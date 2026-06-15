AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp SmartMobilityUp Proptech Startup

sovranità aziendale

La lezione di Anthropic: affidare l’AI a Washington è un rischio per le aziende europee

Home Innovazione
Indirizzo copiato

L’amministrazione Trump ha bloccato l’accesso internazionale al modello di punta di AI di Anthropic, facendo emergere un problema: la dipendenza da fornitori esteri mette a rischio la continuità nelle aziende europee. Serve la sovranità aziendale: ecco cos’è

Pubblicato il 15 giu 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
Silvia Pugi

vicesegretario CEC European Managers

Il caso Anthropic e la lezione sulla sovranità aziendale: perché l’UE deve eliminare la dipendenza AI dagli Usa
Il caso Anthropic e la lezione sulla sovranità aziendale: perché l'UE deve eliminare la dipendenza AI dagli Usa

Le aziende europee hanno un disperato bisogno di trovare in Europa un’infrastruttura tecnologica indipendente per garantire la propria continuità economica. La recente decisione degli Stati Uniti di bloccare l’accesso internazionale al modello di punta di intelligenza artificiale di Anthropic dimostra ancora una volta che delegare l’infrastruttura digitale a fornitori esteri azzera la sovranità degli Stati e paralizza l’operatività delle aziende.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Silvia Pugi
vicesegretario CEC European Managers
Silvia Pugi nella sua attività unisce innovazione e sostenibilità. Lavora in venture capital e private equity, come managing partner, membro comitato di investimento, comitato di sostenibilità, in fondi, SGR e startup club deal. È vice segretario di CEC (federazione che rappresenta un milione di manager presso le istituzioni europee) con delega all’innovazione. Siede in alcuni board.
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Aziende

Argomenti

Canali

L’intelligenza artificiale per l’innovazione

Tutti
CHE COS'è INNOVERAI
AI & INNOVAZIONE
AI & STARTUP
Che cos'è InnoverAI
AI TRANSFORMATION
Leggi l'articolo Come l’AI sta cambiando il lavoro dell’innovazione? Guarda il primo Future Talk di InnoverAI
VIDEO
Come l’AI sta cambiando il lavoro dell’innovazione? Guarda il primo Future Talk di InnoverAI
Leggi l'articolo Edison, Dotti e Montelatici: “Dall’AI alla GenAI, ora abbiamo superpoteri per gestire impianti e processi”
INNOVATION LEADER
Edison, Dotti e Montelatici: “Dall’AI alla GenAI, ora abbiamo superpoteri per gestire impianti e processi”
Leggi l'articolo L’ascesa dei Solo founder: come la tecnologia riscrive l’impresa
Approfondimenti
L’ascesa dei Solo founder: come la tecnologia riscrive l’impresa
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Perché nell’era dell’AI “farsi vedere” è una competenza necessaria per chi fa innovazione in azienda
INNOVATION MANAGEMENT
Perché nell’era dell’AI “farsi vedere” è una competenza necessaria per chi fa innovazione in azienda
Leggi l'articolo AI Resilience: il criterio che manca nella valutazione dell’innovazione in ambito AI
L'ANALISI
AI Resilience: il criterio che manca nella valutazione dell’innovazione in ambito AI
Leggi l'articolo One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
LA TENDENZA
One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
Leggi l'articolo Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
TENDENZE
Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
Leggi l'articolo Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
OPEN WORLD
Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
Leggi l'articolo Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
ai transformation
Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
Leggi l'articolo Come l’AI sta cambiando il lavoro dell’innovazione? Guarda il primo Future Talk di InnoverAI
VIDEO
Come l’AI sta cambiando il lavoro dell’innovazione? Guarda il primo Future Talk di InnoverAI
Leggi l'articolo Edison, Dotti e Montelatici: “Dall’AI alla GenAI, ora abbiamo superpoteri per gestire impianti e processi”
INNOVATION LEADER
Edison, Dotti e Montelatici: “Dall’AI alla GenAI, ora abbiamo superpoteri per gestire impianti e processi”
Leggi l'articolo L’ascesa dei Solo founder: come la tecnologia riscrive l’impresa
Approfondimenti
L’ascesa dei Solo founder: come la tecnologia riscrive l’impresa
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Perché nell’era dell’AI “farsi vedere” è una competenza necessaria per chi fa innovazione in azienda
INNOVATION MANAGEMENT
Perché nell’era dell’AI “farsi vedere” è una competenza necessaria per chi fa innovazione in azienda
Leggi l'articolo AI Resilience: il criterio che manca nella valutazione dell’innovazione in ambito AI
L'ANALISI
AI Resilience: il criterio che manca nella valutazione dell’innovazione in ambito AI
Leggi l'articolo One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
LA TENDENZA
One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
Leggi l'articolo Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
TENDENZE
Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
Leggi l'articolo Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
OPEN WORLD
Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
Leggi l'articolo Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
ai transformation
Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”

INNOVATION LEADER

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • AI e innovazione

  • il libro

    L'impatto dell'AI sull'innovazione aziendale? Un nuovo modello per dire addio al "pilota eterno"

    25 Set 2025

    di Giovanni Iozzia

    Condividi
  • ANTHROPIC

  • PERSON IN NEWS

    Chi sono Dario e Daniela Amodei, gli americani di padre italiano che hanno vinto con Claude

    11 Giu 2026

    di Luciana Maci

    Condividi
  • AI e giornalismo

  • TECNOLOGIA SOLIDALE

    AI e informazione: cosa resta del giornalismo nell'era del digitale? Il live streaming dell'evento

    14 Nov 2025

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x