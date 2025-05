Il finanziamento che avevamo annunciato in ambito STEP per la Regione Lazio è diventato operativo.

Con una dotazione di 70 milioni di euro la misura denominata “Sostegno allo sviluppo e alla fabbricazione delle tecnologie critiche” mira a sostenere investimenti nell’ambito delle tecnologie ritenute strategiche in ambito europeo.

Contemporaneamente la Regione Lazio ha anche avviato la misura denominata “Investimenti Strategici PMI” che con una dotazione di 40 milioni di euro sostiene la realizzazione di investimenti da parte delle PMI riguardanti ampliamento, diversificazione e modernizzazione di attività produttive esistenti.

Si tratta in entrambi i casi di misure “a sportello” la cui apertura è stata fissata per il 19 giugno prossimo. Forniamo di seguito una breve descrizione di entrambi gli interventi.

Bandi Regione Lazio: in cosa consiste la misura STEP Lazio

La misura STEP è parte del Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027 e mira a sostenere progetti rivolti allo sviluppo o alla produzione di tecnologie critiche e al rafforzamento delle catene del valore in settori strategici come la digitalizzazione, le tecnologie pulite, le biotecnologie e la produzione di medicinali critici.

Il bando è aperto alle imprese di qualsiasi dimensione situate nel Lazio, anche in collaborazione con altri soggetti. Gli Organismi di Ricerca (OdR) possono collaborare all’attività di sviluppo sperimentale, sostenendone fino ad un massimo del 30% dei costi.

I settori cui devono far riferimento i progetti presentati riguardano:

tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deep tech

e innovazione delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette

ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le biotecnologie, compreso lo sviluppo e la fabbricazione dei medicinali critici.

Sono considerate critiche le tecnologie che apportano un elemento innovativo, emergente e all’avanguardia con un notevole potenziale economico oppure contribuiscono a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche della UE.

I costi rendicontabili sono relativi a una o entrambe le seguenti tipologie di intervento:

investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali per realizzare nuove unità produttive o ampliamenti, diversificazione o cambiamenti fondamentali delle produzioni esistenti. Non sono ammissibili investimenti sostitutivi di capacità produttiva esistente attività di sviluppo sperimentale (per progetti che partano da almeno TRL4 e si sviluppino ad almeno TRL 7) con costi per il personale, spese per acquisto di brevetti e di know-how, servizi esterni, strumentazione, attrezzature e beni immobili

Per i progetti che comprendono investimenti (A) sono ammissibili le seguenti attività accessorie:

formazione e addestramento dei dipendenti da assumere o da riqualificare con riferimento ai costi dei formatori, ai servizi di consulenza specifica, costi di esercizio direttamente imputabili all’attività, costi forfettari dei dipendenti oggetto di formazione per le sole PMI, consulenze e servizi attinenti alla fase di industrializzazione e di prima commercializzazione dei prodotti o servizi oggetto dell’investimento agevolato

I progetti che comprendono investimenti di tipo A) devono avere almeno 3 milioni di euro di costi ammissibili, i progetti che prevedono esclusivamente attività di sviluppo sperimentale (tipo B) devono avere almeno 500.000 euro di costi ammissibili.

Bandi Regione Lazio: in cosa consiste la misura Investimenti Strategici PMI

La misura “Investimenti Strategici PMI” è anch’essa parte del Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027 e sostiene la realizzazione di investimenti riguardanti ampliamento, diversificazione e modernizzazione di attività produttive esistenti, anche mediante l’adozione di tecnologie innovative e sostenibili. L’obiettivo è di rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro, anche grazie a investimenti produttivi.

Il bando è rivolto alle PMI del Lazio che possono presentare un solo progetto in forma singola e devono dimostrare una adeguata capacità finanziaria in rapporto ai costi ammissibili del progetto, al netto del corrispondente contributo.

I progetti ammissibili non devono riguardare investimenti sostitutivi della capacità produttiva esistente, né investimenti per l’avvio di nuove iniziative e devono riguardare spese per almeno 500.000,00 euro con la parte dedicata ad investimenti che deve superare l’80% del totale. Sono inoltre ammissibili costi relativi ad attività di formazione e a consulenze e servizi.

Non sono ovviamente ammissibili progetti riguardanti tecnologie critiche rientranti nell’ambito STEP in quanto già coperte dall’altro avviso citato precedentemente.

In sintesi, le spese rendicontabili sono relative alle seguenti tipologie interventi:

acquisti a condizioni di mercato di beni materiali e immateriali necessari agli investimenti

necessari agli investimenti costi di formazione e addestramento che includono costi dei formatori, servizi di consulenza specifica, costi di esercizio direttamente imputabili all’attività, costi forfettari dei dipendenti oggetto di formazione

che includono costi dei formatori, servizi di consulenza specifica, costi di esercizio direttamente imputabili all’attività, costi forfettari dei dipendenti oggetto di formazione spese per consulenze e servizi direttamente imputabili ad attività di supporto all’industrializzazione e alla prima commercializzazione dei prodotti o servizi oggetto dell’investimento agevolato

direttamente imputabili ad attività di supporto all’industrializzazione e alla prima commercializzazione dei prodotti o servizi oggetto dell’investimento agevolato costo della fideiussione a garanzia dell’anticipo che deve essere richiesto obbligatoriamente ed è pari al 40% del contributo concesso

Durata dei progetti e contributi previsti

I progetti presentati per il bando Step devono avere una durata massima di 24 mesi e possono arrivare a 36 mesi nel caso di spese complessive superiori ai 10 milioni di euro.

L’altro bando prevede invece una durata massima di 18 mesi che vengono estesi a 24 mesi per progetti superiori a 3 milioni di euro e a 36 mesi per progetti superiori a 10 milioni di euro. Tutti i progetti devono in ogni caso essere completati entro il 31 marzo 2029.

Il contributo richiesto varia a seconda della dimensione dell’azienda richiedente, della tipologia di spesa effettuata e della zona di ubicazione del progetto.

Nel caso dei progetti STEP, con riferimento al solo sviluppo industriale, le Piccole Imprese possono arrivare ad un massimo del 65% di contributo, le Medie Imprese al 55%, le Grandi Imprese al 45%. È riservata invece una percentuale dell’80% per gli Organismi di Ricerca.

Per i progetti afferenti alla misura “Investimenti Strategici PMI” le percentuali relative agli investimenti variano, a seconda dell’ubicazione dell’intervento tra il 20% ed il 45% per le Piccole Imprese e tra il 10% ed il 35% per le Medie Imprese.

Modalità di presentazione

La dotazione finanziaria dei due avvisi risulta estremamente interessante con 70 milioni di euro per il primo e 40 milioni di euro per il secondo. In considerazione dell’ammontare complessivo di 110 milioni di euro si ha la possibilità di finanziare un centinaio di progetti innovativi, con importanti ricadute operative. Una sfida da cogliere per migliorare sia i livelli occupazionali che il posizionamento sul mercato per le aziende beneficiarie

Nonostante la notevole disponibilità, trattandosi di bandi “a sportello” è sempre preferibile pianificare la presentazione della domanda alla data apertura dello sportello stesso, prevista per il 19 giugno 2025.

La presentazione delle domande sarà possibile esclusivamente online tramite la piattaforma GeCoWEB Plus di Lazio Innova.

Scheda sintetica del bando

