«L’AI non è “solo” uno strumento tecnologico, non è uno strumento di automazione: è un nuovo paradigma con cui dovremo fare i conti e che cambierà in maniera profonda il modo di intendere l’impresa. Quando parliamo di intelligenza artificiale nel mondo aziendale la discussione si concentra spesso sulla produttività: svolgere le stesse attività più rapidamente e a costi inferiori. Si tratta, indubbiamente, di un aspetto importante.