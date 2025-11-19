Venture capital, Scientifica lancia una call che “paga” l’anno sabbatico dei ricercatori

Scientifica S.p.A., holding di investimento italiana attiva nella valorizzazione di startup ad alto contenuto tecnologico (deep tech), rilancia “1 Anno Sabbatico”, la prima call che offre a ricercatori, studenti e professionisti la possibilità di prendersi un anno di pausa retribuito per dedicarsi interamente alla realizzazione della propria idea scientifica o tecnologica.

Ma vediamo innanzitutto come funziona “Scientifica”.

Che cos’è Scientifica

La missione dell’azienda è combinare scienza e capitale per costruire startup visionarie, mettendo a disposizione non solo risorse finanziarie, ma anche infrastrutture e competenze specialistiche per accelerare lo sviluppo e l’industrializzazione delle tecnologie emergenti.

L’azienda opera principalmente attraverso il fondo Scientifica Fund 1 (SF1), lanciato per sostenere la crescita di startup in ambiti strategici come future computing (incluso il calcolo quantistico), materiali intelligenti, industria avanzata e tecnologie ambientali. Oltre agli investimenti finanziari, Scientifica offre spazi attrezzati e laboratori dedicati (gli “Scientifica Lab”) in cui le startup possono validare i loro progetti pre-industriali, riducendo i tempi e i costi di sviluppo. Il fondo SF1 è inoltre caratterizzato da un forte impatto sociale e ambientale, in linea con i principi di sostenibilità previsti dal regolamento UE SFDR.

In questo modo, Scientifica si propone come un partner strategico per le aziende innovative, accelerando il loro percorso dalla ricerca alla commercializzazione, e supportandole in tutte le fasi di sviluppo.

Il team

Ecco una breve descrizione di due figure chiave del team di Scientifica S.p.A..

Riccardo D’Alessandri — managing partner

Riccardo D’Alessandri è Managing Partner di Scientifica.

Originario di Roma (classe 1981) e con un background da imprenditore nel digitale, ha fondato nel 2016 la società Ventiseidieci – attiva in ricerca e sviluppo nei materiali, nanotecnologie, biotecnologie e AI – e successivamente ha lanciato Scientifica come veicolo di venture capital specializzato in startup deep tech.

Nel suo ruolo, D’Alessandri sottolinea l’importanza del “tech transfer” ovvero la capacità di far passare un’idea di laboratorio al mercato, valorizzando i team di ricerca e dotando le startup di infrastrutture adeguate.

Patrick Leoni Sceti — general partner

Patrick Leoni Sceti ricopre il ruolo di General Partner di Scientifica.

Con formazione in International Economics & Management presso l’Università Bocconi, ha maturato esperienze in investment banking e family office.

Leoni Sceti definisce il nuovo fondo di Scientifica come «l’inizio di un progetto ambizioso, volto a sostenere imprese capaci di ridefinire gli standard globali e promuovere una crescita economica sostenibile».

Come è nato “1 Anno Sabbatico”

Ci sono idee che resistono al tempo. Restano silenziose nella mente di chi le ha immaginate, in attesa del momento giusto o di qualcuno disposto ad ascoltarle, a crederci davvero e dare loro la possibilità di diventare realtà.

È con questo spirito che, nel 2022, Scientifica creava “1 Anno Sabbatico”, un’iniziativa che – si legge in un comunicato aziendale – ha scalfito gli schemi del venture capital tradizionale.

E a distanza di 3 anni dalla prima edizione, Scientifica rinnova il suo impegno concedendo tempo, risorse e fiducia a chi immagina un futuro diverso e vuole impegnarsi per costruirlo. Un anno per mettersi alla prova, per trasformare un’intuizione in un progetto, un progetto in una start-up, una start-up in un’azienda di successo.

Così, l’innovativa holding di investimento basata a Roma, offrirà ciò che più manca a chi vuole creare impresa: risorse finanziarie, tempo, laboratori di ricerca e fiducia.

In cosa consiste 1 Anno Sabbatico

Il programma selezionerà un massimo di 5 progetti innovativi, mettendo a disposizione:

fino a 250.000 € per ciascun progetto ;

; sviluppo del prototipo all’interno degli Scientifica Lab (4.000 m² di laboratori di proprietà della holding) o all’interno degli spazi dei Lab Approved (una rete composta da oltre 80 laboratori affiliati in tutta Italia);

affiancamento continuo al founder da parte dei team multidisciplinari di Scientifica, sia per la fase di validazione tecnologica sia per la costruzione del modello di business.

L’obiettivo è dare ai talenti scientifici la possibilità di fare ciò che normalmente non possono fare: mettere tutto in pausa e dedicarsi alla creazione di qualcosa di nuovo, senza dover rinunciare alla propria stabilità.

A chi si rivolge

Possono candidarsi lavoratori dipendenti con background in ambito Ricerca e Sviluppo, ricercatori e studenti universitari, l’unica condizione necessaria è essere pronti a prendersi un periodo di aspettativa o una pausa dagli studi per dedicarsi completamente alla realizzazione della propria idea.

Con “1 Anno Sabbatico”, Scientifica rinnova la propria missione: trasformare la ricerca in impresa e l’impresa in progresso per la società.