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IT Wallet ora è aperto a imprese e startup: come proporre nuovi servizi nel portafoglio digitale italiano

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Il portafoglio digitale italiano potrà essere utilizzato dalle imprese per verificare le informazioni necessarie a offrire i propri servizi. Il regolamento AgID chiarisce come partecipare alla sperimentazione di IT-Wallet, anche per le startup che vogliono sviluppare nuove applicazioni. Ecco i requisiti e la procedura per accedere ai test

Pubblicato il 28 ott 2026
Valentina Neri

Giornalista

IT-Wallet, app IO
Per le imprese, IT-Wallet potrà semplificare la verifica delle informazioni necessarie a erogare un servizio, come il possesso di un titolo o di un’abilitazione professionale © PagoPA – app IO
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L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha pubblicato il 23 ottobre 2026 il regolamento per la registrazione al Sistema IT-Wallet e la presentazione dei progetti di sperimentazione. Adottato con la determinazione n. 164/2026, il provvedimento spiega a quali condizioni i soggetti pubblici e privati – comprese le startup – possono partecipare ai test del portafoglio digitale italiano e quali controlli devono superare.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Valentina Neri
Giornalista

Vivo a Milano, dove lavoro dal 2011 come giornalista e ghostwriter. Appassionata di innovazione e sostenibilità, racconto imprese, tecnologie e normative con un taglio divulgativo. Oltre a EconomyUp, scrivo o ho scritto per LifeGate, Valori, Wired Italia, Wise Society, ESG News, Digital De Agostini.

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