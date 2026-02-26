AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp SmartMobilityUp Proptech Startup

L’evoluzione dell’open innovation nell’era dell’AI: parla Jelena Weil, Venture Innovation di AWS

La Worldwide Leader per la Venture Innovation presso Amazon Web Services spiega l’impatto dell’intelligenza artificiale nelle grandi aziende e descrive il programma di AWS come navigatore e acceleratore: superare i limiti dello sviluppo interno per abbracciare soluzioni esterne scalabili

Pubblicato il 5 feb 2026
Jelena Joffe Weil, Worldwide Leader per la Venture Innovation, Amazon Web Services (AWS)

Il panorama dell’evoluzione tecnologica aziendale sta attraversando una fase di ridefinizione profonda, dove la capacità di integrare risorse esterne non rappresenta più un semplice esperimento, ma il nucleo pulsante della strategia competitiva. In una recente analisi condotta da Jelena Joffe Weil, Worldwide Leader per la Venture Innovation presso Amazon Web Services (AWS), nel corso di un dialogo approfondito con Davide Ritorto del Corporate Venturing Podcast, emerge chiaramente come il confine tra la ricerca interna e le soluzioni di mercato stia svanendo. Questo approccio, che Joffe Weil definisce come l’unione tra l’innovazione collaborativa e il mindset delle startup, mira a risolvere problemi specifici di settore sfruttando la scala e le risorse delle grandi corporate.

L
Mattia Lanzarone
Appassionato di videogiochi, musica e cultura digitale, ho sempre vissuto la tecnologia prima di tutto come spazio di scoperta e immaginazione. Dopo la laurea in Scienze Umanistiche per la Comunicazione all’Università degli Studi di Milano e un master in Editoria e Produzione Musicale e Audiovisiva alla Scuola di Comunicazione IULM, mi sono dedicato alla creazione di contenuti e alla definizione del linguaggio di progetti innovativi. Ho lavorato su tone of voice e brand book per esperienze tecnologiche come Futura by Plenitude, affiancando brand e istituzioni nella narrazione di percorsi immersivi e digitali.

