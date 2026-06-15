Le aziende europee hanno un disperato bisogno di trovare in Europa un’infrastruttura tecnologica indipendente per garantire la propria continuità economica. La recente decisione degli Stati Uniti di bloccare l’accesso internazionale al modello di punta di intelligenza artificiale di Anthropic dimostra ancora una volta che delegare l’infrastruttura digitale a fornitori esteri azzera la sovranità degli Stati e paralizza l’operatività delle aziende.
sovranità aziendale
La lezione di Anthropic: affidare l’AI a Washington è un rischio per le aziende europee
L’amministrazione Trump ha bloccato l’accesso internazionale al modello di punta di AI di Anthropic, facendo emergere un problema: la dipendenza da fornitori esteri mette a rischio la continuità nelle aziende europee. Serve la sovranità aziendale: ecco cos’è
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