Zanichelli Venture investe su Gyver, startup degli elettricisti

Una casa editrice investe in una startup degli elettricisti. Può sembrare insolito, ma l’operazione ha un senso: Gyver è una startup HR-tech italiana che sta costruendo una nuova infrastruttura digitale per il lavoro tecnico qualificato. E Zanichelli Venture, il fondo di venture capital nato da Zanichelli Editore, non è il solo a credere in questa realtà innovativa: il round seed per Gyver ammonta a 1,4 milioni di euro, ed è stato guidato da Brighteye Ventures, con la partecipazione appunto di Zanichelli Venture, ma anche di Vento Ventures (fondo di Exor, famiglia Agnelli), Antler e Altitude.