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L’AI corre più veloce delle imprese: la sfida dell’AI Thinking, dall’automazione alla strategia

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Andrea Rangone indica nell’AI un paradigma strategico capace di trasformare l’impresa ben oltre l’automazione dei singoli task. La nuova edizione dell’Osservatorio Startup & AI Thinking unisce mindset e lettura strategica per aiutare gli Innovation Manager a orientarsi tra soluzioni, rischi e nuovi modelli di business

Pubblicato il 13 nov 2026
Alessandra Luksch

Direttore dell’Osservatorio Startup Thinking

Andrea Rangone
Andrea Rangone, fondatore degli Osservatori Digital Innovation del Polimi e Direttore Scientifico dell'Osservatorio Startup AI Thinking
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«L’AI non è “solo” uno strumento tecnologico, non è uno strumento di automazione: è un nuovo paradigma con cui dovremo fare i conti e che cambierà in maniera profonda il modo di intendere l’impresa. Quando parliamo di intelligenza artificiale nel mondo aziendale la discussione si concentra spesso sulla produttività: svolgere le stesse attività più rapidamente e a costi inferiori. Si tratta, indubbiamente, di un aspetto importante.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Alessandra Luksch
Direttore dell’Osservatorio Startup Thinking

Direttore dell’Osservatorio Startup Thinking degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano

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