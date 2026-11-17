Le piccole e medie imprese sono il cuore dell’economia europea e italiana: nel nostro continente sono oltre 30 milioni (il 99% del totale), sostengono più di 100 milioni di posti di lavoro e generano due terzi dell’occupazione. Ma manca una comprensione concreta e diretta delle loro condizioni operative e finanziarie. Ad offrire gratuitamente una “fotografia dinamica” mensile dell’economia delle PMI in Europa è Qonto Insights, la nuova piattaforma lanciata da Qonto. Vediamo meglio di cosa si tratta, partendo dal profilo di questa fintech francese che propone una soluzione di gestione finanziaria per PMI e liberi professionisti.

Qonto: 600 milioni raccolti e un team di 1700 persone

Fondata nel 2017 da Steve Anavi e Alexandre Prot, oggi Qonto affianca oltre 750.000 PMI e professionisti in 8 Paesi. La società unisce in un’unica piattaforma integrata e intuitiva servizi bancari per le imprese con strumenti avanzati di gestione finanziaria, tra cui fatturazione, contabilità e gestione delle spese. Grazie a più di 600 milioni di euro di finanziamenti raccolti e a un team di oltre 1.700 persone, sta trasformando il modo in cui le aziende europee gestiscono le proprie finanze, offrendo prodotti innovativi, prezzi trasparenti e un servizio di assistenza clienti sempre disponibile.

Cos’è Qonto Insights e a cosa serve

Qonto ha appena lanciato Qonto Insights, nato per fornire intelligence economica proprietaria basata sull’attività finanziaria reale di centinaia di migliaia di PMI europee in Francia, Germania, Italia e Spagna. La piattaforma presenta indici interattivi, statistiche e analisi delle tendenze che mostrano come le imprese evolvono nei diversi settori, territori e periodi. Lanciati pubblicamente per la prima volta nell’ottobre 2026, le dashboard vengono aggiornate sul sito web di Qonto il quinto giorno di ogni mese; i dati sono anonimizzati e aggregati per renderli completamente riservati e non riconducibili ad alcuna specifica impresa.

Qonto Insights: esempi d’uso

Tra i primi dati emersi da Qonto Insights, ci sono quelli relativi alla crescente pressione finanziaria che stanno sperimentando le PMI italiane: a settembre la durata mediana della liquidità è scesa a 9,5 giorni, mentre i tempi medi di pagamento delle fatture hanno raggiunto 51,2 giorni. Allo stesso tempo emergono segnali positivi sul fronte della competitività, con il 21,3% delle imprese che opera sui mercati internazionali e una diffusione sempre più ampia degli strumenti di intelligenza artificiale.

Nel dettaglio, a settembre il 28,1% delle fatture delle PMI italiane è stato pagato in ritardo (migliora la situazione in Germania 27,5%, mentre peggiora in Francia 32,4% e Spagna 38,9%) e soltanto il 27,8% delle imprese italiane dispone di riserve di liquidità sufficienti per almeno un mese (contro Francia 42,4%, Germania 41,1% e Spagna 29,6%). Parallelamente, cresce l’attività oltreconfine: le PMI italiane che effettuano transazioni internazionali raggiungono il 21,3%, operando complessivamente con 90 Paesi. Continua inoltre a diffondersi l’intelligenza artificiale, con livelli di adozione che nei servizi professionali e digitali superano il 20% delle imprese nel nostro Paese.

Sono solo alcuni degli esempi ricavabili dalla piattaforma. Dalla pressione sulla liquidità ai ritardi nei pagamenti, dall’adozione dell’intelligenza artificiale all’espansione sui mercati internazionali, Qonto Insights è infatti progettato per offrire a decisori, analisti, responsabili politici e media una lettura il più possibile tempestiva delle dinamiche imprenditoriali europee, basata sui comportamenti delle PMI e proposta senza interpretazioni né commenti.

Gli indici

Accessibile gratuitamente dal sito di Qonto, la piattaforma viene aggiornata mensilmente e si articola in quattro indici dedicati che analizzano alcuni degli aspetti più rilevanti per la solidità e lo sviluppo delle imprese:

Indice di adozione dell’IA: mostra quante PMI europee investono nell’intelligenza artificiale, quanto spendono per gli strumenti di IA e a quanti strumenti di IA si abbona un’impresa tipo.

Indice dei ritardi di pagamento: analizza quante fatture vengono pagate in ritardo, quanto tempo le imprese attendono per ricevere i pagamenti e il valore medio delle fatture insolute.

Indice delle transazioni internazionali: mappa quante PMI europee operano oltre confine, in quali mercati svolgono la propria attività e l’importo medio dei flussi di denaro transfrontalieri.

Indice della riserva di liquidità: valuta per quanti giorni un’impresa tipo dispone di una riserva di liquidità, la quota di PMI con riserve di cassa sufficienti per almeno un mese e quante registrano un saldo negativo in un determinato momento del mese.

Per approfondire i risultati, la piattaforma ospita anche la sezione “Qonto Insights: Explained”, che propone analisi dedicate ai singoli Paesi, confronti tra mercati e approfondimenti sui trend più significativi emersi dagli indicatori.

Parla il CEO Alexander Prot

“Ci troviamo in una posizione privilegiata, poiché siamo in contatto diretto con oltre 750mila imprese in otto mercati europei. Con Qonto Insights vogliamo valorizzare ancora di più questo osservatorio unico, analizzando la situazione reale delle PMI europee”, ha dichiarato Alexandre Prot, Co-Founder e CEO di Qonto. “Dai ritardi nei pagamenti delle fatture all’adozione dell’intelligenza artificiale, fino alla crescita delle attività internazionali, l’obiettivo è affiancare dati concreti e aggiornati ogni mese a percezioni e ipotesi, offrendo una lettura basata sulla realtà delle aziende. La nuova piattaforma mette a disposizione di giornalisti, decisori pubblici e operatori economici una prospettiva unica sullo stato di salute delle imprese, la vera spina dorsale dell’economia europea, attraverso dati comportamentali affidabili, concreti e più tempestivi che mai”.

Una “spina dorsale” sempre piuttosto trascurata. Grazie al suo punto di osservazione unico, con oltre 750.000 PMI clienti in Europa, Qonto può garantire un’approfondita comprensione delle dinamiche che ne influenzano crescita, resilienza e competitività.

(Contributo editoriale realizzato in collaborazione con Qonto)