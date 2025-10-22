TeamSystem acquisisce Normo.ai, startup dell’AI generativa per professionisti

Dopo solo un anno di vita, Normo.ai ha fatto la exit. TeamSystem ha acquisito la maggioranza del capitale della startup fondata a Milano nel 2024 e specializzata in soluzioni di Intelligenza Artificiale generativa dedicate al mondo professionale.

Cosa fa Normo.ai

Normo.ai nasce a Milano nel 2024 dall’iniziativa di quattro co-founder: Francesco Magro (CEO, formazione in Management alla Bocconi), Giovanni Roberto (Bocconi e Master in Strategic Management alla Rotterdam School of Management), Nicolò Ronconi e Paolo Saltarel (software engineer con esperienza di ricerca su AI/ML). In meno di dodici mesi la startup completa un percorso lampo: cresce sul mercato professionale e approda a un’exit, con TeamSystem che acquisisce la maggioranza del capitale.

Normo.ai, che nel 2025 ha registrato un fatturato pari a 1,3 milioni di euro, con quasi 1.500 contratti attivi, ha sviluppato un assistente AI in linguaggio naturale che consente di ridurre sensibilmente il tempo necessario per analisi, ricerche normative e predisposizione di documenti come pareri, contratti, business plan, o report di compliance. La piattaforma, aggiornata in tempo reale su leggi, sentenze e prassi, è pensata per supportare studi professionali e imprese nella gestione quotidiana delle attività, migliorando accuratezza ed efficienza operativa.

Perché TeamSystem ha acquisito Normo.ai

L’acquisizione si inserisce nel percorso di sviluppo strategico del Gruppo TeamSystem – tech & AI company italiana leader nello sviluppo di piattaforme digitali per la gestione del business di imprese e professionisti – acquisisce nel campo dell’Intelligenza Artificiale, con l’obiettivo di rendere sempre più concreti i benefici di questa tecnologia per professionisti e PMI italiane. Un impegno che trova riscontro anche nei risultati di una recente ricerca realizzata da Kantar per TeamSystem, secondo cui oltre otto imprese su dieci (84%) riconoscono all’AI un impatto crescente sul lavoro dei consulenti e dei commercialisti, mentre circa sei su dieci (60%) sarebbero disposte a condividere una maggiore quantità di dati aziendali in cambio di servizi più evoluti e personalizzati.

Questi dati confermano che l’AI è percepita come una leva abilitante, che incrementa la competitività degli studi professionali permettendo loro di offrire nuovi servizi, impensabili senza il sostegno dell’AI, e che diventa così uno strumento capace di potenziare la consulenza, rendendola più data driven e orientata al business. In questo contesto, l’ingresso di Normo.ai rappresenta un passo ulteriore nella roadmap di TeamSystem, che punta a offrire piattaforme sempre più semplici, efficienti e integrate a supporto dei professionisti, in linea con le esigenze di un mercato in rapida trasformazione.

L’open innovation di TeamSystem

TeamSystem – realtà aziendale italiana, con sede legale a Pesaro e sede operativa a Milano, che offre software e servizi ad aziende, commercialisti, consulenti del lavoro, studi legali, amministratori di condominio e associazioni di categoria- utilizza da tempo la strategia di open innovation che prevede l’acquisizione di realtà innovative. Dalle acquisizioni di startup in fase early stage, come Fatture in Cloud o Netlex, all’ingresso nella maggioranza societaria di realtà imprenditoriali già affermate come, per esempio, Mondora, società con sede a Milano e Morbegno (Sondrio), attiva nel mercato dei servizi innovativi in ambito cloud per aziende e società finanziarie. Altri esempi: la partecipazione di maggioranza in AliasLab, azienda specializzata nei servizi di firma elettronica ed autenticazione, o più di recente, nel 2020, l’ingresso in Habble, società attiva nel cloud, partecipata da Gellify Digital Investment. A marzo 2021 ha acquisito Modefinance. Dopodiché si sono susseguite acquisizioni, ormai diventate parte integrante del Dna dell’azienda.

La parola ai protagonisti

«L’acquisizione di Normo.ai si inserisce pienamente nella nostra strategia di lungo periodo: investire in soluzioni di Intelligenza Artificiale che rendano il lavoro dei professionisti e delle imprese più efficiente, preciso e a valore aggiunto. Crediamo in un’AI concreta e accessibile, che permetta di liberare tempo, migliorare le decisioni e valorizzare il potenziale e il talento umano», ha commentato Federico Leproux, CEO di TeamSystem.«Con l’ingresso di Normo.ai rafforziamo ulteriormente la nostra capacità di integrare l’innovazione nei processi quotidiani di chi fa impresa».

«TeamSystem crede nel nostro piano di sviluppo e metterà a disposizione risorse e competenze che consentiranno a Normo.ai di esprimere al meglio il suo potenziale, facendo leva sull’expertise e la scala di un gruppo tecnologico europeo di primo piano. In un contesto di mercato in cui si parla tanto di Intelligenza Artificiale, Normo.ai ha dimostrato, con applicazioni e risultati concreti, di aumentare notevolmente l’efficienza e la qualità del lavoro dei Professionisti», ha dichiarato Giovanni Roberto, Founder di Normo.ai.

«Questa operazione conferma la grande opportunità che l’AI apre a tutti: con un approccio technology-first e centrato sul cliente si può fare la differenza, in tempi rapidi, anche in mercati maturi. TeamSystem sarà il partner ideale per portare Normo.ai su scala industriale e trasformarlo in uno standard operativo», ha aggiunto Francesco Magro, CEO & Founder di Normo.ai.

Normo.ai entra a far parte dell’ecosistema TeamSystem accanto alle Soluzioni Editoriali sviluppate da Euroconference – società del Gruppo specializzata in formazione e aggiornamento professionale – che già supporta i professionisti nella ricerca e interpretazione normativa attraverso l’Intelligenza Artificiale. Le due soluzioni si integrano naturalmente, creando un sistema completo che mette l’AI al servizio dei professionisti, per una consulenza più efficiente e di valore..