C’è una nuova direttrice lungo cui si sta muovendo la competizione globale sull’intelligenza artificiale, ed è meno appariscente dei chatbot ma altrettanto strategica: quella dei dati strutturati. È qui che si inserisce l’ultima mossa di SAP, che ha annunciato l’acquisizione di Prior Labs, una giovane realtà tedesca specializzata nello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale per dati tabulari.

L’operazione si colloca nel più ampio piano con cui SAP sta cercando di rafforzare la propria offerta AI, integrandola in profondità nelle piattaforme enterprise che costituiscono il cuore del suo business.

L’accordo, infatti, impegna il gigante del software enterprise a investire oltre 1 miliardo di euro nei prossimi quattro anni per trasformare Prior Labs in un laboratorio di ricerca sull’intelligenza artificiale di frontiera leader a livello globale.

Il valore nascosto nei dati aziendali

Se i modelli linguistici come quelli sviluppati da OpenAI o Google hanno catalizzato l’attenzione pubblica, la maggior parte dei dati aziendali continua a vivere in forme strutturate: tabelle, database, fogli di calcolo. Informazioni che alimentano processi critici come la gestione della supply chain, la contabilità o le risorse umane.

È proprio su questo terreno che Prior Labs ha costruito la propria proposta tecnologica: foundation model progettati per comprendere, analizzare e generare insight a partire da dati tabulari. Un approccio che promette di superare i limiti delle tecniche tradizionali di machine learning, spesso frammentate e difficili da scalare.

Come nasce Prior Labs: dalla ricerca accademica al mercato

Prior Labs nasce come spin-off del Max Planck Institute, uno dei centri di ricerca più prestigiosi in Europa. Alla base della startup c’è il lavoro di un gruppo di ricercatori che ha sviluppato modelli in grado di generalizzare su diversi tipi di dataset strutturati, riducendo la necessità di addestramenti specifici per ogni singolo caso d’uso.

Un passaggio cruciale, perché uno dei principali ostacoli all’adozione dell’AI nelle imprese è proprio la difficoltà di adattare i modelli a contesti differenti, con costi e tempi spesso elevati.

I fondatori di Prior Labs arrivano dal mondo della ricerca avanzata sull’intelligenza artificiale, in particolare dall’ecosistema del Max Planck Institute.

I fondatori

Frank Hutter

Marius Lindauer

Arlind Kadra

Si tratta di profili accademici di alto livello, con un forte background in machine learning e AutoML. Il loro lavoro si è concentrato negli anni sull’automazione dei processi di apprendimento e sull’applicazione dell’AI ai dati strutturati — il cuore tecnologico della startup.

Il CEO

Il CEO di Prior Labs è Marius Lindauer.

Ricercatore con un solido background in machine learning e AutoML, Lindauer è professore all’Università Leibniz di Hannover e ha lavorato a lungo all’interno del Max Planck Institute. Il suo percorso è emblematico di una nuova generazione di founder europei: scienziati che trasformano risultati accademici in prodotti industriali scalabili.

In Prior Labs guida lo sviluppo e la commercializzazione dei foundation model per dati tabulari, con l’obiettivo di portarli dentro i processi decisionali delle imprese — esattamente il tipo di tecnologia che ha attirato l’interesse di SAP. (Sotto il team di Prior Labs)

La strategia di SAP: AI integrata nei processi

Per SAP, l’acquisizione rappresenta molto più di un semplice investimento tecnologico. È un tassello di una strategia più ampia che punta a incorporare l’intelligenza artificiale direttamente nei flussi operativi delle aziende clienti.

Negli ultimi mesi, il gruppo tedesco ha accelerato su più fronti: dall’integrazione di assistenti AI nelle proprie suite software, fino allo sviluppo di soluzioni verticali per settori specifici. L’ingresso delle tecnologie di Prior Labs potrebbe consentire a SAP di fare un salto di qualità proprio nella gestione dei dati strutturati, storicamente uno dei suoi punti di forza.

Una partita ancora aperta

Il mercato dei foundation model è ancora in piena evoluzione. Se nel campo del linguaggio naturale si stanno consolidando pochi grandi player, nel segmento dei dati tabulari lo scenario è più frammentato e aperto all’innovazione.

L’acquisizione di Prior Labs segnala che i grandi gruppi tecnologici stanno iniziando a presidiare anche questo spazio, consapevoli che il vero valore dell’AI, soprattutto in ambito enterprise, passa dalla capacità di estrarre insight dai dati operativi.

In questo senso, la mossa di SAP può essere letta come un tentativo di anticipare una nuova fase della competizione: meno visibile al grande pubblico, ma decisiva per ridefinire il modo in cui le aziende prendono decisioni, ottimizzano processi e costruiscono vantaggio competitivo.

E, come spesso accade nell’innovazione, tutto parte da ciò che già esiste — i dati — ma viene trasformato da un nuovo modo di interpretarli.