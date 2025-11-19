Innovazione nel food: Probios Ventures acquisisce il 30% della startup Vegeatal

L’innovazione nel food passa anche attraverso l’acquisizione di startup. Probios Ventures, programma di Corporate Venture Capital di Probios Group (Agreen Capital) per sostenere startup, scaleup e iniziative emergenti che vogliono migliorare il benessere dell’uomo e del pianeta attraverso l’alimentazione, ha annunciato l’acquisizione del 30% di Vegeatal, società pioniera nella produzione di prodotti vegetali, senza glutine e organic, alternativi a prodotti caseari e carne. Ma vediamo innanzitutto cos’è e cosa fa Probios Ventures.

Probios Ventures, il CVC per healthy e tech food

Probios Ventures è l’iniziativa di Corporate Venture Capital di Probios Group, nata nel 2024 con il supporto di Agreen Capital, dedicata a startup, scaleup e realtà emergenti che vogliono innovare nell’healthy food, food tech e sostenibilità, migliorando la qualità della vita delle persone e riducendo l’impatto ambientale attraverso l’alimentazione. L’iniziativa mette a disposizione capitale, know-how, mentorship e l’accesso al network di un gruppo leader nell’alimentazione salutistica con oltre 47 anni di esperienza. Seguendo il modello degli hub di innovazione, Probios Ventures favorisce la collaborazione tra aziende, investitori, esperti e stakeholder, creando uno spazio dinamico e fertile per l’innovazione nel settore alimentare.

Probios Group, con oltre cento milioni di fatturato e certificato B Corp, è oggi tra i leader nell’healthy food con un ampio portafoglio di prodotti biologici, salutistici e free-from. Detiene i marchi Probios, Baule Volante, Fior di Loto, Finestra sul Cielo e ViviBio. (Nella foto la sede di Probios a Calenzano)

Cosa fa Vegeatal

Fondata da Fabio e Piero Messana, affiancati e supportati successivamente da Fernando Favilli, imprenditore con lunga esperienza nel settore del biologico e degli alimenti a base vegetale, Vegeatal è oggi un punto di riferimento per l’innovazione nel settore plant-based.

Il suo obiettivo è creare prodotti che siano organoletticamente eccellenti, sorprendenti e capaci di ridefinire l’esperienza sensoriale del food plant-based e free-from.

Con un team R&D alla costante ricerca di nuove proposte, tra i prodotti di Vegeatal si annoverano: la linea Mordibella, alternativa vegana ad affettati, l’unica sul mercato senza glutine e 100% vegetale nei gusti stile mortadella, ungherese e arrosto; il GrattaVeg, alternativa vegetale da grattugiare a base di lenticchie rosse; lo StraccoVeg, spalmabile cremoso, 100% vegetale. Anche tutte le alternative a prodotti caseari sono garantite senza glutine. Ultimi nati nella linea le Deliveg, dessert al cucchiaio a base di mandorle, 100% vegetali nei gusti cacao e vaniglia.

Perché Probios Ventures investe nella food innovation di Vegeatal

L’operazione, si legge in un comunicato aziendale, conferma la mission di Probios Ventures che persegue investimenti in imprese impegnate a innovare il mondo del food, accelerandone la crescita attraverso capitali, competenze strategiche e mentorship. L’investimento da parte di Probios Ventures mira a presidiare un mercato in crescita a livello globale, nel quale il settore delle alternative vegetali (plant-based) registra una crescita a doppia cifra, con un focus sempre maggiore su qualità, caratteristiche organolettiche e funzionalità dei prodotti.

L’obiettivo comune è quello di generare benessere attraverso la food innovation e l’applicazione di tecnologie all’avanguardia per garantire un’alimentazione sostenibile per le persone e per il pianeta.

La parola ai protagonisti

“L’investimento in Vegeatal, first mover in questo settore e prima operazione di Probios Ventures, rappresenta per il nostro programma di corporate venture capital un’opportunità straordinaria per la creazione di valore in un settore in forte crescita”, commenta Andrea Rossi (nella foto), Presidente di Probios e Managing Partner di Agreen Capital. “Quello delle alternative vegetali ai prodotti caseari e carnei è un settore estremamente interessante. L’obiettivo è quello di fornire supporto per creare un brand leader nel mercato ampliando le categorie prodotto, i canali di vendita e la presenza internazionale. Considerata la grande potenzialità, non escludiamo la condivisione del progetto Vegeatal con altri co-investitori nazionali e internazionali di primissimo standing”.

“Il futuro del benessere passa da un’alimentazione sostenibile, da prodotti in grado di soddisfare nuovi trend di mercato e dallo stimolo a nuove abitudini di consumo, sempre più plant-based e sostenibili” dichiara Renato Calabrese, Amministratore Delegato di Probios Group. “Con questa operazione puntiamo a supportare lo sviluppo di Vegeatal mettendo a disposizione il nostro patrimonio di competenze per affermare sempre più questa iniziativa come player di riferimento nell’ambito healthy food, plant-based e free-from”.

“Entrare nel network Probios Ventures ci permette di accelerare la crescita mantenendo intatta la nostra identità innovativa,” aggiunge Favilli. “Condividiamo la stessa visione: costruire un futuro in cui gusto, benessere e sostenibilità siano indissolubili.”