«L’AI non è “solo” uno strumento tecnologico, non è uno strumento di automazione: è un nuovo paradigma con cui dovremo fare i conti e che cambierà in maniera profonda il modo di intendere l’impresa. Quando parliamo di intelligenza artificiale nel mondo aziendale la discussione si concentra spesso sulla produttività: svolgere le stesse attività più rapidamente e a costi inferiori. Si tratta, indubbiamente, di un aspetto importante.
STARTUP INTELLIGENCE
L’AI corre più veloce delle imprese: la sfida dell’AI Thinking, dall’automazione alla strategia
Andrea Rangone indica nell’AI un paradigma strategico capace di trasformare l’impresa ben oltre l’automazione dei singoli task. La nuova edizione dell’Osservatorio Startup & AI Thinking unisce mindset e lettura strategica per aiutare gli Innovation Manager a orientarsi tra soluzioni, rischi e nuovi modelli di business
Aziende
Argomenti
Canali
INNOVATION LEADER
-
Carlo Goretti (QN Media): “Con l’intelligenza artificiale stare fermi è l’errore più grande”06 Nov 2026
-
Mauro Marengo (Spindox): «Con l’AI bisogna ripensare il modo in cui si prendono le decisioni»27 Ott 2026
-
Quantum computing in Italia, 10 protagonisti da conoscere23 Ott 2026
-
L’innovazione in MAIRE, il presidente Fabrizio Di Amato: “L’Europa può guidare la chimica del terzo millennio”15 Ott 2026
-
Domenico Scida, chi è il nuovo responsabile di innovazione e tecnologia in Ferrovie dello Stato15 Ott 2026