IT Wallet ora è aperto a imprese e startup: come proporre nuovi servizi nel portafoglio digitale italiano

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha pubblicato il 23 ottobre 2026 il regolamento per la registrazione al Sistema IT-Wallet e la presentazione dei progetti di sperimentazione. Adottato con la determinazione n. 164/2026, il provvedimento spiega a quali condizioni i soggetti pubblici e privati – comprese le startup – possono partecipare ai test del portafoglio digitale italiano e quali controlli devono superare.