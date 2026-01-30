AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp SmartMobilityUp Proptech Startup

AI e salute

Quando l’AI entra nello studio medico: come cambia il rapporto con i pazienti

Home Innovazione
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

Sempre più italiani cercano online e nei chatbot risposte sulla salute prima o dopo la visita medica. Lo studio “Salute artificiale” analizza dati inediti sull’uso dell’AI generativa e mostra come stia cambiando la relazione medico-paziente. L’incontro il 2 febbraio in Assolombarda

Pubblicato il 30 gen 2026
Antonio Palmieri

Fondatore e presidente di Fondazione Pensiero Solido

“Salute artificiale”: uno studio sul rapporto con l’AI nella relazione medico-paziente
"Salute artificiale": uno studio sul rapporto con l'AI nella relazione medico-paziente

Credo che anche tu possa aver cercato online o chiesto ai chatbot di intelligenza artificiale generativa consigli, suggerimenti e indicazioni per motivi di salute. Io l’ho fatto. Abbiamo a disposizione a portata di clic informazioni che attingono a un grande bagaglio di sapere, perché non utilizzarle?

Attingendo ai dati digitali, sono andato dal medico più consapevole e informato oppure ho dato una prima risposta ai figli che chiedevano informazioni su una certa malattia. È un male?

Salute artificiale. Analisi dell’uso di AI e ricerca digitale degli Italiani“: una ricerca

Lo sarebbe stato se avessi considerato il responso del chatbot un oracolo sanitario. Il fatto è che la rivoluzione digitale sta ridefinendo strutturalmente il rapporto tra medici e pazienti. Di questo ragioneremo lunedì 2 febbraio alle 12 in Assolombarda a Milano, presentando in anteprima nazionale lo studio “Salute artificiale. Analisi dell’uso di AI e ricerca digitale degli Italiani“. 

Scritto da Antonio Preiti e realizzato dagli istituti di ricerca Sociometrica e FieldCare, su incarico della Fondazione Italia in Salute e della Fondazione Pensiero Solido, la ricerca indaga –  attraverso dati inediti raccolti su un campione rappresentativo della popolazione italiana – non solo l’uso tradizionale di internet in ambito sanitario, ma analizza la rottura strutturale rispetto al passato: l’ingresso dell’Intelligenza Artificiale Generativa (ChatGPT, Gemini, Claude) nelle abitudini sanitarie quotidiane. “Salute artificiale” documenta come e quanto questi strumenti stiano trasformando il modo in cui gli italiani si informano sulla propria salute.

Verso una “medicina partecipativa”

L’indagine mette in luce come la ricerca online “assedi” il momento della consultazione professionale, precedendolo o seguendolo, con dati davvero clamorosi. Uno dei temi centrali del rapporto è il cambiamento nella dinamica della visita medica. Questo passaggio segna la transizione verso una medicina “partecipativa”, dove l’informazione digitale diventa sia uno strumento di empowerment sia una potenziale fonte di disinformazione.

Il rapporto rappresenta uno strumento essenziale per comprendere le nuove sfide del sistema sanitario nazionale nell’era dell’informazione algoritmica, con una dote di dati inediti di grande impatto, con particolare accento sulla percezione dell’affidabilità delle informazioni online e dei rischi concreti legati all’automedicazione e alla modifica autonoma delle terapie. 

Lo studio sottolinea come il dubbio, seppur legittimo, debba essere gestito all’interno della relazione medico-paziente e non in una “non splendida” solitudine digitale.

Ridefinire la relazione con i pazienti in virtù dell’AI

Sullo sfondo rimane una esigenza strutturale: l’intelligenza artificiale generativa obbliga i medici a ridefinire la relazione con i pazienti. La capacità relazionale dell’IA produce rischia di essere più forte e seducente di quella umana. L’algoritmo ascolta, risponde con pazienza e tratta con gentilezza, quindi acquista autorevolezza. Sta a noi umani non essere superati dall’empatia artificiale nel rapporto tra medico e paziente. Questa è la vera sfida.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Antonio Palmieri
Fondatore e presidente di Fondazione Pensiero Solido
Antonio Palmieri, fondatore e presidente di Fondazione Pensiero Solido. Sposato, due figli, milanese, interista. Dal 1988 si occupa di comunicazione, comunicazione politica, formazione, innovazione digitale e sociale. Già deputato di Forza Italia
Seguimi su

Leggi anche:

guest

1 Commento
Più recenti Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti
Vikas
Vikas
3 ore fa

Very useful information.

0
Rispondi

Argomenti

Canali

INNOVATION LEADER

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • Tuidi-5 (3)

  • STARTUP B2B

    Tuidi: come una startup pugliese risolve lo spreco alimentare grazie all’intelligenza artificiale

    07 Ott 2025

    di Stefania Barbato

    Condividi
  • Smart mobility, cos'è e come funziona

  • LA GUIDA

    Smart mobility: che cos'è e come migliorerà le nostre città

    20 Nov 2025

    di Luciana Maci

    Condividi
  • eCommerce B2c

  • LA GUIDA

    eCommerce B2c: come funziona, il mercato italiano, i principali marketplace

    28 Mag 2025

    di Pierluigi Sandonnini

    Condividi
1
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x