Il panorama dell’evoluzione tecnologica aziendale sta attraversando una fase di ridefinizione profonda, dove la capacità di integrare risorse esterne non rappresenta più un semplice esperimento, ma il nucleo pulsante della strategia competitiva. In una recente analisi condotta da Jelena Joffe Weil, Worldwide Leader per la Venture Innovation presso Amazon Web Services (AWS), nel corso di un dialogo approfondito con Davide Ritorto del Corporate Venturing Podcast, emerge chiaramente come il confine tra la ricerca interna e le soluzioni di mercato stia svanendo. Questo approccio, che Joffe Weil definisce come l’unione tra l’innovazione collaborativa e il mindset delle startup, mira a risolvere problemi specifici di settore sfruttando la scala e le risorse delle grandi corporate.
L’evoluzione dell’open innovation nell’era dell’AI: parla Jelena Weil, Venture Innovation di AWS
La Worldwide Leader per la Venture Innovation presso Amazon Web Services spiega l’impatto dell’intelligenza artificiale nelle grandi aziende e descrive il programma di AWS come navigatore e acceleratore: superare i limiti dello sviluppo interno per abbracciare soluzioni esterne scalabili
