nuova infrastruttura digitale per il lavoro tecnico qualificato. E Zanichelli Venture, il fondo di venture capital nato da Zanichelli Editore, non è il solo a credere in questa realtà innovativa: il round seed per Gyver ammonta a 1,4 milioni di euro, ed è stato guidato da Brighteye Ventures, con la partecipazione appunto di Zanichelli Venture, ma anche di Vento Ventures (fondo di Exor, famiglia Agnelli), Antler e Altitude.
corporate venture capital
Zanichelli Venture investe su Gyver, startup degli elettricisti
Il round seed da 1,4 milioni di euro è guidato da Brighteye Ventures, con la partecipazione di Zanichelli Venture, Vento Ventures, Antler e Altitude. Cosa fa la startup, il mercato in Italia, le realtà analoghe all’estero
Argomenti
Canali
INNOVATION LEADER
-
Sabrina Maniscalco, la fisica dei contrasti e la sua scommessa sul quantum computing italiano13 Mag 2026
-
Piergiorgio Grossi: “Bisogna diventare esperti nell’imparare a imparare”12 Mag 2026
-
Edison, Dotti e Montelatici: “Dall’AI alla GenAI, ora abbiamo superpoteri per gestire impianti e processi”07 Mag 2026
-
Generali Investments nomina il suo primo Chief Artificial Intelligence Officer (CAIO): chi è e cosa farà28 Apr 2026
-
Giulio Bonazzi, CEO Aquafil: “Le sfide della chimica fra innovazione ed economia circolare”22 Apr 2026